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Профессиональный светодиодный LED-телевизор

42HFL3017D/10
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    Профессиональный светодиодный LED-телевизор

    42HFL3017D/10

    Произведите впечатление на гостей

    Этот тонкий энергоэффективный светодиодный ТВ удивит вас превосходным качеством изображения. Ваши клиенты смогут покупать премиальный контент и пользоваться новейшими технологиями беспроводного управления для удобства установки.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Профессиональный светодиодный LED-телевизор

    Произведите впечатление на гостей

    Этот тонкий энергоэффективный светодиодный ТВ удивит вас превосходным качеством изображения. Ваши клиенты смогут покупать премиальный контент и пользоваться новейшими технологиями беспроводного управления для удобства установки.

    Произведите впечатление на гостей

    Этот тонкий энергоэффективный светодиодный ТВ удивит вас превосходным качеством изображения. Ваши клиенты смогут покупать премиальный контент и пользоваться новейшими технологиями беспроводного управления для удобства установки.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Профессиональный светодиодный LED-телевизор

    Произведите впечатление на гостей

    Этот тонкий энергоэффективный светодиодный ТВ удивит вас превосходным качеством изображения. Ваши клиенты смогут покупать премиальный контент и пользоваться новейшими технологиями беспроводного управления для удобства установки.

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      благодаря великолепной светодиодной технологии

      • 42" EasySuite+
      • LED
      • DVB-T/C MPEG 2/4
      Совместимость с MyChoice для регулярного дохода

      Совместимость с MyChoice для регулярного дохода

      MyChoice — это простой и недорогой способ преложить вашим постояльцам лучшие телеканалы. Через эту систему можно также подключать дополнительные платные каналы, что позволит вам возместить затраты на приобретение телевизоров.

      Высокая контрастность и великолепное изображение на базе светодиодов

      Высокая контрастность и великолепное изображение на базе светодиодов

      В этом LED-телевизоре Full HD самая совершенная светодиодная технология сочетается с привлекательным минималистичным дизайном и потрясающим качеством изображения, а также у этой модели минимальное энергопотребление в своей категории. Кроме того, светодиодная технология исключает использование вредных материалов. Светодиодная подсветка обеспечивает низкое энергопотребление, высокую яркость и контрастность изображения, четкость и насыщенные цвета.

      Функция SmartInstall для простой удаленной настройки и обслуживания

      Функция SmartInstall для простой удаленной настройки и обслуживания

      Функция SmartInstall позволяет легко выполнить настройку и обслуживание телевизоров. Простое интернет-приложение разработано для удаленной конфигурации телевизоров, а значит, вы сэкономите время и не будете беспокоить постояльцев. SmartInstall справится с любой задачей — будь то обновление информационных страниц отеля или установка новых каналов.

      Режимы для гостиниц, медицинских и пенитенциарных учреждений

      Телевизор оснащен всеми необходимыми функции для использования в обстановке, отличающейся от обычной квартиры. Функции ограничения уровня звука, блокировка меню, более строгое тестирование материалов, энергосбережение, пульты дистанционного управления с системой защиты от кражи и специальные функции для медицинских и пенитенциарных учреждений позволяют использовать технику в этой сфере.

      Функция ThemeTV Lite для легкого перемещения по каналам

      В функции ThemeTV Lite используется понятный пользовательский интерфейс, благодаря которому гости могут с легкостью осуществлять поиск каналов своей страны, просматривать новости и получать информацию об отеле с помощью гостевого меню, без необходимости использования интерактивной системы развлечений.

      Встроенная панель подключения

      Встроенная панель подключения позволяет гостям с легкостью подключать устройства к телевизору без внешней панели подключения.

      Низкое энергопотребление

      Телевизоры Philips рассчитаны на небольшое потребление энергии. Это не только уменьшает воздействие на окружающую среду, но и снижает операционные издержки.

      Green Button позволяет сократить расход электроэнергии

      Кнопка Green Button позволяет гостям еще больше сократить расход электроэнергии благодаря возможности большего затемнения подсветки или выключению экрана при прослушивании радио. Еще один способ сократить расходы отеля, взаимодействуя с гостями.

      Экологически безвредная конструкция и корпус из негорючего материала

      Стабильность — неотъемлемая черта бизнеса компании Philips. Телевизоры Philips спроектированы и изготовлены согласно принципам EcoDesign, рассчитанными на то, чтобы уменьшить общее воздействие на окружающую среду за счет снижения потребления электроэнергии, отсутствия вредных веществ, небольшого веса, более компактной упаковке и большей пригодности к переработке. Кроме того, корпус телевизоров Philips выполнен из специального негорючего материала. Независимые испытания, проведенные противопожарными службами, показали, что, несмотря на то что телевизоры иногда усиливают пожар, вызванный внешними источниками, телевизоры Philips не способствуют возгоранию.

      Дополнительное подключение наушников для индивидуального прослушивания

      Данная АС позволяет подключить наушники. Подключите наушники для индивидуального прослушивания в любое время.

      SmartInfo для доступа к информационным страницам отеля даже в режиме офлайн

      Функция SmartInfo позволяет разместить сведения об отеле или городе с помощью информационного сервиса отеля. Ваши постояльцы всегда смогут ознакомиться с актуальными информационными страницами и будут в курсе последних новостей.

      • Изображение/дисплей

        Формат изображения
        16:9
        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        42  (дюймы)
        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        107  см
        Цвет корпуса
        Глянцевый черный корпус
        Дисплей
        LED Full HD
        Яркость
        400  кд/м²
        Улучшение изображения
        • Digital Crystal Clear
        • Perfect Motion Rate 100 Гц
        Разрешение панели
        1920 x 1080р
        Динамическая контрастность экрана
        100 000:1
        Угол просмотра
        178º (Г) / 178º (В)

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные входы
        до 1920 x 1080 при 60 Гц
        Видеовходы
        • 24, 25, 30, 50, 60 Гц
        • до 1920x1080p

      • Тюнер/прием/передача

        Вход антенны
        Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
        ТВ-система
        • PAL
        • SECAM
        Цифровое ТВ
        • DVB-C MPEG4*
        • DVB-C MPEG2*
        • DVB-T MPEG2*
        • DVB-T MPEG4*
        Воспроизведение видео
        • PAL
        • SECAM
        • NTSC

      • Мультимедийные приложения

        Мультимедийные подключения
        USB
        Форматы воспроизведения видео
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • Контейнеры: AVI, MKV
        • WMV9/VC1
        Форматы воспроизведения музыки
        MP3
        Форматы воспроизведения изображений
        JPEG

      • Комфорт

        Легкость установки
        • Подключение Plug & Play
        • Улучшенный "гостиничный" режим
        • Система автоматической настройки (ATS)
        • Цифровая настройка PLL
        • Автоматическая установка каналов (ACI)
        • Автонаименование программ
        • Aвтосохранение
        • Клонирование настроек ТВ через USB
        • Блокировка меню установки
        • Доступ к меню безопасности
        • Блокировка клавиатуры
        • Дублирование настроек ТВ через РЧ
        Удобство использования
        • Автоограничение громкости (AVL)
        • Вывод на экран
        • Список программ
        • Управление на боковой панели
        • Графический интерфейс пользователя
        • 1-кан. список аналог./цифр.
        Часы
        Таймер отключения
        Расширенные функции часов
        Синхронизация времени через телетекст/DVB
        Комфорт
        • Функции постояльца отеля
        • Приветственное сообщение
        • Включение канала
        • Ограничение громкости
        • Таймер отключения
        Регулировка формата экрана
        • 4:3
        • Расширение формата 14:9
        • Расширение формата 16:9
        • Широкий экран
        • Увеличение субтитров
        • Режим Super Zoom
        • Автоформатирование
        Электронный гид телепередач
        • Электронный гид телепередач на 8 дней
        • Электронный гид телепрограмм "Сейчас + Далее"
        Пульт ДУ
        • индикация разряда батарей
        • замок, предотвращающий кражу батареек
        Интерактивные возможности для гостиничных служб
        • Блокировка автообновления каналов
        • Функция MyChoice
        • ThemeTV Lite
        Тип пульта ДУ
        22AV1108A (RC6)
        Режим ограничения для особых учреждений
        Телетекст, MHEG, USB, EPG, частичная блокировка
        Телетекст
        Режим Smart Text (1000 стр.)
        Другие удобства
        Замок Kensington
        Обновление встроенной программы
        • Обновление встроенной программы через USB
        • Обновление встроенного ПО через РЧ-канал

      • Healthcare

        Управление
        Многофункциональный пульт дистанционного управления
        Безопасность
        • Совместимость с системой вызова персонала
        • Двойная изоляция Класс II
        Комфорт
        • Выход для наушников
        • Независимое отключение звука основного динамика

      • Звук

        Выходная мощность (среднеквадр.)
        20 Вт (2 x 10 Вт)
        Улучшение звука
        • Автоматическая регулировка громкости
        • Clear Sound
        • Incredible Surround
        • Регулировка ВЧ и НЧ

      • Подключения

        Количество А/В подключений
        1
        Количество разъемов HDMI
        3
        Возможности HDMI
        Канал возврата аудиосигнала
        Количество компонентных входов (YPbPr)
        1
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Запуск воспроизведения одним нажатием
        • Режим ожидания системы
        • Прямое управление с помощью пульта ДУ
        • Управление аудиопараметрами системы
        Количество разъемов SCART (RGB/CVBS)
        1
        Количество разъемов USB
        2
        Другие подключения
        • Антенна, IEC75
        • Общий интерфейс CI+
        • Выход для цифрового аудиосигнала (коаксиальный)
        • Выход для наушников
        • VGA вход ПК + аудиовход левый/правый
        • Выход на АС для ванной комнаты
        • ИК-выход

      • Питание

        Электропитание
        220-240 В, 50/60 Гц
        Температура окружающей среды
        5–35 °C
        Энергопотребление в режиме ожидания
        &lt; 0,3 Вт
        Маркировка класса энергоэффективности
        A
        Маркировка энергоэффективности ЕС
        62  Вт
        Функции энергосбережения
        • Режим ECO
        • Отключение изображения (для радио)
        Потребление электроэнергии в год
        91  кВт/ч

      • Экохарактеристики

        Безопасность
        Корпус из негорючего материала
        Энергоэкономичный режим ожидания
        Да
        Режим потребления SmartPower Eco
        Да

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Пульт ДУ
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Шнур питания
        • Настольная подставка
        • Гарантийный талон
        Дополнительные аксессуары
        Установочный ПДУ 22AV8573/00

      • Размеры

        Глубина коробки
        160  миллиметра
        Вес продукта
        12,9  кг
        Ширина устройства
        977,2  миллиметра
        Ширина с подставкой
        977.2  миллиметра
        Совместимое настенное крепление
        400 x 400 мм
        Высота коробки
        702  миллиметра
        Ширина коробки
        1205  миллиметра
        Высота устройства
        589  миллиметра
        Вес, включая упаковку
        18,7  кг
        Глубина устройства
        42,9  миллиметра
        Высота с подставкой
        628.7  миллиметра
        Глубина с подставкой
        210  миллиметра
        Вес изделия с подставкой
        15.3  кг

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Батарейки для пульта ДУ
      • Пульт ДУ
      • Шнур питания
      • Подставка под наклоном
      • Гарантийный талон

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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