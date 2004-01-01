Другие продукты в комплекте
- Батарейки для пульта ДУ
- Пульт ДУ
- Шнур питания
- Подставка под наклоном
- Гарантийный талон
Идеальный ТВ для основного или интерактивного использования
С этим энергоэффективным гостиничным ЖК-телевизором вы насладитесь всеми преимуществами интерактивного телевидения и качественными гостиничными возможностями. Просто подключите телевизор к любой системе на ваш выбор и наслаждайтесь великолепным качеством просмотра и энергоэффективностью.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Идеальный ТВ для основного или интерактивного использования
С этим энергоэффективным гостиничным ЖК-телевизором вы насладитесь всеми преимуществами интерактивного телевидения и качественными гостиничными возможностями. Просто подключите телевизор к любой системе на ваш выбор и наслаждайтесь великолепным качеством просмотра и энергоэффективностью.
Идеальный ТВ для основного или интерактивного использования
С этим энергоэффективным гостиничным ЖК-телевизором вы насладитесь всеми преимуществами интерактивного телевидения и качественными гостиничными возможностями. Просто подключите телевизор к любой системе на ваш выбор и наслаждайтесь великолепным качеством просмотра и энергоэффективностью.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Идеальный ТВ для основного или интерактивного использования
С этим энергоэффективным гостиничным ЖК-телевизором вы насладитесь всеми преимуществами интерактивного телевидения и качественными гостиничными возможностями. Просто подключите телевизор к любой системе на ваш выбор и наслаждайтесь великолепным качеством просмотра и энергоэффективностью.
MyChoice — это простой и недорогой способ преложить вашим постояльцам лучшие телеканалы. Через эту систему можно также подключать дополнительные платные каналы, что позволит вам возместить затраты на приобретение телевизоров.
В этом LED-телевизоре Full HD самая совершенная светодиодная технология сочетается с привлекательным минималистичным дизайном и потрясающим качеством изображения, а также у этой модели минимальное энергопотребление в своей категории. Кроме того, светодиодная технология исключает использование вредных материалов. Светодиодная подсветка обеспечивает низкое энергопотребление, высокую яркость и контрастность изображения, четкость и насыщенные цвета.
Функция SmartInstall позволяет легко выполнить настройку и обслуживание телевизоров. Простое интернет-приложение разработано для удаленной конфигурации телевизоров, а значит, вы сэкономите время и не будете беспокоить постояльцев. SmartInstall справится с любой задачей — будь то обновление информационных страниц отеля или установка новых каналов.
Встроенный дисплей часов с будильником позволяет вам не тратить деньги на дополнительные часы, а пространство комнаты — на кабели и соединения.
Телевизоры Philips рассчитаны на небольшое потребление энергии. Это не только уменьшает воздействие на окружающую среду, но и снижает операционные издержки.
Через протокол Serial Xpress ТВ можно подключить к внешним декодерам и телеприставкам основных поставщиков интерактивных систем.
Стабильность — неотъемлемая черта бизнеса компании Philips. Телевизоры Philips спроектированы и изготовлены согласно принципам EcoDesign, рассчитанными на то, чтобы уменьшить общее воздействие на окружающую среду за счет снижения потребления электроэнергии, отсутствия вредных веществ, небольшого веса, более компактной упаковке и большей пригодности к переработке. Кроме того, корпус телевизоров Philips выполнен из специального негорючего материала. Независимые испытания, проведенные противопожарными службами, показали, что, несмотря на то что телевизоры иногда усиливают пожар, вызванный внешними источниками, телевизоры Philips не способствуют возгоранию.
Кнопка Green Button позволяет гостям еще больше сократить расход электроэнергии благодаря возможности большего затемнения подсветки или выключению экрана при прослушивании радио. Еще один способ сократить расходы отеля, взаимодействуя с гостями.
Для трансляции контента стандарта HD в общественных местах требуется тщательная защита данных. Компания Philips разработала решение VSecure по RF и IP (Marlin и Windows DRM) для защиты контента при трансляции на гостиничном ТВ.
Меньше затрат и хлопот. С нашими новыми телевизорами Smart TV вы можете организовать информационно-развлекательную систему гостиницы непосредственно на телевизоре. Интерактивные каналы, видео по запросу, интерактивные гостиничные меню и информация, а также системы онлайн-заказов — все это возможно без дополнительной внешней приставки. Помимо передачи контента по коаксиальным телевизионным кабелям теперь вы также можете использовать интернет-сеть для трансляции телеканалов или видео по запросу непосредственно на ТВ. Организовать специализированный портал по вашим требованиям можно через нашу партнерскую сеть.
Функция SmartInfo позволяет разместить сведения об отеле или городе посредством SmartUI. У ваших постояльцев будет доступ к этой интерактивной веб-странице отеля, даже если телевизор не подключен к интранету или Интернету. Информацию можно регулярно менять, поддерживая актуальность сведений об отеле для гостей.
Список разнообразных приложений Philips Smart TV постоянно пополняется — пользователи могут воспользоваться YouTube, социальными сетями и множеством других программ. Специализированная версия разработана для использования в гостиницах и содержит ряд дополнительных преимуществ, например, гарантирует удаление данных гостя после работы с приложением, а также защиту от нежелательного или опасного контента. Благодаря тому, что ваши клиенты могут пользоваться приложениями и смотреть прошедшие программы даже с каналов других стран, Smart TV — это лучшее решение для развлечений.
При помощи дополнительного модуля Wi-Fi вы можете включить защищенную передачу SimplyShare, которая позволит вашим клиентам наслаждаться контентом на большом экране телевизора в беспроводном режиме — легко и без хлопот. Благодаря открытости нашей системы телевизоры поддерживают устройства iOS и Android и этот список постоянно расширяется. Защищенная система передачи данных обеспечивает надежность DLNA-системы, а значит, ваших постояльцев никто не побеспокоит. Фотографии, фильмы, музыка — все это можно передавать на ТВ при помощи SimplyShare!
Изображение/дисплей
Поддерживаемое разрешение дисплея
Тюнер/прием/передача
Приложения Smart TV
Мультимедийные приложения
Комфорт
Healthcare
Звук
Громкоговорители
Подключения
Питание
Экохарактеристики
Аксессуары
Размеры
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