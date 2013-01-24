Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Профессиональный светодиодный LED-телевизор

47HFL7009D/12
Общая оценка / 5
2 награды
  • Позвольте себе отличаться! Позвольте себе отличаться! Позвольте себе отличаться!
    -{discount-value}

    Профессиональный светодиодный LED-телевизор

    47HFL7009D/12
    Общая оценка / 5
    2 награды

    Позвольте себе отличаться!

    Телевизор как картина на стене для украшения интерьера. Оцените новый ультратонкий светодиодный LED-телевизор с фоновой подсветкой Ambilight, создающей эффект погружения. Благодаря полному набору необходимых для гостиниц функций и системе Philips OXIGEN этот телевизор соответствует самым высоким требованиям. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Профессиональный светодиодный LED-телевизор

    Позвольте себе отличаться!

    Телевизор как картина на стене для украшения интерьера. Оцените новый ультратонкий светодиодный LED-телевизор с фоновой подсветкой Ambilight, создающей эффект погружения. Благодаря полному набору необходимых для гостиниц функций и системе Philips OXIGEN этот телевизор соответствует самым высоким требованиям. Узнать обо всех преимуществах

    Позвольте себе отличаться!

    Телевизор как картина на стене для украшения интерьера. Оцените новый ультратонкий светодиодный LED-телевизор с фоновой подсветкой Ambilight, создающей эффект погружения. Благодаря полному набору необходимых для гостиниц функций и системе Philips OXIGEN этот телевизор соответствует самым высоким требованиям. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Профессиональный светодиодный LED-телевизор

    Позвольте себе отличаться!

    Телевизор как картина на стене для украшения интерьера. Оцените новый ультратонкий светодиодный LED-телевизор с фоновой подсветкой Ambilight, создающей эффект погружения. Благодаря полному набору необходимых для гостиниц функций и системе Philips OXIGEN этот телевизор соответствует самым высоким требованиям. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все unmapped

      Позвольте себе отличаться!

      благодаря OXIGEN и фоновой подсветке Ambilight

      • 47" Signature
      • светодиодный
      • с DVB-T2/T/C и MPEG 2/4
      2-сторонняя подсветка Ambilight Spectra усиливает впечатления от просмотра

      2-сторонняя подсветка Ambilight Spectra усиливает впечатления от просмотра

      Новое измерение зрительных ощущений с фоновой подсветкой Ambilight Spectra 2. Эта запатентованная технология компании Philips визуально увеличивает экран, проецируя на стену за телевизором мягкое мерцание света с двух сторон. Ambilight автоматически регулирует цвет и яркость подсветки в соответствии с изображением на экране. Благодаря адаптивной функции цвет фоновой подсветки всегда соответствует изображению — вне зависимости от цвета стены.

      Функция SmartInstall для простой удаленной настройки и обслуживания

      Функция SmartInstall для простой удаленной настройки и обслуживания

      Функция SmartInstall позволяет легко выполнить настройку и обслуживание телевизоров. Простое интернет-приложение разработано для удаленной конфигурации телевизоров, а значит, вы сэкономите время и не будете беспокоить постояльцев. SmartInstall справится с любой задачей — будь то обновление информационных страниц отеля или установка новых каналов.

      SmartInfo для доступа к интерактивным информационным страницам отеля

      SmartInfo для доступа к интерактивным информационным страницам отеля

      Функция SmartInfo позволяет разместить сведения об отеле или городе. У ваших постояльцев будет доступ к этой интерактивной веб-странице отеля, даже если телевизор не подключен к сетям интранет или Интернет. Информацию можно регулярно менять, поддерживая актуальность сведений об отеле для гостей.

      Передавайте фильмы и музыку на телевизор с помощью Miracast и DirectShare

      Передавайте фильмы и музыку на телевизор с помощью Miracast и DirectShare

      Защищенная система передачи данных позволит вашим гостям наслаждаться контентом с мобильных устройств на большом экране телевизора в беспроводном режиме — легко и без хлопот. Благодаря универсальности системы телевизоры поддерживают устройства на базе iOS и Android, и этот список постоянно дополняется. Фотографии, фильмы, музыка — все это можно передавать на телевизор при помощи Miracast и DirectShare!

      Совместимость с MyChoice для регулярного дохода

      Совместимость с MyChoice для регулярного дохода

      MyChoice — это простой и недорогой способ преложить вашим постояльцам лучшие телеканалы. Через эту систему можно также подключать дополнительные платные каналы, что позволит вам возместить затраты на приобретение телевизоров.

      Технология Easy 3D для полного погружения при просмотре фильмов в 3D

      Технология Easy 3D для полного погружения при просмотре фильмов в 3D

      Благодаря отсутствию мерцания и раздвоения изображения очки Easy 3D гарантируют вам долгие часы приятного просмотра фильмов 3D. Легкие 3D-очки не требуют использования батареек. Наслаждайтесь 3D у себя дома!

      Full HD LED TV — высокая контрастность и великолепное изображение на базе светодиодов

      Качество изображения играет важную роль. Обычные модели HD телевизоров обладают определенными возможностями, но мы ожидаем большего. Представьте четкую детализацию в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей для естественного изображения, которое словно оживает на глазах.

      Система AppControl позволяет с легкостью добавлять, сортировать и удалять приложения

      Благодаря AppControl у ваших гостей всегда будет доступ к нужным ТВ-приложениям, а вы сможете добавлять, удалять и сортировать все приложения в любом порядке. Кроме того, система позволяет копировать настройки на другой телевизор, быстро создавать профили и вносить изменения. Для стандартных номеров и номеров люкс можно настроить доступ к видеоприложениям с различными требованиями к скорости подключения. Ваши гости останутся довольны!

      Приложения Smart TV со специальными службами для гостиниц

      Список разнообразных приложений Philips Smart TV постоянно пополняется — пользователи могут воспользоваться YouTube, социальными сетями и многим другим. Специализированная версия разработана для использования в гостиницах и содержит ряд дополнительных преимуществ, например гарантирует удаление данных гостя после работы с приложением, а также защиту от нежелательного или опасного контента.

      Встроенная система IP-телевидения для оптимальной настройки интерактивных служб

      Меньше затрат и хлопот. С нашими новыми телевизорами Smart TV вы можете организовать информационно-развлекательную систему гостиницы непосредственно на телевизоре. Интерактивные каналы, видео по запросу, интерактивные гостиничные меню и информация, а также системы онлайн-заказов — все это возможно без дополнительной внешней приставки. Помимо передачи контента по коаксиальным телевизионным кабелям теперь вы также можете использовать интернет-сеть для трансляции телеканалов или видео по запросу непосредственно на ТВ. Организовать специализированный портал по вашим требованиям можно через нашу партнерскую сеть.

      Протокол Serial Xpress для интерактивных систем

      Через протокол Serial Xpress ТВ можно подключить к внешним декодерам и телеприставкам основных поставщиков интерактивных систем.

      Встроенный модуль Wi-Fi для беспроводного подключения Smart TV

      Встроенный модуль Wi-Fi в вашем телевизоре Philips Smart TV открывает беспроводной доступ в мир разнообразного контента.

      Часы на экране телевизора — дополнительное удобство для ваших гостей

      С помощью экранных часов ваши гости всегда смогут узнать точное время. Достаточно нажать одну кнопку, и они отобразятся на экране телевизора. Дополнительные плюсы — улучшенная различимость и низкое энергопотребление.

      Технические характеристики

      • Oxigen

        Функция SmartInstall
        • изменение списка каналов в офлайн-режиме
        • изменение настроек в офлайн-режиме
        • удаленная установка
        • создание контента SmartInfo
        • обновление ПО
        SmartInfo
        • Слайд-шоу или браузер
        • интерактивные шаблоны
        Приложения Smart TV
        облачные приложения для гостиничных телевизоров
        Система AppControl
        Несколько профилей приложения SmartTV
        Общий доступ
        • Защищенное подключение
        • DirectShare, DLNA, Wi-Fi Direct
        • Wi-Fi Miracast

      • Изображение/дисплей

        Дисплей
        LED Full HD
        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        119  см
        Диагональ экрана (в дюймах)
        47  дюйма
        Формат изображения
        16:9
        Разрешение панели
        1920 x 1080р
        Яркость
        300  кд/м²
        Угол просмотра
        178º (Г) / 178º (В)
        Улучшение изображения
        • Функция Active Control + световой датчик
        • Digital Crystal Clear

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные входы
        до 1920x1080 при 60 Гц
        Видеовходы
        • 24, 25, 30, 50, 60 Гц
        • до 1920x1080p

      • Тюнер/прием/передача

        Вход антенны
        Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
        Диапазоны тюнера
        • Гипердиапазон
        • S-канал
        • UHF
        • VHF
        Цифровое ТВ
        • DVB-T и MPEG2/MPEG4
        • DVB-C и MPEG2/MPEG4
        • DVB-T2
        • HbbTv (доступно в Европе)
        ТВ-система
        • PAL
        • SECAM
        Воспроизведение видео
        • PAL
        • SECAM
        • NTSC
        Воспроизведение через IP
        • Многоадресное вещание IGMP
        • Unicast

      • Звук

        Звуковая система
        Incredible Surround

      • Подключения

        Количество разъемов USB
        1
        Количество разъемов HDMI
        3
        Количество компонентных входов (YPbPr)
        1
        Количество разъемов SCART (RGB/CVBS)
        1
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Запуск воспроизведения одним нажатием
        • Режим ожидания системы
        Другие подключения
        • Антенна, IEC75
        • Выход для наушников
        • VGA вход ПК + аудиовход левый/правый
        • Выход на АС для ванной комнаты
        • Общий интерфейс CI+
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • Цифровой выход аудиосигнала (оптический)
        Расширенные возможности подключения
        • Интерфейс Serial Xpress
        • Управление телевизором WIXP/JAPIT
        • ИК-выход
        • Разъем RJ-48
        • Быстрый интерактивный ИК-порт
        • Включение по SCART
        Беспроводная локальная сеть (LAN)
        • 802.11 b/g/n
        • Wi-Fi Direct
        Автоматическое включение по LAN
        Функция переключения телевизора с режима ожидания при помощи сети Ethernet
        Энергосберегающий режим ожидания IP-систем

      • Комфорт

        Простота установки
        • Подключение Plug & Play
        • Улучшенный "гостиничный" режим
        • Система автоматической настройки (ATS)
        • Цифровая настройка PLL
        • Автоматическая установка каналов (ACI)
        • Название программы
        • Автонаименование программ
        • Aвтосохранение
        • Блокировка меню установки
        • Доступ к меню безопасности
        • Блокировка джойстика
        Удобство использования
        • Автоограничение громкости (AVL)
        • 1-кан. список аналог./цифр.
        • Вывод на экран
        • Список программ
        • Управление джойстиком
        • Графический интерфейс пользователя
        Комфорт
        • Функции постояльца отеля
        • Автоматическое включение
        • Запуск в экорежиме/быстрый запуск
        • Приветственное сообщение
        • Включение канала
        • Ограничение громкости
        • Таймер отключения
        Интерактивные возможности для гостиничных служб
        • Совместимость с панелью подключения
        • Блокировка автообновления каналов
        • Блокировка беспроводной загрузки ПО
        • Vsecure
        • Функция MyChoice
        Режим ограничения для особых учреждений
        Телетекст, MHEG, USB, EPG, частичная блокировка
        Часы
        • Часы на экране телевизора
        • Таймер отключения
        • Будильник
        • Поддержка внешних часов
        Телетекст
        1000-страничный гипертекст
        Электронный гид телепередач
        • Электронный гид телепередач на 8 дней
        • Электронный гид телепрограмм "Сейчас + Далее"
        Регулировка формата экрана
        • Расширение формата 16:9
        • Широкий экран
        • Режим Super Zoom
        • Автоформатирование
        Тип пульта ДУ
        22AV1409A/12 (RC6)
        Пульт ДУ
        • индикация разряда батарей
        • замок, предотвращающий кражу батареек
        Возможность обновления оборудования и настроек
        через входы USB, РЧ и IP
        Поддержка Skype
        С дополнительной камерой
        Система блокировки
        Замок Kensington

      • Healthcare

        Управление
        • Многофункциональный пульт дистанционного управления
        • Совместимый белый ПДУ
        Комфорт
        • Выход для наушников
        • Независимое отключение звука основного динамика
        Безопасность
        • Совместимость с системой вызова персонала
        • Двойная изоляция Класс II

      • Мультимедийные приложения

        Мультимедийные подключения
        • USB
        • Беспроводная локальная сеть (LAN)
        Форматы воспроизведения видео
        • Поддержка кодеков:
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • WMV9/VC1
        • Контейнеры: AVI, MKV
        Форматы воспроизведения музыки
        • AAC
        • MP3
        • WMA версии 2 до версии 9.2
        • LPCM
        • M4A
        • MPEG1, L1/2
        Форматы воспроизведения изображений
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG

      • Подсветка Ambilight

        Возможности режима Ambilight
        Ambilight Spectra 2
        Система подсветки Ambilight
        Светодиоды с широкой цветовой гаммой

      • Питание

        Электропитание
        220-240 В, 50/60 Гц
        Маркировка энергоэффективности ЕС
        37  Вт
        Маркировка класса энергоэффективности
        A++
        Потребление электроэнергии в год
        54  кВт/ч
        Энергопотребление в режиме ожидания
        < 0,3 Вт
        Температура окружающей среды
        5 °C – 35 °C
        Функции энергосбережения
        • Режим Эко
        • Отключение изображения (для радио)

      • Экохарактеристики

        Безопасность
        Корпус из негорючего материала
        Энергоэкономичный режим ожидания
        Да
        Режим потребления SmartPower Eco
        Да

      • Размеры

        Ширина устройства
        1064  миллиметра
        Высота устройства
        619,9  миллиметра
        Глубина устройства
        69,6  миллиметра
        Ширина (с подставкой)
        1064  миллиметра
        Высота с подставкой
        678,7  миллиметра
        Глубина с подставкой
        222,5  миллиметра
        Вес продукта
        13,5  кг
        Вес изделия с подставкой
        14,8  кг
        Совместимое настенное крепление VESA
        400 x 400 мм

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Пульт ДУ
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Шнур питания
        • Настольная подставка на шарнире
        • Гарантийный талон
        Дополнительные аксессуары
        • Установочный ПДУ 22AV8573/00
        • Внешний модуль часов 22AV1120C
          Внешний USB-модуль часов
        • ПДУ Healthcare 22AV1109H
          Пульт дистанционного управления Healthcare для гостиничных телевизоров
        • USB-камера для Skype PTA317/00

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Батарейки для пульта ДУ
      • Пульт ДУ
      • Шнур питания
      • Гарантийная карточка

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Награды

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          • Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.
          • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
          • Типичное потребление энергии во включенном состоянии измерено в соответствии с IEC62087 Вып. 2.
          • Доступность функций будет зависеть от выбранной конфигурации.