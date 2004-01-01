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Профессиональный светодиодный LED-телевизор

47HFL7108D/12
  • Позвольте себе отличаться! Позвольте себе отличаться! Позвольте себе отличаться!
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    Профессиональный светодиодный LED-телевизор

    47HFL7108D/12

    Позвольте себе отличаться!

    Телевизор как картина на стене для украшения интерьера. Оцените новый ультратонкий светодиодный LED-телевизор с фоновой подсветкой Ambilight, создающей эффект погружения. Благодаря полному набору необходимых для гостиниц функций и системе Philips OXIGEN этот телевизор соответствует самым высоким требованиям.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Профессиональный светодиодный LED-телевизор

    Позвольте себе отличаться!

    Телевизор как картина на стене для украшения интерьера. Оцените новый ультратонкий светодиодный LED-телевизор с фоновой подсветкой Ambilight, создающей эффект погружения. Благодаря полному набору необходимых для гостиниц функций и системе Philips OXIGEN этот телевизор соответствует самым высоким требованиям.

    Позвольте себе отличаться!

    Телевизор как картина на стене для украшения интерьера. Оцените новый ультратонкий светодиодный LED-телевизор с фоновой подсветкой Ambilight, создающей эффект погружения. Благодаря полному набору необходимых для гостиниц функций и системе Philips OXIGEN этот телевизор соответствует самым высоким требованиям.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Профессиональный светодиодный LED-телевизор

    Позвольте себе отличаться!

    Телевизор как картина на стене для украшения интерьера. Оцените новый ультратонкий светодиодный LED-телевизор с фоновой подсветкой Ambilight, создающей эффект погружения. Благодаря полному набору необходимых для гостиниц функций и системе Philips OXIGEN этот телевизор соответствует самым высоким требованиям.

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      Позвольте себе отличаться!

      благодаря OXIGEN и фоновой подсветке Ambilight

      • 47" Signature
      • светодиодный
      • с DVB-T2/T/C и MPEG 2/4
      2-сторонняя подсветка Ambilight Spectra усиливает впечатления от просмотра

      2-сторонняя подсветка Ambilight Spectra усиливает впечатления от просмотра

      Новое измерение зрительных ощущений с фоновой подсветкой Ambilight Spectra 2. Эта запатентованная технология компании Philips визуально увеличивает экран, проецируя на стену за телевизором мягкое мерцание света с двух сторон. Ambilight автоматически регулирует цвет и яркость подсветки в соответствии с изображением на экране. Благодаря адаптивной функции цвет фоновой подсветки всегда соответствует изображению — вне зависимости от цвета стены.

      Высокая контрастность и великолепное изображение на базе светодиодов

      Высокая контрастность и великолепное изображение на базе светодиодов

      В этом LED-телевизоре Full HD самая совершенная светодиодная технология сочетается с привлекательным минималистичным дизайном и потрясающим качеством изображения, а также у этой модели минимальное энергопотребление в своей категории. Кроме того, светодиодная технология исключает использование вредных материалов. Светодиодная подсветка обеспечивает низкое энергопотребление, высокую яркость и контрастность изображения, четкость и насыщенные цвета.

      Технология Easy 3D для полного погружения при просмотре фильмов в 3D

      Технология Easy 3D для полного погружения при просмотре фильмов в 3D

      Благодаря отсутствию мерцания и раздвоения изображения очки Easy 3D гарантируют вам долгие часы приятного просмотра фильмов 3D. Легкие 3D-очки не требуют использования батареек. Наслаждайтесь 3D у себя дома!

      Совместимость с MyChoice для регулярного дохода

      Совместимость с MyChoice для регулярного дохода

      MyChoice — это простой и недорогой способ преложить вашим постояльцам лучшие телеканалы. Через эту систему можно также подключать дополнительные платные каналы, что позволит вам возместить затраты на приобретение телевизоров.

      Функция SmartInstall для простой удаленной настройки и обслуживания

      Функция SmartInstall для простой удаленной настройки и обслуживания

      Функция SmartInstall позволяет легко выполнить настройку и обслуживание телевизоров. Простое интернет-приложение разработано для удаленной конфигурации телевизоров, а значит, вы сэкономите время и не будете беспокоить постояльцев. SmartInstall справится с любой задачей — будь то обновление информационных страниц отеля или установка новых каналов.

      Приложения Smart TV со специальными службами для гостиниц

      Список разнообразных приложений Philips Smart TV постоянно пополняется — пользователи могут воспользоваться YouTube, социальными сетями и множеством других программ. Специализированная версия разработана для использования в гостиницах и содержит ряд дополнительных преимуществ, например, гарантирует удаление данных гостя после работы с приложением, а также защиту от нежелательного или опасного контента. Благодаря тому, что ваши клиенты могут пользоваться приложениями и смотреть прошедшие программы даже с каналов других стран, Smart TV — это лучшее решение для развлечений.

      Встроенный модуль Wi-Fi для беспроводного подключения Smart TV

      Встроенный модуль Wi-Fi в вашем телевизоре Philips Smart TV открывает беспроводной доступ в мир разнообразного контента.

      Система AppControl позволяет с легкостью добавлять, сортировать и удалять приложения

      Благодаря AppControl у ваших гостей всегда будет доступ к нужным ТВ-приложениям, а вы сможете добавлять, удалять и сортировать все приложения в любом порядке. Кроме того, система позволяет копировать настройки на другой телевизор, быстро создавать профили и вносить изменения. Для стандартных номеров и номеров люкс можно настроить доступ к видеоприложениям с различными требованиями к скорости подключения. Ваши гости останутся довольны!

      Встроенная система IP-телевидения для оптимальной настройки интерактивных служб

      Меньше затрат и хлопот. С нашими новыми телевизорами Smart TV вы можете организовать информационно-развлекательную систему гостиницы непосредственно на телевизоре. Интерактивные каналы, видео по запросу, интерактивные гостиничные меню и информация, а также системы онлайн-заказов — все это возможно без дополнительной внешней приставки. Помимо передачи контента по коаксиальным телевизионным кабелям теперь вы также можете использовать интернет-сеть для трансляции телеканалов или видео по запросу непосредственно на ТВ. Организовать специализированный портал по вашим требованиям можно через нашу партнерскую сеть.

      Часы на экране телевизора — дополнительное удобство для ваших гостей

      С помощью экранных часов ваши гости всегда смогут узнать точное время. Достаточно нажать одну кнопку, и они отобразятся на экране телевизора. Дополнительные плюсы — улучшенная различимость и низкое энергопотребление.

      Philips OXIGEN — это самые современные стандарты подключений и оптимальная совокупная стоимость владения

      Philips OXIGEN представляет собой комплексное решение для сети гостиничных телевизоров. Инновационные технологии порадуют и гостей, и ваших ИТ-специалистов. OXIGEN позволяет подключаться к облачным онлайн-приложениям, использовать для работы с телевизором мобильные устройства и осуществлять удаленное управление. Кроме того, у вас появятся дополнительные источники для получения дохода на протяжении всего жизненного цикла продукта.

      Защищенная передача SimplyShare для потоковой передачи фильмов и музыки на телевизор

      Защищенная передача SimplyShare позволяет вашим клиентам наслаждаться контентом на большом экране телевизора в беспроводном режиме — легко и без хлопот. Благодаря открытости нашей системы телевизоры поддерживают устройства iOS и Android и этот список постоянно расширяется. Защищенная система передачи данных обеспечивает надежность DLNA-системы, а значит, ваших постояльцев никто не побеспокоит. Фотографии, фильмы, музыка — все это можно передавать на ТВ при помощи SimplyShare!

      SmartInfo для доступа к интерактивным информационным страницам отеля

      Функция SmartInfo позволяет разместить сведения об отеле или городе посредством SmartUI. У ваших постояльцев будет доступ к этой интерактивной веб-странице отеля, даже если телевизор не подключен к интранету или Интернету. Информацию можно регулярно менять, поддерживая актуальность сведений об отеле для гостей.

      Протокол Serial Xpress для интерактивных систем

      Через протокол Serial Xpress ТВ можно подключить к внешним декодерам и телеприставкам основных поставщиков интерактивных систем.

      • Подсветка Ambilight

        Возможности режима Ambilight
        • Ambilight Spectra 2
        • Подстраивается под цвет стены
        Система подсветки Ambilight
        Светодиоды с широкой цветовой гаммой

      • Изображение/дисплей

        Формат изображения
        • 16:9
        • Широкий экран
        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        47  (дюймы)
        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        119  см
        Дисплей
        LED Full HD
        Яркость
        450  кд/м²
        Улучшение изображения
        • Функция Active Control + световой датчик
        • Цифровое шумоподавление
        • Улучшение яркостных переходов
        • Динамическое повышение контрастности
        • Pixel Plus HD
        • HD Natural Motion
        Разрешение панели
        1920 x 1080р
        Динамическая контрастность экрана
        500 000 : 1
        Угол просмотра
        176º (Г) / 176º (В)
        Обработка цвета
        4 триллиона цветов (14-битовый RGB)

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные входы
        до 1920 x 1080 при 60 Гц
        Видеовходы
        • 24, 25, 30, 50, 60 Гц
        • до 1920x1080p

      • Тюнер/прием/передача

        Вход антенны
        Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
        Диапазоны тюнера
        • Гипердиапазон
        • S-канал
        • UHF
        • VHF
        ТВ-система
        • PAL
        • SECAM
        Цифровое ТВ
        • DVB-T2
        • DVB-C и MPEG2/MPEG4
        • DVB-T и MPEG2/MPEG4
        Воспроизведение видео
        • PAL
        • SECAM
        • NTSC

      • Приложения Smart TV

        Управление
        Управление IXP
        Net TV
        • Интернет-приложения
        • Для гостиничного телевизора, возможность настройки
        SimplyShare
        DMP, защищенное сопряжение
        Другие продукты
        HbbTV

      • Мультимедийные приложения

        Мультимедийные подключения
        USB
        Форматы воспроизведения видео
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        Форматы воспроизведения музыки
        • AAC
        • MP3
        Форматы воспроизведения изображений
        JPEG

      • Oxigen

        Приложения Smart TV
        облачные приложения для гостиничных телевизоров
        Функция SmartInstall
        • изменение списка каналов в офлайн-режиме
        • изменение настроек в офлайн-режиме
        • удаленная установка
        • создание контента SmartInfo
        • обновление ПО
        Система AppControl
        Несколько профилей приложения SmartTV
        SmartInfo
        • работающие на основе браузера
        • интерактивные шаблоны
        Безопасная передача Simply Share
        • DMP
        • Защищенное сопряжение

      • Комфорт

        Легкость установки
        • Подключение Plug & Play
        • Улучшенный "гостиничный" режим
        • Система автоматической настройки (ATS)
        • Цифровая настройка PLL
        • Автоматическая установка каналов (ACI)
        • Название программы
        • Автонаименование программ
        • Aвтосохранение
        • Клонирование настроек ТВ через USB
        • Блокировка меню установки
        • Доступ к меню безопасности
        • Блокировка клавиатуры
        • Дублирование настроек ТВ через РЧ
        Удобство использования
        • Автоограничение громкости (AVL)
        • 1-кан. список аналог./цифр.
        • Вывод на экран
        • Список программ
        • Элементы управления на задней панели
        • Графический интерфейс пользователя
        Часы
        • Таймер отключения
        • Будильник
        • Часы на экране телевизора
        Расширенные функции часов
        Синхронизация времени через телетекст/DVB
        Комфорт
        • Функции постояльца отеля
        • Автоматическое включение
        • Запуск в экорежиме/быстрый запуск
        • Приветственное сообщение
        • Включение канала
        • Ограничение громкости
        • Таймер отключения
        Регулировка формата экрана
        • Расширение формата 16:9
        • Широкий экран
        • Режим Super Zoom
        • Автоформатирование
        Электронный гид телепередач
        • Электронный гид телепередач на 8 дней
        • Электронный гид телепрограмм "Сейчас + Далее"
        • Электронный гид телепередач для IP ТВ
        Пульт ДУ
        • индикация разряда батарей
        • замок, предотвращающий кражу батареек
        Интерактивные возможности для гостиничных служб
        • Совместимость с панелью подключения
        • ThemeTV
        • Блокировка автообновления каналов
        • Блокировка беспроводной загрузки ПО
        • Vsecure
        • Функция SmartInstall
        • Функция MyChoice
        • Функция SmartInfo Премиум
        Тип пульта ДУ
        22AV1109C/10 (RC6)
        Режим ограничения для особых учреждений
        Телетекст, MHEG, USB, EPG, частичная блокировка
        Телетекст
        1000-страничный гипертекст
        Другие удобства
        Замок Kensington
        Обновление встроенной программы
        • Обновление встроенной программы через USB
        • Обновление встроенного ПО через РЧ-канал
        • Обновление встроенного ПО через IP
        Возможности телетекста
        • Fast text (Быстрый текст)
        • Строка с информацией о программе

      • Healthcare

        Управление
        Многофункциональный пульт дистанционного управления
        Безопасность
        • Совместимость с системой вызова персонала
        • Двойная изоляция Класс II
        Комфорт
        • Выход для наушников
        • Независимое отключение звука основного динамика

      • Звук

        Выходная мощность (среднеквадр.)
        2 x 12 Вт, Invisible Sound
        Улучшение звука
        • Автоматическая регулировка громкости
        • Динамическое усиление НЧ
        • Incredible Surround

      • Громкоговорители

        Встроенные АС
        2

      • Подключения

        Расширенные возможности подключения
        • Интерфейс Serial Xpress
        • ИК-выход
        • Разъем RJ-48
        • Быстрый интерактивный ИК-порт
        • Включение по SCART
        • USB2.0
        Количество разъемов HDMI
        4
        Количество компонентных входов (YPbPr)
        1
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Запуск воспроизведения одним нажатием
        • Режим ожидания системы
        Количество разъемов SCART (RGB/CVBS)
        1
        Количество разъемов USB
        3
        Другие подключения
        • Антенна, IEC75
        • Выход для наушников
        • VGA вход ПК + аудиовход левый/правый
        • Выход на АС для ванной комнаты
        • Общий интерфейс CI+
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • Цифровой выход аудиосигнала (оптический)
        Беспроводная локальная сеть (LAN)
        802.11 b/g/n

      • Питание

        Электропитание
        220-240 В, 50/60 Гц
        Температура окружающей среды
        5 °C – 40 °C
        Энергопотребление в режиме ожидания
        &lt; 0,3 Вт
        Маркировка класса энергоэффективности
        A+
        Маркировка энергоэффективности ЕС
        58  Вт
        Функции энергосбережения
        • Режим ECO
        • Отключение изображения (для радио)
        Потребление электроэнергии в год
        85  кВт/ч

      • Экохарактеристики

        Безопасность
        Корпус из негорючего материала
        Энергоэкономичный режим ожидания
        Да
        Режим потребления SmartPower Eco
        Да

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Пульт ДУ
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Шнур питания
        • Настольная подставка на шарнире
        • Гарантийный талон
        • Адаптер питания пост. тока
        Дополнительные аксессуары
        Установочный ПДУ 22AV8573/00

      • Размеры

        Глубина коробки
        132  миллиметра
        Вес продукта
        15,1  кг
        Совместимое настенное крепление
        400 x 400 мм
        Высота коробки
        789  миллиметра
        Ширина коробки
        1240  миллиметра
        Вес, включая упаковку
        20,3  кг
        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        1064 x 625 x 32,5 мм
        Размеры коробки (ШxГxВ)
        1240 x 789 x 132 мм
        Вес изделия с подставкой
        16.6  кг

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Батарейки для пульта ДУ
      • Пульт ДУ
      • Шнур питания
      • Гарантийный талон

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          • Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.
          • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
          • Типичное потребление энергии во включенном состоянии измерено в соответствии с IEC62087 Вып. 2.
          © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2023. Все права защищены.

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