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Дисплей P-Line

49BDL5055P/00
Общая оценка / 5
  • Функциональность и надежность Функциональность и надежность Функциональность и надежность
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    Дисплей P-Line

    49BDL5055P/00
    Общая оценка / 5

    Функциональность и надежность

    Работайте на максимум даже в сложных условиях с надежным профессиональным дисплеем P-Line Full HD. Надежная конструкция позволяет устанавливать его где угодно — от кухни до моторного отсека. Широкий угол обзора позволит просматривать информацию с любого ракурса. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Дисплей P-Line

    Функциональность и надежность

    Работайте на максимум даже в сложных условиях с надежным профессиональным дисплеем P-Line Full HD. Надежная конструкция позволяет устанавливать его где угодно — от кухни до моторного отсека. Широкий угол обзора позволит просматривать информацию с любого ракурса. Узнать обо всех преимуществах

    Функциональность и надежность

    Работайте на максимум даже в сложных условиях с надежным профессиональным дисплеем P-Line Full HD. Надежная конструкция позволяет устанавливать его где угодно — от кухни до моторного отсека. Широкий угол обзора позволит просматривать информацию с любого ракурса. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Дисплей P-Line

    Функциональность и надежность

    Работайте на максимум даже в сложных условиях с надежным профессиональным дисплеем P-Line Full HD. Надежная конструкция позволяет устанавливать его где угодно — от кухни до моторного отсека. Широкий угол обзора позволит просматривать информацию с любого ракурса. Узнать обо всех преимуществах

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      Функциональность и надежность

      Долговечный и яркий дисплей 24:7.

      • 49"
      • На базе ОС Android
      • 500 кд/м²
      D-image: точное воссоздание изображений

      D-image: точное воссоздание изображений

      Этот профессиональный дисплей Philips калибруется на этапе производства и соответствует клиническим нормативным стандартам к отображению оттенков серого. Оптимальное качество изображений на этом дисплее позволяет просматривать на нем медицинские изображения в кабинетах для консультаций или в лекционных аудиториях.

      Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

      Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

      Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.

      CMND & Create. Создание и воспроизведение собственного контента

      CMND & Create. Создание и воспроизведение собственного контента

      Управляйте контентом с помощью CMND & Create. Сенсорный интерфейс позволяет с легкостью публиковать собственный контент, будь то цифровой аналог штендера или бренд и информация о компании. Предустановленные шаблоны и интегрированные виджеты обеспечат быстрое добавление и настройку отображения фотографий, текста и видеоряда.

      FailOver обеспечит воспроизведение контента после сбоя

      FailOver обеспечит воспроизведение контента после сбоя

      Неважно, где установлен дисплей — в вестибюле или конференц-зале, отсутствие изображения может стать настоящей проблемой. Функция FailOver позволяет профессиональному дисплею Philips автоматически переключаться между основным и резервным источниками, чтобы контент не переставал воспроизводиться при внезапном отключении основного источника. Просто настройте список альтернативных источников, чтобы экран всегда демонстрировал нужный контент.

      Слот OPS для встраивания в ПК без проводов

      Слот OPS для встраивания в ПК без проводов

      Интегрируйте полноценный ПК или Android-модуль CRD50 напрямую с профессиональным дисплеем Philips. Слот OPS располагает всеми необходимыми соединителями для работы подключаемого решения, включая подачу питания.

      Встроенный браузер HTML5. Воспроизводите и управляйте онлайн-контентом

      Встроенный браузер HTML5. Воспроизводите и управляйте онлайн-контентом

      Процессор Android с системой на кристалле. Приложения по умолчанию и из сети

      Управляйте дисплеем посредством Интернет-подключения. Профессиональные дисплеи Philips на базе Android оптимизированы для работы с приложениями по умолчанию для Android, но веб-приложения также доступны для установки на дисплей. Новая ОС Android обеспечит безопасность ПО и позволит более длительное время обновлять его до последней версии.

      CMND & Deploy. Удаленная установка и запуск приложений

      Быстро устанавливайте и запускайте приложения в удаленном режиме, даже если вы не находитесь рядом с дисплеем. CMND & Deploy позволяет добавлять и обновлять ваши приложения, а также приложения из магазина приложений профессионального дисплея Philips. Просто отсканируйте QR-код, выполните вход в магазин и нажмите на приложение, которое необходимо установить. Приложение будет автоматически загружено и запущено.

      Встроенный слот mPCIe для подключения дополнительного модуля 4G/LTE

      Без труда подключайте модули 4G/LTE к вашему профессиональному дисплею Philips. Встроенный слот mPCIe позволяет дисплею выполнять подключение к другим устройствам в выбранной сети Wi-Fi. Это очень полезно, если вы устанавливаете дисплей в банке или ином государственном учреждении, где осуществление доступа к основной локальной сети невозможно.

      Контроль воспроизведения для контента Android. Будьте в курсе того, какой контент воспроизводится сейчас

      Будьте уверены, что ваш профессиональный дисплей Philips на базе Android показывает нужный контент даже в ваше отсутствие. При воспроизведении контента посредством встроенного медиапроигрывателя вы можете установить параметр, при котором дисплей будет автоматически делать снимки экрана с определенным интервалом. Снимки экрана хранятся во внутренней памяти дисплея, но вы можете выбрать опцию их отправки на ваш адрес электронной почты.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        48,5  (дюймы)
        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        123,2  см
        Разрешение панели
        1920 x 1080р
        Оптимальное разрешение
        1920 x 1080 при 60 Гц
        Яркость
        500  кд/м²
        Коэфф. контрастности (типич.)
        1300:1
        Динамическая контрастность
        500 000:1
        Формат изображения
        16:9
        Время отклика (типич.)
        8  мс
        Шаг пикселей
        0,55926 x 0,55926 мм
        Цвета дисплея
        1,07 млрд. цветов
        Угол просмотра (по горизонтали)
        178  градусов
        Угол просмотра (по вертикали)
        178  градусов
        Операционная система
        Android 5.1.1

      • Подключения

        Видеовход
        • DisplayPort 1.2 (x1)
        • DVI-I (x1)
        • HDMI 1.4 (x2)
        • USB 2.0 (x2)
        • USB 2.0 (x1)
        Видеовыход
        • DisplayPort (x1)
        • DVI-I (x1)
        Аудиовход
        Разъем 3,5 мм
        Цифровой аудиовыход
        Разъем 3,5 мм
        Другие подключения
        • OPS
        • microSD (x1)
        • Micro USB (Тип B) x1
        Дополнительно: подключение Wi-Fi
        требует модуль Wi-Fi и внешние антенны
        Внешнее управление
        • RJ45
        • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм
        • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные форматы
        • 1024 x 768, 60, 75 Гц
        • 1280 x 1024, 60 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 640 x 480, 60, 72, 75 Гц
        • 720 x 400, 70 Гц
        • 800 x 600, 60, 75 Гц
        Видеоформаты
        • 1080i, 25, 30 Гц
        • 1080p, 50, 60 Гц
        • 480i, 30 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 576i, 25 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц

      • Размеры

        Ширина устройства
        1092,8  миллиметра
        Высота устройства
        623,0  миллиметра
        Глубина устройства
        56,8  миллиметра
        Ширина устройства (в дюймах)
        43,0  (дюймы)
        Высота устройства (в дюймах)
        24,5  (дюймы)
        Глубина устройства (в дюймах)
        2,3  (дюймы)
        Ширина рамки
        6,5 мм
        Вес изделия (фунты)
        41,9  фунта
        Вес продукта
        19,0  кг
        Крепление VESA
        400 x 400 мм, M6

      • Комфорт

        Ориентация
        • Ландшафтный
        • Портретная
        Ячеечная матрица
        До 15 x 15
        Управление с клавиатуры
        • Скрытое
        • Блокируемый
        Сквозной канал сигнала
        • Проходной вход IR
        • DisplayPort
        • DVI
        • RS232
        • VGA
        Возможность сетевого управления
        • RJ45
        • HDMI (один провод)
        • RS232
        Энергосберегающие функции
        Smart Power
        Функции сохранения экрана
        Сдвиг пикселей, уменьшение уровня яркости
        Простая установка
        • Выход AC
        • Специальная подставка
        • Ручки для переноски
        Другие удобства
        G-датчик

      • Мощность

        Энергопотребление в режиме ожидания
        < 0,5 Вт
        Электропитание
        100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
        Потребляемая мощность (типич.)
        95  Вт
        Потребление (EPA 7.0)
        82,08 Вт

      • Условия эксплуатации

        Диапазон температур (эксплуатация)
        0–40  °C
        Диапазон температур (хранение)
        от -20 до 60  °C
        Относительная влажность
        20–80 (в рабочем режиме), 5–95 (хранение)  %
        Высота
        0–3000 м
        Среднее время между отказами
        60 000  часов

      • Звук

        Встроенные АС
        Среднеквадратичная мощность 2 x 10 Вт

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Краткое руководство пользователя
        • Пульт ДУ
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Кабель RS232
        Аксессуары в комплекте
        • Набор для выравнивания граней (2) — 1 шт.
        • Логотип Philips
        • Винт с накатанной головкой (8 шт.)
        • Набор для выравнивания граней (1) — 2 шт.
        • Кабель шлейфового соединения RS232
        • Антенны Wi-Fi (2 шт.)
        Подставка
        BM04642/00 (дополнительно)

      • Мультимедийные приложения

        USB — воспроизведение аудио
        • AAC
        • M4A
        • MP1
        • MP2
        • MP3
        • WMA
        USB — воспроизведение изображений
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • JPG
        • PNG
        USB — воспроизведение видео
        • 3GP
        • AVI
        • DAT
        • FLV
        • MKV
        • MOV
        • MP4
        • MPG
        • TS
        • VOB
        • WEBM

      • Прочее

        Языки экранных меню
        • Английский
        • Французский
        • Немецкий
        • Испанский
        • Польский
        • Турецкий
        • Русский
        • Итальянский
        • Упрощенный китайский
        • Традиционный китайский
        • Арабский
        • Японский
        • Датский
        • Голландский
        • Финский
        • Норвежский
        • Португальский
        • Шведский
        Подтвержденное соответствие нормативам
        • EnergyStar 7.0
        • CE
        • FCC класс B
        • CCC
        • BSMI
        • CB
        • VCCI
        • CECP
        • EAC
        • PSB
        • ЭМП
        • UL/cUL
        Гарантия
        Гарантия на 3 года

      • Встроенный плеер

        ЦП/процессор
        Octacore Cortex A53 1,5 ГГц
        GPU
        PowerVR SGX6110
        Память
        2 ГБ DDR3
        Накопитель
        16 ГБ EMMC

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Батарейки для пульта ДУ
      • Краткое руководство пользователя
      • Пульт ДУ
      • Шнур питания сети переменного тока
      • Кабель RS232

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