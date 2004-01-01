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Гостиничные телевизоры

49HFL2839T/12
  • Истинное наслаждение Истинное наслаждение Истинное наслаждение
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    Гостиничные телевизоры

    49HFL2839T/12

    Истинное наслаждение

    Окажите своим гостям радушный прием благодаря этой доступной модели гостиничного телевизора. Оцените специальные функции для гостиниц, такие как страница с приветственным сообщением, установка по USB, блокировка меню и элементов управления.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Гостиничные телевизоры

    Истинное наслаждение

    Окажите своим гостям радушный прием благодаря этой доступной модели гостиничного телевизора. Оцените специальные функции для гостиниц, такие как страница с приветственным сообщением, установка по USB, блокировка меню и элементов управления.

    Истинное наслаждение

    Окажите своим гостям радушный прием благодаря этой доступной модели гостиничного телевизора. Оцените специальные функции для гостиниц, такие как страница с приветственным сообщением, установка по USB, блокировка меню и элементов управления.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Гостиничные телевизоры

    Истинное наслаждение

    Окажите своим гостям радушный прием благодаря этой доступной модели гостиничного телевизора. Оцените специальные функции для гостиниц, такие как страница с приветственным сообщением, установка по USB, блокировка меню и элементов управления.

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      Истинное наслаждение

      для ваших гостей

      • 49" Studio
      • светодиодный
      • DVB-T2/T/C
      Настраиваемая страница приветствия для ваших гостей

      Настраиваемая страница приветствия для ваших гостей

      Страница приветствия отображается при каждом включении телевизора. Во время установки вы легко можете разместить свою символику на странице приветствия и настроить страницу в соответствии со своими предпочтениями, используя шаблон в формате .png.

      Копирование всех настроек через USB для быстрой установки

      Копирование всех настроек через USB для быстрой установки

      Возможность простого копирования всех программных настроек с одного телевизора на другие меньше, чем за минуту. Эта функция гарантирует единообразие ТВ настроек, значительно сокращая время на установку и расходы.

      USB для воспроизведения мультимедийного контента

      USB для воспроизведения мультимедийного контента

      Делитесь впечатлениями. Подключите USB-накопитель, цифровую камеру, MP3-плеер или другое мультимедийное устройство через USB-вход телевизора и смотрите фотографии, видео или слушайте музыку, используя удобный экранный обозреватель.

      Единый список аналоговых и цифровых каналов

      Единый интегрированный список каналов телевидения позволяет гостям быстро переключаться на любой аналоговый или цифровой канал.

      Усовершенствованная регулировка громкости позволит гостям отдыхать с комфортом

      Благодаря усовершенствованной регулировке громкости можно установить начальный уровень громкости телевизора и указать диапазон, в котором телевизор будет работать. Таким образом, звук всегда будет воспроизводиться на оптимальном уровне, а гости в соседних номерах смогут спокойно наслаждаться отдыхом.

      Защита от несанкционированного использования с помощью блокировки джойстика

      Включив или выключив блокировку джойстика, администратор сможет защитить устройство от несанкционированного использования, тем самым снизив дополнительные затраты.

      Блокировка меню установки

      Предотвращает нежелательный доступ к параметрам установки и конфигурации, обеспечивает максимальное удобство гостей и устраняет нежелательные расходы на переустановку.

      Низкое энергопотребление

      Телевизоры Philips рассчитаны на небольшое потребление энергии. Это не только уменьшает воздействие на окружающую среду, но и снижает операционные издержки.

      Светодиодный LED TV: невероятная контрастность изображения

      Благодаря светодиодной подсветке уровень энергопотребления снижается, а показатели яркости изображения, контрастности и цветопередачи улучшаются.

      • Изображение/дисплей

        Формат изображения
        16:9
        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        49  (дюймы)
        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        123  см
        Дисплей
        LED Full HD
        Яркость
        330  кд/м²
        Улучшение изображения
        • Digital Crystal Clear
        • Perfect Motion Rate 100 Гц
        Разрешение панели
        1920 x 1080р
        Угол просмотра
        178º (Г) / 178º (В)

      • Тюнер/прием/передача

        Цифровое ТВ
        DVB-T/T2/C
        Аналоговое телевидение
        • PAL
        • SECAM

      • Особенности

        Удобство использования
        • Стиль изображения
        • Стиль звука
        Цифровые сервисы
        • Электронный гид телепередач на 8 дней
        • MHEG
        • Телетекст

      • Специальные гостиничные функции

        Гостиничный режим
        • Блокировка джойстика
        • Блокировка меню
        • Блокировка меню установки
        • Ограничение громкости
        Режим ограничения для особых учреждений
        • Режима повышенной безопасности
        • TXT/MHEG/USB/электронный гид телепередач/блокировка субтитров
        Таймер
        • Таймер отключения
        • Сигнал будильника
        • Выбор канала для будильника
        Защита от краж
        • Защита от кражи элементов питания
        • Замок Kensington
        Символика
        Приветственный логотип
        Клонирование настроек и обновление встроенного ПО
        • по USB
        • Мгновенное копирование исходных настроек
        Управление
        Блокировка автообновления каналов
        Каналы
        • Единый список каналов
        • Редактор списка каналов в офлайн-режиме

      • Функции для сферы здравоохранения

        Управление
        Многофункциональный пульт ДУ
        Комфорт
        Выход для наушников

      • Мультимедиа

        Поддерживаемые параметры видеовоспроизведения
        • Контейнеры: AVI, MKV
        • Форматы: H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        Поддерживаемые аудиоформаты
        • MP3
        • AAC
        Поддерживаемые форматы субтитров
        • SRT
        • SSA
        Поддерживаемые форматы изображения
        • BMP
        • JPG
        • PNG
        Поддерживаемое видеоразрешение (на USB)
        до 1920 x 1080p при 30 Гц
        Мультимедийные подключения
        USB

      • Аудио

        Выходная мощность
        16 (2 x 8)  Вт
        Акустические системы
        • 2,0
        • Направленный вниз
        Характеристики звука
        • Эквалайзер
        • Баланс
        • АРГ
        • Режим Incredible Surround
        • Динамические басы

      • Питание

        Электропитание
        220—240 В перем. тока, 50—60 Гц
        Температура окружающей среды
        5 °C – 45 °C
        Энергопотребление в режиме ожидания
        &lt; 0,4 Вт
        Маркировка класса энергоэффективности
        A++
        Маркировка энергоэффективности ЕС
        49  Вт
        Функции энергосбережения
        Режим ECO
        Потребление электроэнергии в год
        71  кВт/ч

      • Аксессуары

        В комплекте
        • Пульт ДУ 22AV1407A/12
        • 2 батареи типа AAA
        • Настольная подставка
        • Гарантийный талон
        • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
        Дополнительный
        Пульт ДУ для пакета установки 22AV9573A

      • Подключения (боковая панель)

        Слот общего интерфейса
        CI+ 1.3
        Выход для наушников
        Мини-разъем
        USB 1
        Порт USB 2.0
        А/В вход
        CVBS + RCA (левый/правый)

      • Подключения (задняя панель)

        Scart
        • CVBS
        • RGB
        • SVHS
        Антенна
        IEC-75
        HDMI1
        HDMI 1.4 (ARC)
        Выход для цифрового аудиосигнала
        Коаксиальный (SPDIF)
        Вход VGA
        15-контактный D-sub
        HDMI2
        HDMI 1.4

      • Расширенные возможности подключения

        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Запуск воспроизведения одним нажатием
        • Режим ожидания системы

      • Дизайн

        Цвет
        Черный

      • Размеры

        Вес продукта
        10,65  кг
        Ширина устройства
        1112  миллиметра
        Ширина с подставкой
        1112  миллиметра
        Совместимое настенное крепление
        • 200 x 200 мм
        • M6
        Высота устройства
        653  миллиметра
        Глубина устройства
        60/91  миллиметра
        Высота с подставкой
        691  миллиметра
        Глубина с подставкой
        220  миллиметра
        Вес изделия с подставкой
        11.60  кг

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Батарейки для пульта ДУ
      • Пульт ДУ
      • Настольная подставка
      • Гарантийный талон

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          • Доступность функций будет зависеть от выбранной конфигурации.
          • Типичный уровень энергопотребления в рабочем режиме определен в соответствии с IEC62087 (вып. 2). Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий эксплуатации телевизора.
          • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
          © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2023. Все права защищены.

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