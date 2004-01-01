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Профессиональные ТВ

49HFL7011T/12
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    Профессиональные ТВ

    49HFL7011T/12

    В поисках инноваций

    Ваши гости будут приятно удивлены интеллектуальностью и скоростью работы этого потрясающего профессионального телевизора. Оцените притягательную фоновую подсветку Ambilight, быструю работу интерактивных функций на Android™, широкие возможности подключения и функции удаленного управления.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Профессиональные ТВ

    В поисках инноваций

    Ваши гости будут приятно удивлены интеллектуальностью и скоростью работы этого потрясающего профессионального телевизора. Оцените притягательную фоновую подсветку Ambilight, быструю работу интерактивных функций на Android™, широкие возможности подключения и функции удаленного управления.

    В поисках инноваций

    Ваши гости будут приятно удивлены интеллектуальностью и скоростью работы этого потрясающего профессионального телевизора. Оцените притягательную фоновую подсветку Ambilight, быструю работу интерактивных функций на Android™, широкие возможности подключения и функции удаленного управления.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Профессиональные ТВ

    В поисках инноваций

    Ваши гости будут приятно удивлены интеллектуальностью и скоростью работы этого потрясающего профессионального телевизора. Оцените притягательную фоновую подсветку Ambilight, быструю работу интерактивных функций на Android™, широкие возможности подключения и функции удаленного управления.

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      В поисках инноваций

      на базе Android™ и с фоновой подсветкой Ambilight

      • 49" Signature
      • на базе ОС Android™
      • 4K Ultra HD
      Совместимость с MyChoice для регулярного дохода

      Совместимость с MyChoice для регулярного дохода

      MyChoice — это простой и недорогой способ преложить вашим постояльцам лучшие телеканалы. Через эту систему можно также подключать дополнительные платные каналы, что позволит вам возместить затраты на приобретение телевизоров.

      Передавайте фильмы и музыку на телевизор с помощью Miracast и DirectShare

      Передавайте фильмы и музыку на телевизор с помощью Miracast и DirectShare

      Защищенная система передачи данных позволит вашим гостям наслаждаться контентом с мобильных устройств на большом экране телевизора в беспроводном режиме — легко и без хлопот. Благодаря универсальности системы телевизоры поддерживают устройства на базе iOS и Android, и этот список постоянно дополняется. Фотографии, фильмы, музыка — все это можно передавать на телевизор при помощи Miracast и DirectShare!

      CMND & Control: простое обслуживание телевизора

      CMND & Control: простое обслуживание телевизора

      CMND & Control обеспечивает удаленную централизованную установку телевизора. С легкостью обновляйте и изменяйте настройки всех дисплеев, не беспокоя ваших гостей.

      CMND & Create: показывайте нужную информацию в любое удобное время

      CMND & Create: показывайте нужную информацию в любое удобное время

      Функция CMND & Create позволяет показывать нужную информацию в любое удобное для вас время. С помощью модуля управления контентом CMND вы сможете создавать и распределять интерактивные фирменные интернет-страницы отеля. Настройте телевизор так, чтобы в режиме реального времени предоставлять гостям только самую актуальную информацию о последних достижениях и разработках отеля.

      4K Ultra HD: великолепное яркое изображение

      Великолепное изображение 4K Ultra HD — это неповторимый уровень четкости, яркие цвета и разрешение, которое в четыре раза превышает Full HD. Откройте окно в новый мир.

      Фоновая подсветка Ambilight: великолепное изображение и полный эффект погружения

      Благодаря этой запатентованной технологии Philips на стену за телевизором проецируется мягкое свечение, в результате чего телеэкран кажется больше, а впечатления от просмотра становятся ярче. Цвет подсветки автоматически меняется в соответствии с изображением на экране. Благодаря адаптивной функции цвет фоновой подсветки всегда точно соответствует изображению — вне зависимости от цвета стены. Параметры подсветки Ambilight можно настраивать в соответствии с вашими предпочтениями.

      Android: быстрый отклик и полное погружение в действие на экране

      Профессиональный телевизор на базе ОС Android c быстрым откликом и удобным интерфейсом. Все эти возможности откроют вам доступ к специальным сервисам для сферы гостиничного бизнеса, приложениям и многому другому. Вы всегда сможете быстро перейти к избранным приложениям благодаря удобному меню.

      Система AppControl позволяет с легкостью добавлять, сортировать и удалять приложения

      Благодаря системе AppControl на телевизоре всегда будут установлены нужные приложения: добавляйте, удаляйте и сортируйте приложения, настраивайте их для использования в определенных номерах отеля — обеспечьте гостям качественное обслуживание с помощью удаленного централизованного управления. Для удобного и безопасного использования загружайте свои уникальные приложения на личный облачный сервер, доступ к которому будет только у вас.

      Усовершенствованные приложения со специальными службами для гостиниц

      Теперь вам доступна целая библиотека усовершенствованных приложений, список которых постоянно пополняется. Мощная платформа Android обеспечивает плавную работу приложений, быстрый отклик и доступ к новым возможностям. Система разработана специально для сферы гостиничного бизнеса, поэтому данные гостей полностью удаляются после использования и закрывается доступ к запрещенному контенту, который может негативно повлиять на ваш бизнес.

      Встроенная система IP-телевидения для оптимальной настройки интерактивных служб

      Меньше затрат и хлопот. С нашими новыми телевизорами Smart TV вы можете организовать информационно-развлекательную систему гостиницы непосредственно на телевизоре. Интерактивные каналы, видео по запросу, интерактивные гостиничные меню и информация, а также системы онлайн-заказов — все это возможно без дополнительной внешней приставки. Помимо передачи контента по коаксиальным телевизионным кабелям теперь вы также можете использовать интернет-сеть для трансляции телеканалов или видео по запросу непосредственно на ТВ. Организовать специализированный портал по вашим требованиям можно через нашу партнерскую сеть.

      • Изображение/дисплей

        Формат изображения
        16:9
        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        49  (дюймы)
        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        123  см
        Дисплей
        4K Ultra HD LED
        Яркость
        400  кд/м²
        Улучшение изображения
        • Процессор Pixel Precise Ultra HD
        • Perfect Natural Motion
        • Технология Perfect Motion Rate 800 Гц
        • Технология Micro Dimming Pro
        Разрешение панели
        3840x2160p
        Угол просмотра
        178º (Г) / 178º (В)
        Дисплей Wide Color Gamut
        Цветовая гамма NTSC: 85 %

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Тюнер
        • Другие: до 1920 x 1080p при 60 Гц
        • T2 HEVC: до 3840 x 2160 при 60 Гц
        USB, LAN
        • HEVC: до 3840 x 2160 при 60 Гц
        • Другие: до 1920 x 1080p при 60 Гц
        HDMI 1/2
        До 3840 x 2160p при 60 Гц
        HDMI 3/4
        До 3840 x 2160p при 30 Гц

      • Тюнер/прием/передача

        Цифровое ТВ
        • DVB-T/T2/C
        • HEVC UHD (до 2160p60)
        Воспроизведение видео
        • NTSC
        • PAL
        Аналоговое телевидение
        PAL
        Воспроизведение через IP
        • Мультивещание
        • Unicast

      • Android TV

        ОС
        Android™ 5.1 (Lollipop)
        Объем флэш-памяти
        16 ГБ*

      • Особенности

        Удобство использования
        • Стиль изображения
        • Стиль звука
        Цифровые сервисы
        • Электронный гид телепередач на 8 дней
        • Сейчас и далее
        • MHEG
        • Телетекст
        • HbbTV
        • Субтитры
        Внешние элементы управления
        Джойстик

      • Специальные гостиничные функции

        Гостиничный режим
        • Блокировка джойстика
        • Блокировка меню
        • Блокировка меню установки
        • Ограничение громкости
        Режим ограничения для особых учреждений
        • Режима повышенной безопасности
        • TXT/MHEG/USB/электронный гид телепередач/блокировка субтитров
        Таймер
        • Таймер отключения
        • Сигнал будильника
        Настройка экрана запуска
        • Канал
        • Функция
        • Формат изображения
        • Громкость
        • Стиль изображения
        Защита от краж
        • Защита от кражи элементов питания
        • Замок Kensington
        Регулятор мощности
        • Автоматическое ВКЛЮЧЕНИЕ
        • Запуск в экорежиме/быстрый запуск
        • WoLAN
        • WoWLAN
        Приложения
        • Система AppControl
        • Облачные приложения
        • Приложения Android
        • Philips TV Remote App
        Символика
        • SmartInfo
        • Приветственный логотип
        • Настраиваемая панель управления (HTML)
        • Система IP-телевидения
        • Специальные приложения
        • Название места (Geonames ID)
        Часы
        • Часы в режиме ожидания
        • Кнопка пульта ДУ светится в темноте
        • Экранные часы
        SmartInfo
        • Браузер с HTML5
        • Интерактивные шаблоны
        Клонирование настроек и обновление встроенного ПО
        • Мгновенное копирование исходных настроек
        • По USB/РЧ/IP
        CMND&Control
        • Редактор списка каналов в офлайн-режиме
        • Изменение настроек в офлайн-режиме
        • Статус телевизора в режиме реального времени (IP)
        • Дистанционное управление по IP/РЧ
        • CMND&Create
        • Управление группами телевизоров
        Управление
        • Блокировка автообновления каналов
        • Протокол Serial Xpress
        • JSON API for TV Control-JAPIT
        Встроенные сервисы
        Прогноз погоды на 5 дней
        Интерактивные DRM
        • VSecure
        • PlayReady Smooth Streaming
        • Securemedia
        Получение дохода
        Функция MyChoice
        Языки
        Выбор языка
        Пульт ДУ
        • Фиксация кабеля
        • Индикация заряда батареи
        • Умный дверной замок с пультом ДУ и аккумулятором
        Каналы
        • Единый список каналов
        • Списки по темам

      • Функции для сферы здравоохранения

        Управление
        • Многофункциональный пульт ДУ
        • Совместимость с пультом ДУ для медицинских учреждений
        • Совместимость с системой вызова персонала
        Комфорт
        • Выход для наушников
        • Независимое отключение звука основного динамика
        Безопасность
        • Двойная изоляция, класс II
        • Огнестойкий материал

      • Мультимедиа

        Поддерживаемые параметры видеовоспроизведения
        • Форматы: H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • WMV9/VC1
        • HEVC
        • VP9
        • Контейнеры: AVI, MKV
        Поддерживаемые аудиоформаты
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA версии 2 до версии 9.2
        • WMA-PRO (версия 9 и 10)
        Поддерживаемые форматы субтитров
        • SRT
        • SMI
        • SSA
        • TXT
        • ASS
        Поддерживаемые форматы изображения
        JPG

      • Аудио

        Выходная мощность
        45  Вт
        Выход на АС для ванной комнаты
        1,5 Вт, моно, 8 Ом
        Акустические системы
        • 2,1
        • Фронтальные + тыловые
        Характеристики звука
        • DTS Premium Sound
        • DTS Studio Sound
        • АРГ
        • Режим Incredible Surround
        • Динамические басы
        • Dolby MS10

      • Питание

        Электропитание
        220—240 В перем. тока, 50—60 Гц
        Температура окружающей среды
        0 °C - 40 °C
        Энергопотребление в режиме ожидания
        &lt; 0,4 Вт
        Маркировка класса энергоэффективности
        A
        Маркировка энергоэффективности ЕС
        86  Вт
        Функции энергосбережения
        Режим ECO
        Потребление электроэнергии в год
        125  кВт/ч

      • Аксессуары

        В комплекте
        • Настольная подставка на шарнире
        • 2 батареи типа AAA
        • Гарантийный талон
        • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
        • Шнур питания
        • Пульт ДУ 22AV1505B/12
        Дополнительный
        • Пульт ДУ для медицинских учреждений 22AV1109H/12
        • Пульт ДУ для пакета установки 22AV9573A
        • Пульт ДУ с Bluetooth 22AV1507A/12

      • Беспроводное соединение

        Беспроводная локальная сеть (LAN)
        802.11 ac
        Bluetooth
        • 4,0
        • Игровой пульт HID
        • Мультиканальный
        • Беспроводное аудио (наушники)
        Wifi-Direct
        • DirectShare
        • Miracast

      • Разъемы для подключения на нижней панели

        HDMI1
        HDMI 2.0
        Антенна
        IEC-75
        HDMI2
        HDMI 2.0
        Выход для цифрового аудиосигнала
        Оптический
        USB 1
        Порт USB 2.0
        Ethernet (LAN)
        RJ-45

      • Подключения (боковая панель)

        USB 2
        Порт USB 2.0
        Слот общего интерфейса
        CI+ 1.3.2
        USB 3
        USB 3.0
        HDMI 3
        HDMI 1.4
        HDMI 4
        HDMI 1.4 (MHL 2.0)
        Выход для наушников
        Мини-разъем

      • Подключения (задняя панель)

        Scart
        • RGB
        • CVBS
        Выход на АС для ванной комнаты
        Мини-разъем
        Компонентный
        YPbPr + RCA (левый/правый)
        Аудиовход DVI
        Мини-разъем
        Внешний источник питания
        • 12 В/15 Вт
        • Мини-разъем
        Внешнее управление
        RJ-48

      • Расширенные возможности подключения

        RJ48
        • ИК-вход/выход
        • Интерфейс Serial Xpress
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Запуск воспроизведения одним нажатием
        • Режим ожидания системы
        • Прямое управление с помощью пульта ДУ
        • Управление звуком системы
        Беспроводная локальная сеть (LAN)
        Автоматическое включение по LAN
        HDMI
        • ARC (все порты)
        • DVI (все порты)
        • MHL 2.0 (HDMI 4)

      • Дизайн

        Цвет
        Темно-серый
        Особенности
        • Алюминиевая рамка
        • 3-сторонняя фоновая подсветка Ambilight

      • Размеры

        Вес продукта
        14,5  кг
        Ширина устройства
        1094  миллиметра
        Ширина с подставкой
        1094  миллиметра
        Совместимое настенное крепление
        • 200 x 200 мм
        • M6
        Высота устройства
        661  миллиметра
        Глубина устройства
        20/40/45  миллиметра
        Высота с подставкой
        709  миллиметра
        Глубина с подставкой
        205  миллиметра
        Вес изделия с подставкой
        18,5  кг

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Батарейки для пульта ДУ
      • Пульт ДУ
      • Гарантийный талон
      • Шнур питания
      • Настольная подставка

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          • Доступность функций будет зависеть от выбранной конфигурации.
          • Philips не гарантирует наличие приложений или постоянную правильную работу приложений.
          • Объем свободной памяти может быть меньше из-за конфигурации устройства
          • Типичный уровень энергопотребления в рабочем режиме определен в соответствии с IEC62087 (вып. 2). Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий эксплуатации телевизора.
          • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
          © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2023. Все права защищены.

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