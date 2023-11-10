50BDL3650QE/00
Оптимальное отображение
Привлекайте клиентов с этим экологичным цифровым дисплеем 4K Ultra HD. Оцените несравненную производительность 4K UHD при вдвое меньшем энергопотреблении, чем у других моделей на рынке, благодаря новейшей технологии PPDS EcoDesign.Узнать обо всех преимуществах
Созданный с учетом более экологичных процесса производства, физических характеристик, материалов, упаковки, а также более энергоэффективного встроенного ПО дисплей Philips Signage 3650 EcoDesign предназначен для работы с вдвое меньшим энергопотреблением, чем у аналогичных моделей, при сохранении того же уровня производительности.
Благодаря системе на базе ОС Android 10 SoC эти надежные дисплеи предлагают оптимальную поддержку приложений для Android и установку на дисплей веб-приложений. Оцените адаптируемость и безопасность, а также долгосрочное соответствие спецификаций дисплея актуальным требованиям.
Подключайтесь и управляйте контентом с помощью облачного хранилища через встроенный браузер HTML5. С помощью браузера на основе Chromium вы сможете создавать контент в режиме онлайн и подключать один дисплей или всю сеть устройств. Воспользуйтесь удобными функциями отображения контента с разрешением Full HD в портретном или альбомном режиме или подключите дисплей к Интернету по сети Wi-Fi (через опциональный модуль CRD22) или с помощью LAN-кабеля для прослушивания своих собственных списков воспроизведения.
Зарегистрировано EPEAT с маркировкой экологичности Silver Climate+ — дисплей Philips Signage 3650 EcoDesign отвечает строгим критериям качества и соответствует требованиям для получения премиальной маркировки экологичности в мире электроники.
Чрезвычайно важная технология для требовательных сред коммерческого размещения — революционное решение FailOver автоматически воспроизводит контент на экране в редких случаях отказа источника сигнала или приложения. Просто выберите основной источник сигнала и подключение с FailOver, чтобы защитить демонстрацию визуального контента от возможного сбоя.
Пользуйтесь функцией демонстрации экрана через текущую сеть Wi-Fi для мгновенного безопасного подключения или воспользуйтесь нашим опциональным модулем подключения HDMI Interact для передачи сигнала напрямую на экран без подключения к защищенной сети.
Откройте для себя мощность, универсальность и интеллектуальную дистанционную работу с дисплеями Philips Signage 3650 EcoDesign с технологией Wave. Эта инновационная облачная платформа позволяет свободно управлять устройствами, легко готовить их к работе, отслеживать состояние дисплеев, обновлять встроенное ПО, управлять списками воспроизведения и составлять расписание работы. Оцените экономию времени и сил, а также экологичность.
Легко составляйте расписание отображения с USB-накопителя или внутренней памяти устройства. Ваш профессиональный дисплей Philips будет пробуждаться из режима ожидания, воспроизводить необходимый контент, а по окончании воспроизведения вновь уходить в режим ожидания.
