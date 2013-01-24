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Essential Box

Комплект запасных ламп

55718EBKM
  • Весь необходимый комплект ламп в одном наборе Весь необходимый комплект ламп в одном наборе Весь необходимый комплект ламп в одном наборе
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    Essential Box Комплект запасных ламп

    55718EBKM

    Весь необходимый комплект ламп в одном наборе

    Главная задача Philips Automotive — обеспечить вашу безопасность на дороге, поэтому мы предлагаем дополнительные наборы, в которых вы найдете все необходимые сменные лампы для того, чтобы вы всегда были готовы к любым ситуациям! Узнать обо всех преимуществах

    Essential Box Комплект запасных ламп

    Весь необходимый комплект ламп в одном наборе

    Главная задача Philips Automotive — обеспечить вашу безопасность на дороге, поэтому мы предлагаем дополнительные наборы, в которых вы найдете все необходимые сменные лампы для того, чтобы вы всегда были готовы к любым ситуациям! Узнать обо всех преимуществах

    Весь необходимый комплект ламп в одном наборе

    Главная задача Philips Automotive — обеспечить вашу безопасность на дороге, поэтому мы предлагаем дополнительные наборы, в которых вы найдете все необходимые сменные лампы для того, чтобы вы всегда были готовы к любым ситуациям! Узнать обо всех преимуществах

    Essential Box Комплект запасных ламп

    Весь необходимый комплект ламп в одном наборе

    Главная задача Philips Automotive — обеспечить вашу безопасность на дороге, поэтому мы предлагаем дополнительные наборы, в которых вы найдете все необходимые сменные лампы для того, чтобы вы всегда были готовы к любым ситуациям! Узнать обо всех преимуществах

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      Запасной комплект ламп H4

      • H4

      Лампы головного освещения в комплекте Essential Box обеспечивают до 30 % больше видимости

      Наши лампы излучают мощный точно направленный луч света и характеризуются высокой светоотдачей, увеличивая видимость Вашего автомобиля на дороге. Воспользуйтесь всеми преимуществами наших сменных ламп для автомобильных фар.

      Надежная конструкция предотвращает повреждение или поломку

      Корпус комплекта выполнен из прочных, устойчивых к механическим повреждениям материалов, поэтому лампы надежно защищены от поломок.

      Компактный размер для удобства хранения в автомобиле

      Созданный специально для автомобилистов комплект Essential Kit не занимает много места и идеально подходит для хранения в багажнике или бардачке автомобиля.

      В комплект входят лампы Philips, которые полностью соответствуют стандартам качества

      В дополнительные комплекты Philips входят лучшие в своем классе продукты. Они выполнены из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечивать нашим клиентам максимальную безопасность и комфортное вождение. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE.

      Подходит для 90 % моделей автомобилей

      Компания Philips предлагает широкий ассортимент запасных ламп, поэтому наши дополнительные комплекты подходят для 90 % моделей автомобилей. Это идеальное решение для водителей, которые заботятся о своей безопасности на дороге.

      Технические характеристики

      • Электрические характеристики

        напряжение
        12  В

      • Информация для заказа

        Код для заказа
        70034328

      • Информация об упаковке

        Вес брутто одного изделия
        0,605  кг
        высота
        12,2  см
        Длина
        34,1  см
        ширина
        11,8  см

      • Информация об упаковке

        Тип упаковки
        KM
        EAN1
        8727900700343
        EAN3
        8727900700350

      • Информация об упакованном продукте

        Вес брутто одного изделия
        121  г
        высота
        12,44  см
        Длина
        10,8  см
        Вес нетто одного изделия
        121  г
        Количество ламп в упаковке/минимальный заказ
        5
        ширина
        6,63  см

      • Описание продукта

        Применение
        • Передний противотуманный свет
        • Передний указатель поворота
        • Дальний свет
        • Внутреннее освещение
        • Фонарь освещения номерного знака
        • Ближний свет
        • Задний противотуманный фонарь
        • Задний указатель поворота
        • Фонарь заднего хода
        • Боковой указатель поворота
        • Стоп-сигнал
        Соответствие нормам ECE
        ДА
        Технология
        Галогеновый
        Тип
        H4
        Назначение
        Essential Box
        Модельный ряд
        Дополнительный комплект

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