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Signage Solutions Дисплей Multi-Touch

55BDL4051T/00
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    Signage Solutions Дисплей Multi-Touch

    55BDL4051T/00

    Время интерактивности

    Работайте сообща. Передавайте информацию. Этот профессиональный FHD-дисплей Philips Multi-Touch идеально подойдет для многопользовательской работы — от поиска маршрута до презентаций. Можно одновременно использовать до 10 точек касания.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Signage Solutions Дисплей Multi-Touch

    Время интерактивности

    Работайте сообща. Передавайте информацию. Этот профессиональный FHD-дисплей Philips Multi-Touch идеально подойдет для многопользовательской работы — от поиска маршрута до презентаций. Можно одновременно использовать до 10 точек касания.

    Время интерактивности

    Работайте сообща. Передавайте информацию. Этот профессиональный FHD-дисплей Philips Multi-Touch идеально подойдет для многопользовательской работы — от поиска маршрута до презентаций. Можно одновременно использовать до 10 точек касания.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Signage Solutions Дисплей Multi-Touch

    Время интерактивности

    Работайте сообща. Передавайте информацию. Этот профессиональный FHD-дисплей Philips Multi-Touch идеально подойдет для многопользовательской работы — от поиска маршрута до презентаций. Можно одновременно использовать до 10 точек касания.

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      Время интерактивности

      Дисплей Multi-Touch с 10 точками касания.

      • 55"
      • На базе ОС Android
      • Multi-touch
      Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

      Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

      Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.

      CMND & Create. Создание и воспроизведение собственного контента

      CMND & Create. Создание и воспроизведение собственного контента

      Управляйте контентом с помощью CMND & Create. Сенсорный интерфейс позволяет с легкостью публиковать собственный контент, будь то цифровой аналог штендера или бренд и информация о компании. Предустановленные шаблоны и интегрированные виджеты обеспечат быстрое добавление и настройку отображения фотографий, текста и видеоряда.

      FailOver обеспечит воспроизведение контента после сбоя

      FailOver обеспечит воспроизведение контента после сбоя

      Неважно, где установлен дисплей — в вестибюле или конференц-зале, отсутствие изображения может стать настоящей проблемой. Функция FailOver позволяет профессиональному дисплею Philips автоматически переключаться между основным и резервным источниками, чтобы контент не переставал воспроизводиться при внезапном отключении основного источника. Просто настройте список альтернативных источников, чтобы экран всегда демонстрировал нужный контент.

      Процессор Android с системой на кристалле. Приложения по умолчанию и из сети

      Управляйте дисплеем посредством Интернет-подключения. Профессиональные дисплеи Philips на базе Android оптимизированы для работы с приложениями по умолчанию для Android, но веб-приложения также доступны для установки на дисплей. Новая ОС Android обеспечит безопасность ПО и позволит более длительное время обновлять его до последней версии.

      CMND & Deploy. Удаленная установка и запуск приложений

      Быстро устанавливайте и запускайте приложения в удаленном режиме, даже если вы не находитесь рядом с дисплеем. CMND & Deploy позволяет добавлять и обновлять ваши приложения, а также приложения из магазина приложений профессионального дисплея Philips. Просто отсканируйте QR-код, выполните вход в магазин и нажмите на приложение, которое необходимо установить. Приложение будет автоматически загружено и запущено.

      Внутренняя память. Выгружайте контент для воспроизведения без задержек

      Сохраняйте и воспроизводите контент без необходимости постоянно использовать внешний проигрыватель. Ваш профессиональный дисплей Philips имеет внутреннюю память, что позволяет загружать на него медиафайлы для отображения или воспроизведения. Внутренняя память также выступает в качестве буфера при потоковой передаче онлайн-контента.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        138,8  см
        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        54,64  (дюймы)
        Разрешение панели
        1920 x 1080р
        Оптимальное разрешение
        1920 x 1080 при 60 Гц
        Яркость
        450  кд/м²
        Коэфф. контрастности (типич.)
        1100:1
        Динамическая контрастность
        500 000:1
        Обработка поверхности
        Антибликовое покрытие
        Формат изображения
        16:9
        Время отклика (типич.)
        12  мс
        Шаг пикселей
        0,63 x 0,63 мм
        Цвета дисплея
        16,7 миллиона
        Угол просмотра (по горизонтали)
        178  градусов
        Угол просмотра (по вертикали)
        178  градусов
        Улучшение изображения
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • 3D гребенчатый фильтр
        • Компенсация движ., деинтерлейсинг
        • Прогрессивное сканирование
        • 3D MA деинтерлейсинг
        • Динамическое повышение контрастности

      • Характеристики

        Технология Multi-Touch
        Инфракрасный сенсорный экран
        Точки касания
        10 одновременно активных точек касания
        Стандарт "Подключи и работай" (автоматическая настройка)
        Поддержка стандарта HID
        Защитное стекло
        • Закаленное защитное стекло 5 мм
        • Без бликов

      • Подключения

        Видеовход
        • DisplayPort 1.2 (x1)
        • DVI-I (x1)
        • HDMI 1.4 (x2)
        • USB 2.0 (x2)
        • USB 2.0 (x1)
        Видеовыход
        • DisplayPort (x1)
        • DVI-I (x1)
        Аудиовход
        Разъем 3,5 мм
        Цифровой аудиовыход
        Разъем 3,5 мм
        Внешнее управление
        • RJ45
        • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм
        • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм
        Другие подключения
        • micro SD
        • Micro USB (Тип B) x1

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные форматы
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
        • 1024 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60 Гц
        • 1280 x 1024, 60 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        • 1366 x 768, 60 Гц
        • 1440 x 900, 60 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 1920 x 1200, 60 Гц
        • 720 x 400, 70 Гц
        • 800 x 600, 60, 72, 75 Гц
        Видеоформаты
        • 480i, 60 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц
        • 1080i; 50, 60 Гц
        • 1080p, 50, 60 Гц
        • 1080i, 25, 30 Гц
        • 480i, 30, 60 Гц
        • 576i, 25, 50 Гц

      • Комфорт

        Ориентация
        • Ландшафтный
        • Портретная
        Сквозной канал сигнала
        • Проходной вход IR
        • DisplayPort
        • DVI
        • RS232
        Возможность сетевого управления
        • RS232
        • RJ45
        • HDMI (один провод)
        Характеристики изображения
        Улучшенный контроль цветности
        Изображение в изображении
        PIP
        Функции сохранения экрана
        Сдвиг пикселей, низкая яркость
        Управление с клавиатуры
        • Скрытое
        • Блокируемый
        Сигнал пульта ДУ
        Блокируемый
        Энергосберегающие функции
        Smart Power
        Другие удобства
        Ручки для переноски
        Память
        16 ГБ eMMC

      • Размеры

        Ширина устройства
        1271,0  миллиметра
        Высота устройства
        741,8  миллиметра
        Глубина устройства
        91,4  миллиметра
        Ширина устройства (в дюймах)
        50,04  (дюймы)
        Высота устройства (в дюймах)
        29,20  (дюймы)
        Глубина устройства (в дюймах)
        3,60  (дюймы)
        Вес продукта
        31  кг
        Вес изделия (фунты)
        68,34  фунта
        Крепление VESA
        400 x 400 мм, M6
        Ширина рамки
        29,2 мм

      • Звук

        Встроенные АС
        2 x 10 Вт

      • Условия эксплуатации

        Диапазон температур (эксплуатация)
        0–40 °C (альбомный режим)/0–35 °C (портретный режим)  °C
        Относительная влажность
        20–80 (при работе), 5–95 (при хранении)  %
        Среднее время между отказами
        50 000  часов
        Высота
        0–3000 м
        Диапазон температур (хранение)
        -20–60  °C

      • Питание

        Электропитание
        100–240 В перем. тока, 50/60 Гц
        Энергопотребление в режиме ожидания
        <0,5 Вт
        Потребляемая мощность (типич.)
        76  Вт
        Функции энергосбережения
        Smart Power

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Кабель RS232
        • Пульт ДУ
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Краткое руководство пользователя
        • Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
        Подставка
        Универсальная подставка (большая) (дополнительно)
        Аксессуары в комплекте
        Руководство по логотипу

      • Прочее

        Языки экранных меню
        • Арабский
        • Английский
        • Французский
        • Немецкий
        • Итальянский
        • Японский
        • Польский
        • Испанский
        • Турецкий
        • Русский
        • Упрощенный китайский
        • Традиционный китайский
        • Датский
        • Голландский
        • Финский
        • Норвежский
        • Португальский
        • Шведский
        Подтвержденное соответствие нормативам
        • BSMI
        • CB
        • CE
        • EAC
        • FCC класс B
        • PSE
        • CCC
        • PSB
        • RoHS
        • UL
        Гарантия
        Гарантия на 3 года

      • Мультимедийные приложения

        USB — воспроизведение изображений
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • JPG
        • PDF
        USB — воспроизведение аудио
        • AAC
        • AIF
        • AIFF
        • ASF
        • LPCM
        • M3U
        • M4A
        • MP3
        • MP4
        • WAV
        • WMA
        USB — воспроизведение видео
        • M2TS
        • M4V
        • MK3D
        • MKV
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • MTS
        • TS
        • TTS
        • VOB
        • WMV

      • Встроенный плеер

        ЦП/процессор
        Четырехъядерный процессор Cortex A9, 1,6 ГГц
        Память
        2 ГБ DDR3
        Накопитель
        16 ГБ EMMC

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Шнур питания сети переменного тока
      • Кабель RS232
      • Пульт ДУ
      • Батарейки для пульта ДУ
      • Краткое руководство пользователя
      • Инструкция по эксплуатации на CD-ROM

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