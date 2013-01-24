Контроль воспроизведения для контента Android. Будьте в курсе того, какой контент воспроизводится сейчас

Будьте уверены, что ваш профессиональный дисплей Philips на базе Android показывает нужный контент даже в ваше отсутствие. При воспроизведении контента посредством встроенного медиапроигрывателя вы можете установить параметр, при котором дисплей будет автоматически делать снимки экрана с определенным интервалом. Снимки экрана хранятся во внутренней памяти дисплея, но вы можете выбрать опцию их отправки на ваш адрес электронной почты.