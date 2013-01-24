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Профессиональные ТВ

55HFL2879T/12
Общая оценка / 5
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    Профессиональные ТВ

    55HFL2879T/12

    Истинное наслаждение

    Окажите своим гостям радушный прием благодаря этой доступной модели профессионального телевизора. Оцените специальные функции для гостиниц, такие как страница с приветственным сообщением, установка по USB, блокировка меню и элементов управления.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Профессиональные ТВ

    Истинное наслаждение

    Окажите своим гостям радушный прием благодаря этой доступной модели профессионального телевизора. Оцените специальные функции для гостиниц, такие как страница с приветственным сообщением, установка по USB, блокировка меню и элементов управления.

    Истинное наслаждение

    Окажите своим гостям радушный прием благодаря этой доступной модели профессионального телевизора. Оцените специальные функции для гостиниц, такие как страница с приветственным сообщением, установка по USB, блокировка меню и элементов управления.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Профессиональные ТВ

    Истинное наслаждение

    Окажите своим гостям радушный прием благодаря этой доступной модели профессионального телевизора. Оцените специальные функции для гостиниц, такие как страница с приветственным сообщением, установка по USB, блокировка меню и элементов управления.

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      Истинное наслаждение

      для ваших гостей

      • 55", Studio
      • 4K Ultra HD
      • DVB-T2/T/C HEVC
      Настраиваемая страница приветствия для ваших гостей

      Настраиваемая страница приветствия для ваших гостей

      Страница приветствия отображается при каждом включении телевизора. Во время установки вы легко можете разместить свою символику на странице приветствия и настроить страницу в соответствии со своими предпочтениями, используя шаблон в формате .png.

      Копирование всех настроек через USB для быстрой установки

      Копирование всех настроек через USB для быстрой установки

      Возможность простого копирования всех программных настроек с одного телевизора на другие меньше, чем за минуту. Эта функция гарантирует единообразие ТВ настроек, значительно сокращая время на установку и расходы.

      USB для воспроизведения мультимедийного контента

      USB для воспроизведения мультимедийного контента

      Делитесь впечатлениями. Подключите USB-накопитель, цифровую камеру, MP3-плеер или другое мультимедийное устройство через USB-вход телевизора и смотрите фотографии, видео или слушайте музыку, используя удобный экранный обозреватель.

      4K Ultra HD: непревзойденное качество изображения в высоком разрешении

      Невероятные впечатления от просмотра благодаря разрешению, которое в 4 раза превосходит Full HD. Разрешение 3840 x 2160 пикселей создает четкое и реалистичное изображение, открывая окно в новый мир.

      Единый список аналоговых и цифровых каналов

      Единый интегрированный список каналов телевидения позволяет гостям быстро переключаться на любой аналоговый или цифровой канал.

      Усовершенствованная регулировка громкости позволит гостям отдыхать с комфортом

      Благодаря усовершенствованной регулировке громкости можно установить начальный уровень громкости телевизора и указать диапазон, в котором телевизор будет работать. Таким образом, звук всегда будет воспроизводиться на оптимальном уровне, а гости в соседних номерах смогут спокойно наслаждаться отдыхом.

      Защита от несанкционированного использования с помощью внешней блокировки управления

      Включив или выключив внешнюю блокировку управления, администратор сможет защитить устройство от несанкционированного использования, тем самым снизив дополнительные затраты.

      Блокировка меню установки

      Предотвращает нежелательный доступ к параметрам установки и конфигурации, обеспечивает максимальное удобство гостей и устраняет нежелательные расходы на переустановку.

      Низкое энергопотребление

      Телевизоры Philips рассчитаны на небольшое потребление энергии. Это не только уменьшает воздействие на окружающую среду, но и снижает операционные издержки.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Дисплей
        4K Ultra HD LED
        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        139  см
        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        55  (дюймы)
        Формат изображения
        16:9
        Разрешение панели
        3840x2160p
        Яркость
        350  кд/м²
        Коэфф. контрастности (типич.)
        4000
        Угол просмотра
        178º (Г) / 178º (В)

      • Аудио

        Выходная мощность
        16 (2 x 8)  Вт
        Акустические системы
        • 2,0
        • Направленный вниз
        Характеристики звука
        • Эквалайзер
        • Баланс
        • АРГ
        • Режим Incredible Surround
        • Динамические басы
        • Dolby MS10

      • Дизайн

        Цвет
        Черный

      • Тюнер/прием/передача

        Цифровое ТВ
        • DVB-T/T2/C
        • HEVC UHD (до 2160p60)
        Аналоговое телевидение
        • PAL
        • SECAM

      • Подключения (задняя панель)

        Scart
        • CVBS
        • RGB
        • SVHS
        Антенна
        IEC-75
        Выход для цифрового аудиосигнала
        Оптический
        HDMI1
        • ARC
        • HDMI 2.0 с HDCP 2.2
        HDMI2
        • HDMI 2.0 с HDCP 2.2
        • ARC
        Вход VGA
        15-контактный D-sub

      • Подключения (боковая панель)

        Слот общего интерфейса
        CI+ 1.3
        Выход для наушников
        Мини-разъем
        А/В вход
        CVBS + RCA (левый/правый)
        USB 1
        Порт USB 2.0

      • Расширенные возможности подключения

        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Запуск воспроизведения одним нажатием
        • Режим ожидания системы
        • Прямое управление с помощью пульта ДУ

      • Особенности

        Цифровые сервисы
        • Субтитры
        • Телетекст
        • MHEG
        • Сейчас и далее
        • Электронный гид телепередач на 8 дней
        Удобство использования
        • Стиль изображения
        • Стиль звука
        Внешние элементы управления
        Джойстик

      • Специальные гостиничные функции

        Гостиничный режим
        • Блокировка меню
        • Блокировка меню установки
        • Ограничение громкости (в том числе для кнопки HP)
        • Блокировка джойстика
        Режим ограничения для особых учреждений
        • Режима повышенной безопасности
        • TXT/MHEG/USB/электронный гид телепередач/блокировка субтитров
        Символика
        Приветственный логотип
        Клонирование настроек и обновление встроенного ПО
        • по USB
        • Мгновенное копирование исходных настроек
        Настройка экрана запуска
        • Канал/источник
        • Стиль изображения
        • Громкость (в том числе для кнопки HP)
        Таймер
        • Таймер отключения
        • Сигнал будильника
        Каналы
        • Единый список каналов
        • Редактор списка каналов в офлайн-режиме
        Управление
        Блокировка автообновления каналов
        Регулятор мощности
        Запуск в экорежиме/быстрый запуск
        Пульт ДУ
        • Фиксация кабеля
        • Блокировка крышки отсека для батарей пульта ДУ
        Защита от краж
        Замок Kensington

      • Функции для сферы здравоохранения

        Управление
        Многофункциональный пульт ДУ
        Комфорт
        Выход для наушников

      • Мультимедиа

        Мультимедийные подключения
        USB
        Поддерживаемые параметры видеовоспроизведения
        • Контейнеры: AVI, MKV
        • Форматы: H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • HEVC
        • TS
        Поддерживаемые форматы субтитров
        • SRT
        • SSA
        • ASS
        • SMI
        • TXT
        Поддерживаемые аудиоформаты
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA версии 2 до версии 9.2
        Поддерживаемые форматы изображения
        • BMP
        • JPG
        • PNG
        Поддерживаемое видеоразрешение (на USB)
        до 1920 x 1080p при 30 Гц

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        HDMI
        До 3840 x 2160p при 60 Гц
        Тюнер
        • T2 HEVC: до 3840 x 2160 при 60 Гц
        • Другие: до 1920 x 1080p при 60 Гц
        USB
        • HEVC: до 3840 x 2160 при 60 Гц
        • Другие: до 1920 x 1080 при 60 Гц

      • Аксессуары

        В комплекте
        • Пульт ДУ 22AV1407A/12
        • 2 батареи типа AAA
        • Гарантийный талон
        • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
        • Настольная подставка
        Дополнительный
        • Пульт ДУ для пакета установки 22AV9573A
        • Пульт ДУ 22AV1601A/12
          Удобный пульт ДУ

      • Питание

        Электропитание
        220—240 В перем. тока, 50—60 Гц
        Маркировка класса энергоэффективности
        A++
        Маркировка энергоэффективности ЕС
        60  Вт
        Потребление электроэнергии в год
        87  кВт/ч
        Энергопотребление в режиме ожидания
        < 0,3 Вт
        Функции энергосбережения
        Режим ECO
        Температура окружающей среды
        5 °C – 45 °C

      • Размеры

        Глубина устройства
        62/96  миллиметра
        Глубина с подставкой
        220  миллиметра
        Высота устройства
        730  миллиметра
        Высота с подставкой
        767  миллиметра
        Ширина устройства
        1248  миллиметра
        Ширина с подставкой
        1248  миллиметра
        Вес продукта
        13,8  кг
        Вес изделия с подставкой
        14,7  кг
        Совместимое настенное крепление VESA
        • M6
        • 400 x 200 мм

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Батарейки для пульта ДУ
      • Пульт ДУ
      • Настольная подставка
      • Гарантийный талон

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          • Доступность функций будет зависеть от выбранной конфигурации.
          • Типичный уровень энергопотребления в рабочем режиме определен в соответствии с IEC62087 (вып. 2). Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий эксплуатации телевизора.
          • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.