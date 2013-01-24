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Профессиональный светодиодный LED-телевизор

55HFL5010T/12
Общая оценка / 5
1 награда
  • Широкие возможности подключения и управления Широкие возможности подключения и управления Широкие возможности подключения и управления
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    Профессиональный светодиодный LED-телевизор

    55HFL5010T/12
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Широкие возможности подключения и управления

    Оцените неоспоримые преимущества этого гостиничного телевизора с низким энергопотреблением: широкие возможности подключения, интерактивные информационные страницы отеля, а также низкая стоимость владения благодаря функции удаленной настройки и управления. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Профессиональный светодиодный LED-телевизор

    Широкие возможности подключения и управления

    Оцените неоспоримые преимущества этого гостиничного телевизора с низким энергопотреблением: широкие возможности подключения, интерактивные информационные страницы отеля, а также низкая стоимость владения благодаря функции удаленной настройки и управления. Узнать обо всех преимуществах

    Широкие возможности подключения и управления

    Оцените неоспоримые преимущества этого гостиничного телевизора с низким энергопотреблением: широкие возможности подключения, интерактивные информационные страницы отеля, а также низкая стоимость владения благодаря функции удаленной настройки и управления. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Профессиональный светодиодный LED-телевизор

    Широкие возможности подключения и управления

    Оцените неоспоримые преимущества этого гостиничного телевизора с низким энергопотреблением: широкие возможности подключения, интерактивные информационные страницы отеля, а также низкая стоимость владения благодаря функции удаленной настройки и управления. Узнать обо всех преимуществах

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      Широкие возможности подключения и управления

      незабываемые впечатления для ваших гостей

      • 55" MediaSuite
      • светодиодный
      • DVB-T2/T/C, IP-телевидение
      Функция SmartInstall для простой удаленной настройки и обслуживания

      Функция SmartInstall для простой удаленной настройки и обслуживания

      Функция SmartInstall позволяет легко выполнить настройку и обслуживание телевизоров. Простое интернет-приложение разработано для удаленной конфигурации телевизоров, а значит, вы сэкономите время и не будете беспокоить постояльцев. SmartInstall справится с любой задачей — будь то обновление информационных страниц отеля или установка новых каналов.

      SmartInfo для доступа к интерактивным информационным страницам отеля

      SmartInfo для доступа к интерактивным информационным страницам отеля

      Функция SmartInfo позволяет разместить сведения об отеле или городе. У ваших постояльцев будет доступ к этой интерактивной веб-странице отеля, даже если телевизор не подключен к сетям интранет или Интернет. Информацию можно регулярно менять, поддерживая актуальность сведений об отеле для гостей.

      Передавайте фильмы и музыку на телевизор с помощью Miracast и DirectShare

      Передавайте фильмы и музыку на телевизор с помощью Miracast и DirectShare

      Защищенная система передачи данных позволит вашим гостям наслаждаться контентом с мобильных устройств на большом экране телевизора в беспроводном режиме — легко и без хлопот. Благодаря универсальности системы телевизоры поддерживают устройства на базе iOS и Android, и этот список постоянно дополняется. Фотографии, фильмы, музыка — все это можно передавать на телевизор при помощи Miracast и DirectShare!

      Совместимость с MyChoice для регулярного дохода

      Совместимость с MyChoice для регулярного дохода

      MyChoice — это простой и недорогой способ преложить вашим постояльцам лучшие телеканалы. Через эту систему можно также подключать дополнительные платные каналы, что позволит вам возместить затраты на приобретение телевизоров.

      Full HD LED TV — высокая контрастность и великолепное изображение на базе светодиодов

      Качество изображения играет важную роль. Обычные модели HD-телевизоров обладают определенными возможностями, но мы ожидаем большего. Представьте четкую детализацию в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей для естественного изображения, которое словно оживает на глазах.

      Приложения Smart TV со специальными службами для гостиниц

      Список разнообразных приложений Philips Smart TV постоянно пополняется — пользователи могут воспользоваться YouTube, социальными сетями и многим другим. Специализированная версия разработана для использования в гостиницах и содержит ряд дополнительных преимуществ, например гарантирует удаление данных гостя после работы с приложением, а также защиту от нежелательного или опасного контента.

      Система AppControl позволяет с легкостью добавлять, сортировать и удалять приложения

      Благодаря AppControl у ваших гостей всегда будет доступ к нужным ТВ-приложениям, а вы сможете добавлять, удалять и сортировать все приложения в любом порядке. Кроме того, система позволяет копировать настройки на другой телевизор, быстро создавать профили и вносить изменения. Для стандартных номеров и номеров люкс можно настроить доступ к видеоприложениям с различными требованиями к скорости подключения. Ваши гости останутся довольны!

      Встроенная система IP-телевидения для оптимальной настройки интерактивных служб

      Меньше затрат и хлопот. С нашими новыми телевизорами Smart TV вы можете организовать информационно-развлекательную систему гостиницы непосредственно на телевизоре. Интерактивные каналы, видео по запросу, интерактивные гостиничные меню и информация, а также системы онлайн-заказов — все это возможно без дополнительной внешней приставки. Помимо передачи контента по коаксиальным телевизионным кабелям теперь вы также можете использовать интернет-сеть для трансляции телеканалов или видео по запросу непосредственно на ТВ. Организовать специализированный портал по вашим требованиям можно через нашу партнерскую сеть.

      Встроенный модуль Wi-Fi для беспроводного подключения Smart TV

      Встроенный модуль Wi-Fi в вашем телевизоре Philips Smart TV открывает беспроводной доступ в мир разнообразного контента.

      Протокол Serial Xpress для интерактивных систем

      Через протокол Serial Xpress ТВ можно подключить к внешним декодерам и телеприставкам основных поставщиков интерактивных систем.

      Часы на экране телевизора — дополнительное удобство для ваших гостей

      С помощью экранных часов ваши гости всегда смогут узнать точное время. Достаточно нажать одну кнопку, и они отобразятся на экране телевизора. Дополнительные плюсы — улучшенная различимость и низкое энергопотребление.

      Низкое энергопотребление

      Телевизоры Philips рассчитаны на небольшое потребление энергии. Это не только уменьшает воздействие на окружающую среду, но и снижает операционные издержки.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Дисплей
        LED Full HD
        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        139  см
        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        55  (дюймы)
        Формат изображения
        16:9
        Разрешение панели
        1920 x 1080р
        Яркость
        350  кд/м²
        Угол просмотра
        178º (Г) / 178º (В)
        Улучшение изображения
        • Perfect Motion Rate (PMR) 200 Гц
        • Pixel Plus HD

      • Аудио

        Выходная мощность
        20 (2 x 10)  Вт
        Акустические системы
        • 2,0
        • Направленный вниз
        Выход на АС для ванной комнаты
        1,5 Вт, моно, 8 Ом
        Характеристики звука
        • АРГ
        • Режим Incredible Surround
        • Динамические басы
        • Dolby MS10

      • Дизайн

        Цвет
        Черный

      • Тюнер/прием/передача

        Цифровое ТВ
        DVB-T/T2/C
        Аналоговое телевидение
        PAL
        Воспроизведение через IP
        • Мультивещание
        • Unicast
        Воспроизведение видео
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM

      • Беспроводное соединение

        Wifi-Direct
        • DirectShare
        • Miracast
        Беспроводная локальная сеть (LAN)
        802.11 b/g/n

      • Подключения (задняя панель)

        Антенна
        IEC-75
        HDMI1
        HDMI 1.4
        Выход для цифрового аудиосигнала
        Оптический
        Scart
        • RGB
        • CVBS
        • SVHS
        Вход VGA
        15-контактный D-sub
        А/В вход
        CVBS и YPbPr
        Выход на АС для ванной комнаты
        Мини-разъем
        Компонентный
        YPbPr + RCA (левый/правый)
        Аудиовход DVI
        Мини-разъем
        Ethernet (LAN)
        RJ-45
        Внешнее управление
        RJ-48
        Внешний источник питания
        • 12 В/15 Вт
        • Мини-разъем

      • Подключения (боковая панель)

        HDMI2
        HDMI 1.4
        USB 1
        Порт USB 2.0
        Слот общего интерфейса
        CI+ 1.3
        Выход для наушников
        Мини-разъем

      • Расширенные возможности подключения

        HDMI
        • ARC (все порты)
        • DVI (все порты)
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Запуск воспроизведения одним нажатием
        • Режим ожидания системы
        • Прямое управление с помощью пульта ДУ
        • Управление звуком системы
        Беспроводная локальная сеть (LAN)
        Автоматическое включение по LAN
        Scart
        Включение по SCART
        RJ48
        • ИК-вход/выход
        • Интерфейс Serial Xpress

      • Особенности

        Цифровые сервисы
        • Электронный гид телепередач на 8 дней
        • Сейчас и далее
        • MHEG
        • Телетекст
        • HbbTV
        Удобство использования
        • Стиль изображения
        • Стиль звука
        Внешние элементы управления
        Джойстик

      • Специальные гостиничные функции

        Гостиничный режим
        • Блокировка джойстика
        • Блокировка меню
        • Блокировка меню установки
        • Ограничение громкости
        Режим ограничения для особых учреждений
        • Режима повышенной безопасности
        • TXT/MHEG/USB/электронный гид телепередач/блокировка субтитров
        SmartInfo
        • Браузер с HTML5
        • Интерактивные шаблоны
        • Слайд-шоу
        CMND Create & Control
        • Редактор списка каналов в офлайн-режиме
        • Изменение настроек в офлайн-режиме
        • Статус телевизора в режиме реального времени (IP)
        • Дистанционное управление по IP/РЧ
        • Создание контента
        • Управление группами телевизоров
        Символика
        • SmartInfo
        • Приветственный логотип
        • Приветственная надпись
        • Пользовательский фон SmartTV
        • Настраиваемая панель управления (HTML)
        • Система IP-телевидения
        Приложения
        • Система AppControl
        • Облачные приложения
        Получение дохода
        • AppRevenue
        • Функция MyChoice
        Клонирование настроек и обновление встроенного ПО
        • Мгновенное копирование исходных настроек
        • По USB/РЧ/IP
        Таймер
        • Таймер отключения
        • Сигнал будильника
        • Выбор канала для будильника
        • Звуки будильника
        Часы
        • Часы в режиме ожидания
        • Кнопка пульта ДУ светится в темноте
        • Экранные часы
        • Внешний модуль часов (дополнительно)
        Каналы
        Единый список каналов
        Интерактивные DRM
        • VSecure
        • PlayReady Smooth Streaming
        Управление
        • Блокировка автообновления каналов
        • Протокол Serial Xpress
        • JSON API for TV Control-JAPIT
        Регулятор мощности
        • Автоматическое ВКЛЮЧЕНИЕ
        • Запуск в экорежиме/быстрый запуск
        • WoLAN
        Настройка экрана запуска
        • Канал
        • Преимущества
        • Формат изображения
        • Громкость
        Пульт ДУ
        • Фиксация кабеля
        • Индикация заряда батареи
        • Блокировка крышки отсека для батарей пульта ДУ
        Защита от краж
        • Защита от кражи элементов питания
        • Замок Kensington

      • Функции для сферы здравоохранения

        Управление
        • Многофункциональный пульт ДУ
        • Совместимость с пультом ДУ для медицинских учреждений
        • Совместимость с системой вызова персонала
        Комфорт
        • Выход для наушников
        • Независимое отключение звука основного динамика
        Безопасность
        • Двойная изоляция, класс II
        • Огнестойкий материал

      • Мультимедиа

        Мультимедийные подключения
        • USB
        • Беспроводная локальная сеть (LAN)
        Поддерживаемые параметры видеовоспроизведения
        • Форматы: H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • WMV9/VC1
        • Контейнеры: AVI, MKV
        • 3GP
        • ASF
        • M2TS
        • M4V
        • MP4
        • MPG
        • PS
        • Quicktime
        • TS
        • WMV
        Поддерживаемые форматы субтитров
        • SRT
        • ASS
        • SMI
        • SSA
        • TXT
        Поддерживаемые аудиоформаты
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA версии 2 до версии 9.2
        Поддерживаемые форматы изображения
        • BMP
        • JPG
        • PNG
        • GIF
        Поддерживаемое видеоразрешение (на USB)
        до 1920 x 1080p при 60 Гц

      • Аксессуары

        В комплекте
        • Пульт ДУ 22AV1409A/12
        • Настольная подставка на шарнире
        • 2 батареи типа AAA
        • Гарантийный талон
        • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
        • Шнур питания
        Дополнительный
        • Внешний модуль часов 22AV1120C/00
        • Пульт ДУ для медицинских учреждений 22AV1109H/12
        • Пульт ДУ для пакета установки 22AV8573/00

      • Питание

        Электропитание
        220—240 В перем. тока, 50—60 Гц
        Маркировка класса энергоэффективности
        A++
        Маркировка энергоэффективности ЕС
        52  Вт
        Потребление электроэнергии в год
        76  кВт/ч
        Энергопотребление в режиме ожидания
        < 0,3 Вт
        Функции энергосбережения
        Режим ECO
        Температура окружающей среды
        0 °C - 40 °C

      • Размеры

        Ширина устройства
        1239  миллиметра
        Высота устройства
        712  миллиметра
        Глубина устройства
        66/79  миллиметра
        Ширина с подставкой
        1239  миллиметра
        Высота с подставкой
        778  миллиметра
        Глубина с подставкой
        266  миллиметра
        Вес продукта
        15,3  кг
        Вес изделия с подставкой
        17,8  кг
        Совместимое настенное крепление VESA
        • 400 x 200 мм
        • M6

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Батарейки для пульта ДУ
      • Пульт ДУ
      • Гарантийная карточка
      • Шнур питания
      • Настольная подставка

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          • Доступность функций будет зависеть от выбранной конфигурации.
          • Типичный уровень энергопотребления в рабочем режиме определен в соответствии с IEC62087 (вып. 2). Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий эксплуатации телевизора.
          • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.