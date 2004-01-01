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Гостиничные телевизоры

55HFL5011T/12
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    Гостиничные телевизоры

    55HFL5011T/12

    Инновационные решения

    Этот телевизор оснащен набором полезных функций для вас и ваших гостей: быстрый отклик и обработка сигнала, набор специальных приложений для гостиниц, удобная удаленная настройка и управление. Подарите своим гостям незабываемые впечатления от просмотра!

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Гостиничные телевизоры

    Инновационные решения

    Этот телевизор оснащен набором полезных функций для вас и ваших гостей: быстрый отклик и обработка сигнала, набор специальных приложений для гостиниц, удобная удаленная настройка и управление. Подарите своим гостям незабываемые впечатления от просмотра!

    Инновационные решения

    Этот телевизор оснащен набором полезных функций для вас и ваших гостей: быстрый отклик и обработка сигнала, набор специальных приложений для гостиниц, удобная удаленная настройка и управление. Подарите своим гостям незабываемые впечатления от просмотра!

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Гостиничные телевизоры

    Инновационные решения

    Этот телевизор оснащен набором полезных функций для вас и ваших гостей: быстрый отклик и обработка сигнала, набор специальных приложений для гостиниц, удобная удаленная настройка и управление. Подарите своим гостям незабываемые впечатления от просмотра!

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      Инновационные решения

      на базе ОС Android™

      • 55" MediaSuite
      • на базе ОС Android™
      CMND & Create: показывайте нужную информацию в любое удобное время

      CMND & Create: показывайте нужную информацию в любое удобное время

      Функция CMND & Create позволяет показывать нужную информацию в любое удобное для вас время. С помощью модуля управления контентом CMND вы сможете создавать и распределять интерактивные фирменные интернет-страницы отеля. Настройте телевизор так, чтобы в режиме реального времени предоставлять гостям только самую актуальную информацию о последних достижениях и разработках отеля.

      CMND & Control: простое обслуживание телевизора

      CMND & Control: простое обслуживание телевизора

      CMND & Control обеспечивает удаленную централизованную установку телевизора. С легкостью обновляйте и изменяйте настройки всех дисплеев, не беспокоя ваших гостей.

      Передавайте фильмы и музыку на телевизор с помощью Miracast и DirectShare

      Передавайте фильмы и музыку на телевизор с помощью Miracast и DirectShare

      Защищенная система передачи данных позволит вашим гостям наслаждаться контентом с мобильных устройств на большом экране телевизора в беспроводном режиме — легко и без хлопот. Благодаря универсальности системы телевизоры поддерживают устройства на базе iOS и Android, и этот список постоянно дополняется. Фотографии, фильмы, музыка — все это можно передавать на телевизор при помощи Miracast и DirectShare!

      Совместимость с MyChoice для регулярного дохода

      Совместимость с MyChoice для регулярного дохода

      MyChoice — это простой и недорогой способ преложить вашим постояльцам лучшие телеканалы. Через эту систему можно также подключать дополнительные платные каналы, что позволит вам возместить затраты на приобретение телевизоров.

      Android: быстрый отклик и полное погружение в действие на экране

      Гостиничный телевизор на базе ОС Android c быстрым откликом и удобным интерфейсом. Все эти возможности откроют вам доступ к специальным сервисам для сферы гостиничного бизнеса, приложениям и многому другому. Вы всегда сможете быстро перейти к избранным приложениям благодаря удобному меню.

      Система AppControl позволяет с легкостью добавлять, сортировать и удалять приложения

      Благодаря системе AppControl на телевизоре всегда будут установлены нужные приложения: добавляйте, удаляйте и сортируйте приложения, настраивайте их для использования в определенных номерах отеля — обеспечьте гостям качественное обслуживание с помощью удаленного централизованного управления. Для удобного и безопасного использования загружайте свои уникальные приложения на личный облачный сервер, доступ к которому будет только у вас.

      Усовершенствованные приложения со специальными службами для гостиниц

      Теперь вам доступна целая библиотека усовершенствованных приложений, список которых постоянно пополняется. Мощная платформа Android обеспечивает плавную работу приложений, быстрый отклик и доступ к новым возможностям. Система разработана специально для сферы гостиничного бизнеса, поэтому данные гостей полностью удаляются после использования и закрывается доступ к запрещенному контенту, который может негативно повлиять на ваш бизнес.

      Встроенная система IP-телевидения для оптимальной настройки интерактивных служб

      Меньше затрат и хлопот. С нашими новыми телевизорами Smart TV вы можете организовать информационно-развлекательную систему гостиницы непосредственно на телевизоре. Интерактивные каналы, видео по запросу, интерактивные гостиничные меню и информация, а также системы онлайн-заказов — все это возможно без дополнительной внешней приставки. Помимо передачи контента по коаксиальным телевизионным кабелям теперь вы также можете использовать интернет-сеть для трансляции телеканалов или видео по запросу непосредственно на ТВ. Организовать специализированный портал по вашим требованиям можно через нашу партнерскую сеть.

      Протокол Serial Xpress для интерактивных систем

      Через протокол Serial Xpress ТВ можно подключить к внешним декодерам и телеприставкам основных поставщиков интерактивных систем.

      Приложение Philips TV Remote для удобного управления

      Не хотите использовать пульт ДУ? Откройте приложение Philips TV Remote на смартфоне или планшете для управления телевизором: выбирайте приложения для просмотра или ознакомьтесь со страницами SmartInfo. Бесплатная загрузка для устройств с ОС iOS и Android.

      • Изображение/дисплей

        Формат изображения
        16:9
        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        55  (дюймы)
        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        141  см
        Дисплей
        LED Full HD
        Яркость
        300  кд/м²
        Улучшение изображения
        • Perfect Motion Rate (PMR) 200 Гц
        • Pixel Plus HD
        Разрешение панели
        1920 x 1080р
        Угол просмотра
        178º (Г) / 178º (В)

      • Тюнер/прием/передача

        Цифровое ТВ
        • DVB-T/T2/C
        • HEVC FHD (до 1080p60)
        Воспроизведение видео
        • NTSC
        • PAL
        Аналоговое телевидение
        PAL
        Воспроизведение через IP
        • Мультивещание
        • Unicast

      • Android TV

        ОС
        Android™ 5.1 (Lollipop)
        Объем флэш-памяти
        8 ГБ

      • Особенности

        Удобство использования
        • Стиль изображения
        • Стиль звука
        Цифровые сервисы
        • Электронный гид телепередач на 8 дней
        • Сейчас и далее
        • MHEG
        • Телетекст
        • HbbTV
        • Субтитры
        Внешние элементы управления
        Джойстик

      • Специальные гостиничные функции

        Гостиничный режим
        • Блокировка джойстика
        • Блокировка меню
        • Блокировка меню установки
        • Ограничение громкости
        Режим ограничения для особых учреждений
        • Режима повышенной безопасности
        • TXT/MHEG/USB/электронный гид телепередач/блокировка субтитров
        Таймер
        • Таймер отключения
        • Сигнал будильника
        • Выбор канала для будильника
        • Звуки будильника
        Настройка экрана запуска
        • Канал
        • Функция
        • Формат изображения
        • Громкость
        • Стиль изображения
        Защита от краж
        • Защита от кражи элементов питания
        • Замок Kensington
        Регулятор мощности
        • Автоматическое ВКЛЮЧЕНИЕ
        • Запуск в экорежиме/быстрый запуск
        • WoLAN
        • WoWLAN
        Приложения
        • Система AppControl
        • Облачные приложения
        • Приложения Android
        • Philips TV Remote App
        Символика
        • SmartInfo
        • Приветственный логотип
        • Настраиваемая панель управления (HTML)
        • Система IP-телевидения
        • Специальные приложения
        • Название места (Geonames ID)
        Часы
        • Часы в режиме ожидания
        • Кнопка пульта ДУ светится в темноте
        • Экранные часы
        • Внешний модуль часов (дополнительно)
        SmartInfo
        • Браузер с HTML5
        • Интерактивные шаблоны
        Клонирование настроек и обновление встроенного ПО
        • Мгновенное копирование исходных настроек
        • По USB/РЧ/IP
        CMND&Control
        • Редактор списка каналов в офлайн-режиме
        • Изменение настроек в офлайн-режиме
        • Статус телевизора в режиме реального времени (IP)
        • Дистанционное управление по IP/РЧ
        • CMND&Create
        • Управление группами телевизоров
        Управление
        • Блокировка автообновления каналов
        • Протокол Serial Xpress
        • JSON API for TV Control-JAPIT
        Встроенные сервисы
        Прогноз погоды на 5 дней
        Интерактивные DRM
        • VSecure
        • PlayReady Smooth Streaming
        • Securemedia
        Получение дохода
        Функция MyChoice
        Языки
        Выбор языка
        Пульт ДУ
        • Фиксация кабеля
        • Индикация заряда батареи
        • Умный дверной замок с пультом ДУ и аккумулятором
        Каналы
        • Единый список каналов
        • Списки по темам

      • Функции для сферы здравоохранения

        Управление
        • Многофункциональный пульт ДУ
        • Совместимость с пультом ДУ для медицинских учреждений
        • Совместимость с системой вызова персонала
        Комфорт
        • Выход для наушников
        • Независимое отключение звука основного динамика
        Безопасность
        • Двойная изоляция, класс II
        • Огнестойкий материал

      • Мультимедиа

        Поддерживаемые параметры видеовоспроизведения
        • Форматы: H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • WMV9/VC1
        • HEVC
        • Контейнеры: AVI, MKV
        Поддерживаемые аудиоформаты
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA версии 2 до версии 9.2
        • WMA-PRO (версия 9 и 10)
        Поддерживаемые форматы субтитров
        • SRT
        • SMI
        • SSA
        • TXT
        • ASS
        Поддерживаемые форматы изображения
        JPG
        Поддерживаемое видеоразрешение (на USB)
        до 1920 x 1080p при 60 Гц
        Мультимедийные подключения
        • USB
        • Беспроводная локальная сеть (LAN)

      • Аудио

        Выходная мощность
        16 (2 x 8)  Вт
        Выход на АС для ванной комнаты
        1,5 Вт, моно, 8 Ом
        Акустические системы
        • 2,0
        • Направленный вниз
        Характеристики звука
        • АРГ
        • Режим Incredible Surround
        • Динамические басы
        • Dolby MS10

      • Питание

        Электропитание
        220—240 В перем. тока, 50—60 Гц
        Температура окружающей среды
        0 °C - 40 °C
        Энергопотребление в режиме ожидания
        &lt; 0,4 Вт
        Маркировка класса энергоэффективности
        A+
        Маркировка энергоэффективности ЕС
        67  Вт
        Функции энергосбережения
        Режим ECO
        Потребление электроэнергии в год
        98  кВт/ч

      • Аксессуары

        В комплекте
        • Настольная подставка на шарнире
        • 2 батареи типа AAA
        • Гарантийный талон
        • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
        • Шнур питания
        • Пульт ДУ 22AV1505B/12
        Дополнительный
        • Внешний модуль часов 22AV1120C/00
        • Пульт ДУ для медицинских учреждений 22AV1109H/12
        • Пульт ДУ для пакета установки 22AV9573A
        • Пульт ДУ с Bluetooth 22AV1507A/12

      • Беспроводное соединение

        Беспроводная локальная сеть (LAN)
        802.11 b/g/n
        Bluetooth
        • 4,0
        • Игровой пульт HID
        • Мультиканальный
        • Беспроводное аудио (наушники)
        Wifi-Direct
        • DirectShare
        • Miracast

      • Разъемы для подключения на нижней панели

        HDMI1
        HDMI 1.4
        Антенна
        IEC-75
        HDMI2
        HDMI 1.4
        Выход для цифрового аудиосигнала
        Оптический
        USB 1
        Порт USB 2.0
        Ethernet (LAN)
        RJ-45

      • Подключения (боковая панель)

        USB 2
        USB 3.0
        Слот общего интерфейса
        CI+ 1.3.2
        USB 3
        Порт USB 2.0
        HDMI 3
        HDMI 1.4
        HDMI 4
        HDMI 1.4 (MHL 2.0)
        Выход для наушников
        Мини-разъем

      • Подключения (задняя панель)

        Scart
        • RGB
        • CVBS
        Выход на АС для ванной комнаты
        Мини-разъем
        Компонентный
        YPbPr + RCA (левый/правый)
        Аудиовход DVI
        Мини-разъем
        Внешний источник питания
        • 12 В/15 Вт
        • Мини-разъем
        Внешнее управление
        RJ-48

      • Расширенные возможности подключения

        RJ48
        • ИК-вход/выход
        • Интерфейс Serial Xpress
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Запуск воспроизведения одним нажатием
        • Режим ожидания системы
        • Прямое управление с помощью пульта ДУ
        • Управление звуком системы
        Беспроводная локальная сеть (LAN)
        Автоматическое включение по LAN
        HDMI
        • ARC (все порты)
        • DVI (все порты)
        • MHL 2.0 (HDMI 4)

      • Дизайн

        Цвет
        Серебряный

      • Размеры

        Вес продукта
        14,3  кг
        Ширина устройства
        1239  миллиметра
        Ширина с подставкой
        1239  миллиметра
        Совместимое настенное крепление
        • 400 x 200 мм
        • M6
        Высота устройства
        712  миллиметра
        Глубина устройства
        67/80  миллиметра
        Высота с подставкой
        778  миллиметра
        Глубина с подставкой
        266  миллиметра
        Вес изделия с подставкой
        16.7  кг

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Батарейки для пульта ДУ
      • Пульт ДУ
      • Гарантийный талон
      • Шнур питания
      • Настольная подставка

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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          • Доступность функций будет зависеть от выбранной конфигурации.
          • Philips не гарантирует наличие приложений или постоянную правильную работу приложений.
          • Объем свободной памяти может быть меньше из-за конфигурации устройства
          • Типичный уровень энергопотребления в рабочем режиме определен в соответствии с IEC62087 (вып. 2). Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий эксплуатации телевизора.
          • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
          © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2023. Все права защищены.

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