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Дисплей Multi-Touch

65BDL3052T/00
Общая оценка / 5
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    Дисплей Multi-Touch

    65BDL3052T/00
    Общая оценка / 5

    Время интерактивности

    Работайте сообща. Передавайте информацию. Этот профессиональный 4K UHD-дисплей Philips Multi-Touch идеально подойдет для многопользовательской работы — от поиска маршрута до презентаций. Можно одновременно использовать до 20 точек касания. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Дисплей Multi-Touch

    Время интерактивности

    Работайте сообща. Передавайте информацию. Этот профессиональный 4K UHD-дисплей Philips Multi-Touch идеально подойдет для многопользовательской работы — от поиска маршрута до презентаций. Можно одновременно использовать до 20 точек касания. Узнать обо всех преимуществах

    Время интерактивности

    Работайте сообща. Передавайте информацию. Этот профессиональный 4K UHD-дисплей Philips Multi-Touch идеально подойдет для многопользовательской работы — от поиска маршрута до презентаций. Можно одновременно использовать до 20 точек касания. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Дисплей Multi-Touch

    Время интерактивности

    Работайте сообща. Передавайте информацию. Этот профессиональный 4K UHD-дисплей Philips Multi-Touch идеально подойдет для многопользовательской работы — от поиска маршрута до презентаций. Можно одновременно использовать до 20 точек касания. Узнать обо всех преимуществах

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      Время интерактивности

      Дисплей Multi-Touch с 20 точками касания.

      • 65"
      • На базе ОС Android
      • Multi-touch
      Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

      Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

      Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.

      CMND & Create. Создание и воспроизведение собственного контента

      CMND & Create. Создание и воспроизведение собственного контента

      Управляйте контентом с помощью CMND & Create. Сенсорный интерфейс позволяет с легкостью публиковать собственный контент, будь то цифровой аналог штендера или бренд и информация о компании. Предустановленные шаблоны и интегрированные виджеты обеспечат быстрое добавление и настройку отображения фотографий, текста и видеоряда.

      Слот OPS для встраивания в ПК без проводов

      Слот OPS для встраивания в ПК без проводов

      Интегрируйте полноценный ПК или Android-модуль CRD50 напрямую с профессиональным дисплеем Philips. Слот OPS располагает всеми необходимыми соединителями для работы подключаемого решения, включая подачу питания.

      Процессор Android с системой на кристалле. Приложения по умолчанию и из сети

      Управляйте дисплеем посредством Интернет-подключения. Профессиональные дисплеи Philips на базе Android оптимизированы для работы с приложениями по умолчанию для Android, но веб-приложения также доступны для установки на дисплей. Новая ОС Android обеспечит безопасность ПО и позволит более длительное время обновлять его до последней версии.

      CMND & Deploy. Удаленная установка и запуск приложений

      Быстро устанавливайте и запускайте приложения в удаленном режиме, даже если вы не находитесь рядом с дисплеем. CMND & Deploy позволяет добавлять и обновлять ваши приложения, а также приложения из магазина приложений профессионального дисплея Philips. Просто отсканируйте QR-код, выполните вход в магазин и нажмите на приложение, которое необходимо установить. Приложение будет автоматически загружено и запущено.

      Внутренняя память. Выгружайте контент для воспроизведения без задержек

      Сохраняйте и воспроизводите контент без необходимости постоянно использовать внешний проигрыватель. Ваш профессиональный дисплей Philips имеет внутреннюю память, что позволяет загружать на него медиафайлы для отображения или воспроизведения. Внутренняя память также выступает в качестве буфера при потоковой передаче онлайн-контента.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        163,9  см
        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        64,5  (дюймы)
        Разрешение панели
        3840 x 2160
        Оптимальное разрешение
        3840 x 2160 при 60 Гц
        Яркость
        350  кд/м²
        Коэфф. контрастности (типич.)
        4000:1
        Обработка поверхности
        Антибликовое покрытие
        Формат изображения
        16:9
        Время отклика (типич.)
        8  мс
        Шаг пикселей
        0,372 x 0,372 мм
        Цвета дисплея
        1,07 млрд. цветов
        Угол просмотра (по горизонтали)
        178  градусов
        Угол просмотра (по вертикали)
        178  градусов
        Улучшение изображения
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • 3D гребенчатый фильтр
        • Компенсация движ., деинтерлейсинг
        • Прогрессивное сканирование
        • 3D MA деинтерлейсинг
        • Динамическое повышение контрастности
        Динамическая контрастность
        500 000:1
        Технология панели
        VA
        Операционная система
        Android 5.0.1

      • Характеристики

        Технология Multi-Touch
        Инфракрасный сенсорный экран
        Точки касания
        20 одновременно активных точек касания
        Стандарт "Подключи и работай" (автоматическая настройка)
        Поддержка стандарта HID
        Защитное стекло
        • Закаленное защитное стекло 5 мм
        • Без бликов
        • Без отражения

      • Подключения

        Видеовход
        • HDMI (x 4)
        • VGA (аналоговый D-Sub)
        • DisplayPort
        Аудиовход
        Разъем 3,5 мм
        Цифровой аудиовыход
        Аудио левый/правый (RCA)
        Внешнее управление
        • RJ45
        • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм
        • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм
        Другие подключения
        • USB
        • micro SD
        • micro USB
        • OPS
        • Выход питания USB (5 В, 2 А)
        • mPCIe

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные форматы
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60 Гц
        • 1280 x 1024, 60 Гц
        • 720 x 400, 70 Гц
        • 1024 x 768, 60, 75 Гц
        • 3840 x 2160, 60 Гц
        • 640 x 480, 60, 72, 75 Гц
        • 800 x 600, 60, 75 Гц
        Видеоформаты
        • 1080p, 50, 60 Гц
        • 1080i, 25, 30 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц
        • 576i, 25, 50 Гц
        • 480i, 30, 60 Гц
        • 2160p, 30, 50, 60 Гц
        • 480p, 30, 60 Гц
        • 576p, 25, 50 Гц

      • Комфорт

        Ориентация
        Альбомный режим (18/7)
        Сквозной канал сигнала
        Проходной вход IR
        Возможность сетевого управления
        • RS232
        • RJ45
        • Один провод (HDMI-CEC)
        • HDMI (один провод)
        Характеристики изображения
        Улучшенный контроль цветности
        Функции сохранения экрана
        Сдвиг пикселей, низкая яркость
        Управление с клавиатуры
        • Скрытое
        • Блокируемый
        Сигнал пульта ДУ
        Блокируемый
        Энергосберегающие функции
        Smart Power
        Другие удобства
        Ручки для переноски
        Простая установка
        Специальная подставка
        Память
        2 ГБ DDR3/ 8 ГБ eMMC
        Изображение в изображении
        PIP

      • Размеры

        Ширина устройства
        1475,4  миллиметра
        Высота устройства
        850,4  миллиметра
        Глубина устройства
        101,0  миллиметра
        Вес продукта
        40,58  кг
        Крепление VESA
        400 (Г) x 400 (В), M6
        Ширина рамки
        21,0 мм
        Вес изделия (фунты)
        89,46  фунта
        Глубина устройства (в дюймах)
        3,98  (дюймы)
        Высота устройства (в дюймах)
        33,48  (дюймы)
        Ширина устройства (в дюймах)
        58,09  (дюймы)
        Крепление для специальной подставки
        100 x 200 мм

      • Звук

        Встроенные АС
        Среднеквадратичная мощность 2 x 10 Вт

      • Условия эксплуатации

        Диапазон температур (эксплуатация)
        0–40  °C
        Относительная влажность
        20–80 (работа), 10–90 (хранение)  %
        Среднее время между отказами
        50 000  часов
        Высота
        0–3000 м
        Диапазон температур (хранение)
        от -20 до 60  °C

      • Питание

        Электропитание
        100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
        Энергопотребление в режиме ожидания
        <0,5 Вт
        Потребление (в режиме работы)
        186 Вт
        Функции энергосбережения
        Smart Power
        Потребляемая мощность (типич.)
        165  Вт

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Кабель RS232
        • Пульт ДУ
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Краткое руководство пользователя
        • Кабель HDMI
        • Кабель с ИК-датчиком (1,8 м)
        Подставка
        BM05922 (дополнительно)
        Аксессуары в комплекте
        • Кабель шлейфового соединения RS232
        • Крышка для USB и винт (1 шт.)

      • Прочее

        Языки экранных меню
        • Арабский
        • Английский
        • Французский
        • Немецкий
        • Итальянский
        • Японский
        • Польский
        • Испанский
        • Турецкий
        • Русский
        • Упрощенный китайский
        • Традиционный китайский
        • Датский
        • Голландский
        • Финский
        • Норвежский
        • Португальский
        • Шведский
        Подтвержденное соответствие нормативам
        • CE
        • FCC класс B
        • UL/cUL
        • RoHS
        • CB
        • C-Tick
        • EnergyStar 7.0
        • GOST
        • BSMI
        • CCC
        • CECP
        • EPEAT
        • EUP
        Гарантия
        Гарантия на 3 года

      • Мультимедийные приложения

        USB — воспроизведение изображений
        • BMP
        • JPEG
        • JPG
        • PNG
        USB — воспроизведение аудио
        • AAC
        • M4A
        • MP3
        • WMA
        USB — воспроизведение видео
        • MKV
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • TS
        • VOB
        • WMV
        • ASF
        • AVI
        • DAT
        • FLV
        • WEBM

      • Встроенный плеер

        ЦП/процессор
        Процессор Quad Core Cortex A9, 1,8 ГГц
        GPU
        ARM Mali400 Quad Core, 533 МГц
        Память
        2 ГБ DDR3
        Накопитель
        8 ГБ eMMC

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Шнур питания сети переменного тока
      • Кабель RS232
      • Пульт ДУ
      • Батарейки для пульта ДУ
      • Краткое руководство пользователя
      • Кабель HDMI
      • Кабель с ИК-датчиком (1,8 м)

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