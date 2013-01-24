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Signage Solutions Дисплей D-Line

65BDL4050D/00
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    Signage Solutions Дисплей D-Line

    65BDL4050D/00

    Передавайте информацию без лишних усилий.

    Транслируйте изображения в мельчайших деталях с профессиональным дисплеем D-Line FHD. Это удобное решение обеспечивает прекрасное качество изображения и располагает простым управлением и надежными возможностями подключения. Даже в местах, где подключиться к сети — трудная задача.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Signage Solutions Дисплей D-Line

    Передавайте информацию без лишних усилий.

    Транслируйте изображения в мельчайших деталях с профессиональным дисплеем D-Line FHD. Это удобное решение обеспечивает прекрасное качество изображения и располагает простым управлением и надежными возможностями подключения. Даже в местах, где подключиться к сети — трудная задача.

    Передавайте информацию без лишних усилий.

    Транслируйте изображения в мельчайших деталях с профессиональным дисплеем D-Line FHD. Это удобное решение обеспечивает прекрасное качество изображения и располагает простым управлением и надежными возможностями подключения. Даже в местах, где подключиться к сети — трудная задача.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Signage Solutions Дисплей D-Line

    Передавайте информацию без лишних усилий.

    Транслируйте изображения в мельчайших деталях с профессиональным дисплеем D-Line FHD. Это удобное решение обеспечивает прекрасное качество изображения и располагает простым управлением и надежными возможностями подключения. Даже в местах, где подключиться к сети — трудная задача.

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      Передавайте информацию без лишних усилий.

      Интеллектуальный и высокопроизводительный дисплей 24:7.

      • 65"
      • На базе ОС Android
      • 450 кд/м²
      Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

      Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

      Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.

      CMND & Create. Создание и воспроизведение собственного контента

      CMND & Create. Создание и воспроизведение собственного контента

      Управляйте контентом с помощью CMND & Create. Сенсорный интерфейс позволяет с легкостью публиковать собственный контент, будь то цифровой аналог штендера или бренд и информация о компании. Предустановленные шаблоны и интегрированные виджеты обеспечат быстрое добавление и настройку отображения фотографий, текста и видеоряда.

      FailOver обеспечит воспроизведение контента после сбоя

      FailOver обеспечит воспроизведение контента после сбоя

      Неважно, где установлен дисплей — в вестибюле или конференц-зале, отсутствие изображения может стать настоящей проблемой. Функция FailOver позволяет профессиональному дисплею Philips автоматически переключаться между основным и резервным источниками, чтобы контент не переставал воспроизводиться при внезапном отключении основного источника. Просто настройте список альтернативных источников, чтобы экран всегда демонстрировал нужный контент.

      Встроенный браузер HTML5. Воспроизводите и управляйте онлайн-контентом

      Встроенный браузер HTML5. Воспроизводите и управляйте онлайн-контентом

      Процессор Android с системой на кристалле. Приложения по умолчанию и из сети

      Управляйте дисплеем посредством Интернет-подключения. Профессиональные дисплеи Philips на базе Android оптимизированы для работы с приложениями по умолчанию для Android, но веб-приложения также доступны для установки на дисплей. Новая ОС Android обеспечит безопасность ПО и позволит более длительное время обновлять его до последней версии.

      CMND & Deploy. Удаленная установка и запуск приложений

      Быстро устанавливайте и запускайте приложения в удаленном режиме, даже если вы не находитесь рядом с дисплеем. CMND & Deploy позволяет добавлять и обновлять ваши приложения, а также приложения из магазина приложений профессионального дисплея Philips. Просто отсканируйте QR-код, выполните вход в магазин и нажмите на приложение, которое необходимо установить. Приложение будет автоматически загружено и запущено.

      Встроенный слот mPCIe для подключения дополнительного модуля 4G/LTE

      Без труда подключайте модули 4G/LTE к вашему профессиональному дисплею Philips. Встроенный слот mPCIe позволяет дисплею выполнять подключение к другим устройствам в выбранной сети Wi-Fi. Это очень полезно, если вы устанавливаете дисплей в банке или ином государственном учреждении, где осуществление доступа к основной локальной сети невозможно.

      Контроль воспроизведения для контента Android. Будьте в курсе того, какой контент воспроизводится сейчас

      Будьте уверены, что ваш профессиональный дисплей Philips на базе Android показывает нужный контент даже в ваше отсутствие. При воспроизведении контента посредством встроенного медиапроигрывателя вы можете установить параметр, при котором дисплей будет автоматически делать снимки экрана с определенным интервалом. Снимки экрана хранятся во внутренней памяти дисплея, но вы можете выбрать опцию их отправки на ваш адрес электронной почты.

      Внутренняя память. Выгружайте контент для воспроизведения без задержек

      Сохраняйте и воспроизводите контент без необходимости постоянно использовать внешний проигрыватель. Ваш профессиональный дисплей Philips имеет внутреннюю память, что позволяет загружать на него медиафайлы для отображения или воспроизведения. Внутренняя память также выступает в качестве буфера при потоковой передаче онлайн-контента.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        65,5  (дюймы)
        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        166,37  см
        Разрешение панели
        1920 x 1080р
        Оптимальное разрешение
        1920 x 1080 при 60 Гц
        Яркость
        450  кд/м²
        Коэфф. контрастности (типич.)
        1100:1
        Динамическая контрастность
        500 000:1
        Формат изображения
        16:9
        Время отклика (типич.)
        12  мс
        Шаг пикселей
        0,744 x 0,744 мм
        Цвета дисплея
        16,7 миллиона
        Угол просмотра (по горизонтали)
        178  градусов
        Угол просмотра (по вертикали)
        178  градусов
        Улучшение изображения
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • 3D гребенчатый фильтр
        • Компенсация движ., деинтерлейсинг
        • 3D MA деинтерлейсинг
        • Динамическое повышение контрастности
        • Прогрессивное сканирование
        Операционная система
        Android 4.4.4

      • Подключения

        Видеовход
        • DisplayPort (1.2)
        • HDMI (x 2)
        • DVI-D
        • USB
        • VGA (через DVI)
        Видеовыход
        • DisplayPort
        • DVI-I
        • VGA (через DVI-D)
        Аудиовход
        • Разъем 3,5 мм
        • Аудио левый/правый (RCA)
        Цифровой аудиовыход
        • Аудио левый/правый (RCA)
        • Управление внешними АС (аудиовыход)
        Другие подключения
        • mPCIe
        • micro SD
        • micro USB
        • Выход питания USB (5 В, 2 А)
        Внешнее управление
        • RJ45
        • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм
        • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные форматы
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 1440 x 900, 60 Гц
        • 1366 x 768, 60 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц
        • 1024 x 768, 60 Гц
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
        Видеоформаты
        • 1080p, 50, 60 Гц
        • 1080i; 50, 60 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 480i, 60 Гц

      • Размеры

        Ширина устройства
        1452,0  миллиметра
        Высота устройства
        833,1  миллиметра
        Глубина устройства
        63,5  миллиметра
        Ширина устройства (в дюймах)
        57,17  (дюймы)
        Высота устройства (в дюймах)
        32,80  (дюймы)
        Глубина устройства (в дюймах)
        2,50  (дюймы)
        Ширина рамки
        9,5 (сверху/слева/справа), 15,6 (снизу)
        Вес изделия (фунты)
        65,7  фунта
        Вес продукта
        29,8  кг
        Крепление VESA
        400 x 400, M6
        Крепление для специальной подставки
        100 x 100 мм, 100 x 200 мм

      • Комфорт

        Ориентация
        • Альбомный режим (24/7)
        • Портретный режим (24/7)
        Ячеечная матрица
        До 15 x 15
        Управление с клавиатуры
        • Скрытое
        • Блокируемый
        Сквозной канал сигнала
        • DVI
        • VGA
        • RS232
        • Проходной вход IR
        • DisplayPort
        Возможность сетевого управления
        • RJ45
        • RS232
        • Один провод (HDMI-CEC)
        • HDMI (один провод)
        Энергосберегающие функции
        Smart Power
        Функции сохранения экрана
        Сдвиг пикселей, уменьшение уровня яркости
        Простая установка
        Специальная подставка
        Изображение в изображении
        PIP

      • Мощность

        Энергопотребление в режиме ожидания
        < 0,4 Вт
        Электропитание
        100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
        Потребление (EPA 6.0)
        99  Вт
        Потребляемая мощность (типич.)
        103  Вт

      • Условия эксплуатации

        Диапазон температур (эксплуатация)
        0–40  °C
        Диапазон температур (хранение)
        от -20 до 60  °C
        Относительная влажность
        20–80  %
        Высота
        0–3000 м
        Среднее время между отказами
        50 000  часов

      • Звук

        Встроенные АС
        Среднеквадратичная мощность 2 x 10 Вт

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Пульт ДУ
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Краткое руководство пользователя
        • Кабель RS232
        • Шнур питания сети переменного тока
        Подставка
        Универсальная подставка (L) (BM05922) (дополнительно)
        Дополнительные аксессуары
        Комплект для калибровки цвета (CCK4602)

      • Мультимедийные приложения

        USB — воспроизведение аудио
        • AAC
        • AIF
        • AIFF
        • M4A
        • MP3
        • WAV
        • WMA
        • ASF
        • LPCM
        • M3U
        • MP4
        USB — воспроизведение изображений
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • JPG
        • PDF
        USB — воспроизведение видео
        • M2TS
        • M4V
        • MK3D
        • MKV
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • MTS
        • TS
        • TTS
        • VOB
        • WMV

      • Прочее

        Языки экранных меню
        • Английский
        • Французский
        • Немецкий
        • Испанский
        • Польский
        • Турецкий
        • Русский
        • Итальянский
        • Упрощенный китайский
        • Традиционный китайский
        • Арабский
        • Японский
        • Датский
        • Голландский
        • Финский
        • Норвежский
        • Португальский
        • Шведский
        Подтвержденное соответствие нормативам
        • EnergyStar 7.0
        • CE
        • FCC класс B
        • UL/cUL
        • CCC
        • C-Tick
        • RoHS
        • GOST
        • BSMI
        • CB
        • J-Moss
        • PSE
        • VCCI
        Гарантия
        Гарантия на 3 года

      • Встроенный плеер

        ЦП/процессор
        Процессор Quad Core Cortex A9, 1,8 ГГц
        GPU
        ARM Mali400 Quad Core, 533 МГц
        Память
        2 ГБ DDR3
        Накопитель
        16 ГБ EMMC

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Пульт ДУ
      • Батарейки для пульта ДУ
      • Краткое руководство пользователя
      • Кабель RS232
      • Шнур питания сети переменного тока
      • Дополнительные аксессуары: Комплект для калибровки цвета (CCK4602)

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