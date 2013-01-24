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Привлекайте людей с помощью дисплея с большим разрешением Q-Line UHD на базе Android. Оцените быструю установку без дополнительного оборудования, а также прекрасное качество изображения. Легко передавайте на дисплей как локальный контент, так и содержимое из сети. Узнать обо всех преимуществах