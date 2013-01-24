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Signage Solutions Дисплей D-Line

75BDL8051C/00
Общая оценка / 5
  • Интерактивный дисплей для конференций Интерактивный дисплей для конференций Интерактивный дисплей для конференций
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    Signage Solutions Дисплей D-Line

    75BDL8051C/00

    Интерактивный дисплей для конференций

    Дисплей Philips C-Line поможет организовывать интересные интерактивные встречи. Эти дисплеи на базе Windows достаточно надежны для длительного повседневного использования и поддерживают до 10 одновременных касаний, а также оснащены монолитной стеклянной панелью и имеют стильный дизайн.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Signage Solutions Дисплей D-Line

    Интерактивный дисплей для конференций

    Дисплей Philips C-Line поможет организовывать интересные интерактивные встречи. Эти дисплеи на базе Windows достаточно надежны для длительного повседневного использования и поддерживают до 10 одновременных касаний, а также оснащены монолитной стеклянной панелью и имеют стильный дизайн.

    Интерактивный дисплей для конференций

    Дисплей Philips C-Line поможет организовывать интересные интерактивные встречи. Эти дисплеи на базе Windows достаточно надежны для длительного повседневного использования и поддерживают до 10 одновременных касаний, а также оснащены монолитной стеклянной панелью и имеют стильный дизайн.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Signage Solutions Дисплей D-Line

    Интерактивный дисплей для конференций

    Дисплей Philips C-Line поможет организовывать интересные интерактивные встречи. Эти дисплеи на базе Windows достаточно надежны для длительного повседневного использования и поддерживают до 10 одновременных касаний, а также оснащены монолитной стеклянной панелью и имеют стильный дизайн.

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      Интерактивный дисплей для конференций

      современная технология емкостного мультисенсора

      • 75"
      • На базе ОС Android
      • 350 кд/м²
      Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

      Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

      Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.

      Беспроводная передача изображения на экран и продвинутая совместная работа

      Отображайте до 4 источников на одном экране. Используйте имеющуюся сеть Wi-Fi для мгновенного безопасного подключения или воспользуйтесь одним из двух дополнительных интерфейсов подключения HDMI для передачи сигнала напрямую на экран без подключения к защищенной сети.

      Емкостный сенсор HID с USB Plug & Play

      Емкостный сенсорный экран обеспечивает современный внешний вид дисплея с рамкой всего 1,5 мм! Создайте эффективную среду для совместной работы благодаря системе с 10 точками прикосновения. Этот дисплей идеально подходит для совместного выполнения заданий и состязаний, позволяя привлекать внимание аудитории любым контентом, что делает его лучшим выбором для образования, общественных мест, корпоративного использования, гостиниц и розничных магазинов.

      На базе Windows 10

      Мощный процессор Core i7 с графикой от nVidia. Поддерживает работу всех нужных приложений, таких как Zoom, Skype (в комплекте), MS Teams и MS Office (не в комплекте)

      Встроенный режим маркерной доски

      Мотивируйте людей на совместную работу с режимом маркерной доски. Просто включите эту функцию, чтобы превратить дисплей в холст для творчества, где пользователи смогут рисовать как руками, так и с помощью специальных стилусов. Все на экране можно сохранить для простой печати или отправки в виде изображения.

      Быстрые и удобные видеоконференции

      Готовое к использованию ПО для видеоконференции позволит без труда совершать как одиночные, так и групповые видеозвонки. Просто воспользуйтесь камерой или установите комплект Logitech Meetup для доступа ко всем возможностям ConferenceCam.

      Сертификация Crestron Connected

      Интегрируйте профессиональный дисплей Philips в сеть Crestron для управления в полностью дистанционном режиме с помощью ноутбука, ПК или мобильного устройства. Включайте и отключайте дисплей, управляйте расписанием показа, настраивайте параметры и легко подключайте внешние устройства. Crestron Connected® является быстрым, надежным и безопасным корпоративным решением для управления системой.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        75  (дюймы)
        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        190,5  см
        Разрешение панели
        3840 x 2160
        Оптимальное разрешение
        3840 x 2160 при 60 Гц
        Яркость
        350  кд/м²
        Коэфф. контрастности (типич.)
        1000:1
        Динамическая контрастность
        500 000:1
        Формат изображения
        16:9
        Время отклика (типич.)
        8  мс
        Шаг пикселей
        0,4935 (Г) x 0,4935 (В)
        Цвета дисплея
        1,07 млрд. цветов
        Угол просмотра (по горизонтали)
        178  градусов
        Угол просмотра (по вертикали)
        178  градусов
        Улучшение изображения
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • Компенсация движ., деинтерлейсинг
        • 3D MA деинтерлейсинг
        • Динамическое повышение контрастности
        • Прогрессивное сканирование
        Операционная система
        Android 9

      • Подключения

        Видеовход
        • DisplayPort 1.2 (x1)
        • DVI-I (x1)
        • HDMI 2.0 (x4)
        • HDMI
        • USB-C
        Видеовыход
        • DisplayPort 1.2 (x1)
        • DVI-D (x1)
        • HDMI 2.0 (x1)
        Аудиовход
        Разъем 3,5 мм
        Цифровой аудиовыход
        • Разъем 3,5 мм
        • Разъем 3,5 мм для наушников (x2)
        Другие подключения
        • OPS
        • micro SD
        Внешнее управление
        • RJ45
        • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм
        • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные форматы
        • 1920 x 1200, 60 Гц
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 1680 x 1050, 60 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1600 x 900, 60 Гц
        • 1440 x 1050, 60 Гц
        • 1440 x 900, 60, 75 Гц
        • 1400 x 1050 ,60, 75 Гц
        • 1366 x 768, 60 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        • 1280x1024, 60,67,75 Гц
        • 1280 x 960, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60, 75 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц, 75 Гц
        • 1280 x 720, 60, 70 Гц
        • 1152 x 900, 66 Гц
        • 1152 x 864, 60, 70, 75 Гц
        • 1024 x 768, 60, 75 Гц
        • 1024x768, 60,70 Гц
        • 960x720, 75 Гц
        • 848 x 480, 60 Гц
        • 832 x 624, 75 Гц
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
        • 720 x 400, 70 Гц
        • 640 x 350, 70 Гц
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
        Видеоформаты
        • 1080p, 50, 60 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 480i, 60 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 1080i; 50, 60 Гц
        • 4K x 2K, 50,60 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц
        Форматы UHD
        3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Гц

      • Размеры

        Ширина устройства
        1703,80  миллиметра
        Высота устройства
        982,00  миллиметра
        Глубина устройства
        84,20 (с настенным кронштейном), 99,70 (макс.)  миллиметра
        Ширина устройства (в дюймах)
        67,08  (дюймы)
        Высота устройства (в дюймах)
        38,66  (дюймы)
        Глубина устройства (в дюймах)
        3,31 (с настенным кронштейном), 3,93 (макс.)  (дюймы)
        Ширина рамки
        1,50 мм (со всех сторон)
        Вес изделия (фунты)
        Уточняется  фунта
        Вес продукта
        Уточняется  кг
        Крепление VESA
        600 (Г) x 400 (В) мм, M8
        Крепление для специальной подставки
        6*M4*L6(200x100)

      • Комфорт

        Ориентация
        Ландшафтный
        Управление с клавиатуры
        • Скрытое
        • Блокируемый
        Сквозной канал сигнала
        • RS232
        • Проходной вход IR
        • DisplayPort
        Возможность сетевого управления
        • RJ45
        • RS232
        Энергосберегающие функции
        Smart Power
        Функции сохранения экрана
        Сдвиг пикселей, уменьшение уровня яркости
        Простая установка
        Специальная подставка
        Система энергосбережения DPMS
        Да

      • Мощность

        Энергопотребление в режиме ожидания
        < 0,5 Вт
        Электропитание
        100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
        Потребляемая мощность (типич.)
        Уточняется  Вт
        Потребление (макс.)
        Уточняется

      • Условия эксплуатации

        Диапазон температур (эксплуатация)
        0–40  °C
        Диапазон температур (хранение)
        от -20 до 60  °C
        Относительная влажность
        20 ~ 80 (в рабочем режиме), 5 ~ 95 (хранение)  %
        Высота
        0–3000 м
        Среднее время между отказами
        50 000  часов

      • Звук

        Встроенные АС
        2x20 Вт RMS

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Краткое руководство пользователя
        • Пульт ДУ и батареи типа AAA
        • Кабель RS232
        Аксессуары в комплекте
        • Логотип Philips (x1)
        • Кабель шлейфового соединения RS232 (1,8 м
        • Ткань для очистки (x1)
        • Кабель DVI - I (1,8 м) x 1
        • Кабель HDMI (3 м)
        • Передатчик HDMI (x1)
        • Кабель с ИК-датчиком (1,8 м)
        • Винт M2 (x2)
        • Винт M3 (x2)
        • Кабель питания (x3)
        • Стилус (x2)
        • Кабель USB A – B (3 м)
        • Крышка для USB

      • Мультимедийные приложения

        USB — воспроизведение аудио
        • AAC
        • M4A
        • MP3
        • WMA
        USB — воспроизведение изображений
        • BMP
        • JPEG
        • JPG
        • PNG
        USB — воспроизведение видео
        • ASF
        • AVI
        • FLV
        • MKV
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • TS
        • VOB
        • WEBM
        • WMV
        • DAT

      • Прочее

        Языки экранных меню
        • Английский
        • Французский
        • Немецкий
        • Испанский
        • Польский
        • Турецкий
        • Русский
        • Итальянский
        • Упрощенный китайский
        • Традиционный китайский
        • Арабский
        • Японский
        • Датский
        • Голландский
        • Финский
        • Норвежский
        • Португальский
        • Шведский
        Подтвержденное соответствие нормативам
        • CE
        • UL/cUL
        • RoHS
        • BSMI
        • CB
        • VCCI
        • CU
        • ЭМП
        • EPA
        • FCC класса A
        • GOST
        Гарантия
        Гарантия на 3 года

      • Встроенный плеер

        ЦП/процессор
        MTK5680
        Накопитель
        32 Гб eMMc
        GPU
        DDR4 4 ГБ
        Карта памяти microSD
        Поддержка до 1 ТБ

      • Интерактивность Multi-touch

        Точки касания
        10 одновременно активных точек касания

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Краткое руководство пользователя
      • Пульт ДУ и батареи типа AAA
      • Кабель RS232

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