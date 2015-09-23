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Лампы Philips LongerLife Xenon по умолчанию поставляются с гарантией на 4 года. Просто зарегистрируйте свою покупку на сайте и продлите срок гарантии на 3 года совершенно бесплатно. Наслаждайтесь спокойным вождением следующие 7 лет.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Лампы Philips LongerLife Xenon гарантируют высокий уровень качества и безопасности. Вы автоматически получаете 4 года гарантии с даты приобретения совершенно бесплатно.
Лампы Xenon LongerLife имеют самый долгий срок службы среди всех ламп Philips Xenon. Для максимального спокойствия вы можете получить дополнительные 3 года гарантии совершенно бесплатно. Просто зарегистрируйте покупку на сайте https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty и выполните 3 простых действия: 1. Убедитесь, что приобрели оригинальный продукт Philips, для чего воспользуйтесь наклейкой проверки подлинности на упаковке изделия. 2. После проверки заполните сведения на сайте и приложите документ, подтверждающий покупку. 3. Распечатайте гарантийный талон на 7 лет.
Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла способны выдержать резкие колебания температуры. Лампы выдерживают высокое внутреннее давление, поэтому такое кварцевое стекло обеспечивает более мощный свет.
Обратитесь к реселлеру или свяжитесь со службой поддержки потребителей Philips по телефону 00800-7445 4775. Если ваш запрос соответствует Условиям и положениям, вам будет предоставлена новая лампа, технически эквивалентная лампе Xenon LongerLife. Если вы решили оформить замену через службу поддержки потребителей Philips, надежно упакуйте дефектную лампу Philips перед отправкой. Приложите чек и оплатите почтовые расходы, а также проверьте, что правильно указали адрес получателя в вашей стране.
Philips Xenon LongerLife можно использовать для замены одной перегоревшей лампы. Однако настоятельно рекомендуется заменять лампы попарно для оптимального и равномерного освещения дороги и обеспечения должной безопасности. Эти экономичные и долговечные лампы обеспечат максимальный комфорт при вождении в темное время суток.
Лампы Xenon HID (High Intensity Discharge — разряд высокой интенсивности) производят в два раза больше света, обеспечивая лучшую видимость на дороге в любых условиях. В ходе исследований было выявлено, что интенсивный белый свет ламп Xenon HID, схожий с дневным светом, помогает водителям сохранять концентрацию внимания и быстрее реагировать на препятствия и дорожные знаки, чем при использовании традиционных ламп.
Зарегистрируйте лампу в течение 30 дней с даты приобретения. Гарантия действительна в течение 7 лет или 150 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше). Гарантия не распространяется на коммерческое использование изделия. Настоящая гарантия применяется только к оригинальным лампам Philips LongerLife Xenon. Philips не несет ответственность за установку и транспортировку лампы, даже если неисправности на этих этапах произойдут в течение гарантийного периода. Для гарантийного обслуживания храните гарантийный талон и документ, подтверждающий покупку, в течение всего гарантийного периода. Также применяются стандартные условия гарантийного обслуживания Philips: www.philips.com/warranty
Только лампа из кварцевого стекла может во включенном состоянии противостоять резким перепадам температуры: например, при попадании капли холодной воды на горячую лампу, что может произойти, если вы проезжаете по воде со сломанным корпусом фары.
Особенности изделия
Описание продукта
Световые характеристики
Электрические характеристики
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