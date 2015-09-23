Условия и положения гарантийного обслуживания

Зарегистрируйте лампу в течение 30 дней с даты приобретения. Гарантия действительна в течение 7 лет или 150 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше). Гарантия не распространяется на коммерческое использование изделия. Настоящая гарантия применяется только к оригинальным лампам Philips LongerLife Xenon. Philips не несет ответственность за установку и транспортировку лампы, даже если неисправности на этих этапах произойдут в течение гарантийного периода. Для гарантийного обслуживания храните гарантийный талон и документ, подтверждающий покупку, в течение всего гарантийного периода. Также применяются стандартные условия гарантийного обслуживания Philips: www.philips.com/warranty