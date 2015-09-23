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    Xenon Vision Ксеноновая лампа для фар головного освещения

    85122VIC1

    Безопасность и уверенность на дороге

    Благодаря новой технологии лампа Philips Xenon Vision подходит для замены одной перегоревшей лампы и сочетается по цвету с лампой, установленной в другой фаре. Это идеальный и экономичный вариант для замены!

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    Xenon Vision Ксеноновая лампа для фар головного освещения

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    Безопасность и уверенность на дороге

    Идеально подходит для замены

    • Тип лампы: D2S
    • 85 В, 35 Вт
    • Количество ламп: 1 шт.
    Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

    Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

    Уже в течение 100 лет компания Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

    Удостоенный наград производитель автомобильных ламп

    Удостоенный наград производитель автомобильных ламп

    Наши лампы часто получают награды от экспертов в автомобильной отрасли.

    Компания Philips — разработчик технологии Xenon HID

    Компания Philips — разработчик технологии Xenon HID

    Лампы Xenon HID (High Intensity Discharge — разряд высокой интенсивности) производят в два раза больше света, обеспечивая лучшую видимость на дороге в любых условиях. В ходе исследований было выявлено, что интенсивный белый свет ламп Xenon HID, схожий с дневным светом, помогает водителям сохранять концентрацию внимания и быстрее реагировать на препятствия и дорожные знаки, чем при использовании традиционных ламп.

    Автомобильные лампы Philips отличаются высокой устойчивостью к УФ-излучению

    Автомобильные лампы Philips отличаются высокой устойчивостью к УФ-излучению

    Специальное разработанное Philips покрытие предохраняет фары от вредного ультрафиолетового излучения, что делает кварцевое стекло Philips идеальным вариантом для всех условий вождения и гарантирует его долговечность.

    Автомобильные лампы Philips производятся из высококачественного кварцевого стекла

    Автомобильные лампы Philips производятся из высококачественного кварцевого стекла

    Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла способны выдержать резкие колебания температуры. Лампы выдерживают высокое внутреннее давление, поэтому такое кварцевое стекло обеспечивает более мощный свет.

    Мы соблюдаем высокие стандарты качества, установленные нормами ECE

    Philips производит лучшую в своем классе автомобильную продукцию для рынка оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Изделия изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE. Вы действительно можете быть уверены в качестве изделий.

    Последовательная замена

    Благодаря специальной технологии вы можете выполнить последовательную замену ламп в фарах на лампы Xenon Vision, подбирая подходящую цветовую температуру. Это самый экономичный выбор для замены!

    Лампа Xenon Vision соответствует по цвету незамененной ксеноновой лампе

    Благодаря новой технологии лампа Philips Xenon Vision подходит для замены одной перегоревшей лампы и сочетается по цвету с лампой, установленной в другой фаре. Xenon Vision — это идеальное решение для замены использованной лампы.

    Автомобильные лампы Philips отличаются высокой влагостойкостью

    Только лампа из кварцевого стекла может во включенном состоянии противостоять резким перепадам температуры: например, при попадании капли холодной воды на горячую лампу, что может произойти, если вы проезжаете по воде со сломанным корпусом фары.

    • Особенности изделия

      Ожидаемые преимущества
      Больше света
      Характеристики изделия
      Идеально подходит для замены

    • Описание продукта

      Применение
      • Дальний свет
      • Ближний свет
      Цоколь
      P32d-2
      Обозначение
      D2S Vision
      Соответствие нормам ECE
      ДА
      Линейка продукции
      Xenon Vision
      Технология
      Ксенон
      Тип
      D2S

    • Срок службы

      Срок службы
      До 2500 ч

    • Световые характеристики

      Люмен
      3300 ±300  лм
      Цветовая температура
      До 4300 К

    • Электрические характеристики

      мощность в ваттах
      35  Вт
      напряжение
      85  В

    • Информация для заказа

      Регистрация заказа
      85122VIC1
      Код для заказа
      36477433

    • Информация об упаковке

      Тип упаковки
      C1
      EAN1
       8727900364774 
      EAN3
      8727900364781

    • Информация об упакованном продукте

      Ширина
      5,4  см
      Высота
      9,3  см
      Вес нетто одного изделия
      17,94  г
      Вес брутто одного изделия
      45  г
      Длина
      5.4  см
      Количество упаковок
      1
      MOQ (для профессионалов)
      2

    • Информация об упаковке

      Длина
      11.1  см
      Ширина
      9.6  см
      Высота
      5.7  см
      Вес брутто одного изделия
      0.094  кг

    Badge-D2C

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