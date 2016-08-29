85126WHV2S1
Чистый, яркий белый свет рассеивает темноту
Автомобильные лампы Philips Xenon WhiteVision второго поколения обладают насыщенным белым светом, который более ярко и равномерно освещает дорогу. Идеальный выбор: ксеноновые лампы головного освещения, цветовая температура которых совпадает с температурой светодиодных ламп.Узнать обо всех преимуществах
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Лампы головного освещения Philips Xenon WhiteVision второго поколения — это прекрасный выбор для водителей, которые предпочитают четкий белый свет, как у светодиодных ламп. Обладая цветовой температурой светодиодных ламп, ксеноновые лампы Xenon WhiteVision второго поколения идеально подходят для головного освещения.
Благодаря цветовой температуре до 5000 К лампы Philips Xenon WhiteVision освещают дорогу перед вами четким, чистым белым светом, который рассеивает темноту. Вместо того чтобы постоянно всматриваться вдаль, вы можете наслаждаться безопасной и захватывающей поездкой. С автомобильным освещением Philips вы больше не будете ограничены в возможностях при вождении в темноте.
Управляя автомобилем в темноте, крайне необходимо быстро замечать дорожные знаки и разметку на дороге. Лампы Xenon WhiteVision излучают насыщенный белый свет, который равномерно освещает путь. С учетом высокой цветовой температуры обеспечивается превосходная контрастность и свет лучше отражается от различных объектов и дорожных знаков — а вождение становится более комфортным и безопасным. Известно, что многие аварии происходят из-за переутомления водителей, теряющих концентрацию внимания. Более белый свет помогает удерживать концентрацию и не терять бдительности при вождении в темноте.
Мощная лампа головного освещения Philips WhiteVision второго поколения обеспечивает более высокую интенсивность белого света. Она излучает свет высокого качества, гарантируя улучшение видимости до 20 % по сравнению с минимальным стандартом. Высочайшие характеристики освещения для уверенного управления транспортным средством.
Несмотря на то, что яркий свет обеспечивает хорошую видимость, он не должен ослеплять водителей встречных автомобилей, так как это может повлиять на безопасность дорожного движения. Ксеноновые лампы головного освещения Xenon WhiteVision второго поколения прошли сертификацию по стандарту ECE, и их яркий белый свет разрешен для использования на дорогах, а также сочетается со светом светодиодов. Поэтому такое освещение позволяет повысить видимость для безопасного вождения, не причиняя неудобств другим водителям.
Высокотехнологичные автомобильные системы освещения Philips широко известны: мы внедряем инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips — это выбор всех ведущих автопроизводителей.
Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает неисправности на раннем сроке использования. Лампы Philips из кварцевого стекла способны выдержать резкие колебания температуры и более высокое внутреннее давление — они обеспечивают более яркий свет для улучшенной видимости на дороге. Все это в сочетании со специальной технологией c УФ-фильтром предохраняет лампы головного освещения от вредного ультрафиолетового излучения, поэтому вы можете быть уверены в их долговечности.
Чтобы узнать, какая автомобильная лампа серии Xenon WhiteVision второго поколения подойдет для вашего автомобиля, зайдите на веб-сайт www.philips.com/automotive
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