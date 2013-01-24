Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Xenon WhiteVision

Ксеноновая лампа для фар головного освещения

85415WHVC1
  • Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид
    -{discount-value}

    Xenon WhiteVision Ксеноновая лампа для фар головного освещения

    85415WHVC1

    Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид

    Лампы из серии Philips Xenon WhiteVision обладают насыщенным белым светом в 6000 К, который увеличивает видимость на дороге. Идеальный выбор: ксеноновые лампы головного освещения, цветовая температура которых совпадает с температурой светодиодных ламп. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Xenon WhiteVision Ксеноновая лампа для фар головного освещения

    Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид

    Лампы из серии Philips Xenon WhiteVision обладают насыщенным белым светом в 6000 К, который увеличивает видимость на дороге. Идеальный выбор: ксеноновые лампы головного освещения, цветовая температура которых совпадает с температурой светодиодных ламп. Узнать обо всех преимуществах

    Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид

    Лампы из серии Philips Xenon WhiteVision обладают насыщенным белым светом в 6000 К, который увеличивает видимость на дороге. Идеальный выбор: ксеноновые лампы головного освещения, цветовая температура которых совпадает с температурой светодиодных ламп. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Xenon WhiteVision Ксеноновая лампа для фар головного освещения

    Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид

    Лампы из серии Philips Xenon WhiteVision обладают насыщенным белым светом в 6000 К, который увеличивает видимость на дороге. Идеальный выбор: ксеноновые лампы головного освещения, цветовая температура которых совпадает с температурой светодиодных ламп. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все headlights

      Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид

      Эффект яркого белого светодиодного света

      • Тип лампы: D1S
      • В упаковке: 1 шт.
      • 85 В, 35 Вт
      Кристально чистый белый свет для повышенной видимости

      Кристально чистый белый свет для повышенной видимости

      Благодаря цветовой температуре до 6000 К лампы Philips Xenon WhiteVision освещают дорогу кристально чистым белым светом. Благодаря запатентованной технологии покрытия Philips лампы Xenon WhiteVision создают эффект яркого голубого света у края дороги, что обеспечивает улучшенные условия видимости дорожных знаков и препятствий.

      Разрешено использовать на дорогах общей сети, насыщенный белый свет

      Лампы Xenon WhiteVision прошли сертификацию по стандарту ECE, и их яркий белый свет разрешен для использования на дорогах. Благодаря свету, похожему на свет светодиодных ламп, они обеспечивают превосходную видимость на дороге, не ослепляя встречных участников дорожного движения.

      Высокая контрастность для улучшения видимости и более безопасного вождения

      Непревзойденный белый свет с цветовой температурой 5000 К создает безупречные условия видимости дорожных знаков и разметки на дороге. Белый свет способствует концентрации внимания и помогает сосредоточиться на дороге в ночное время суток. Автомобильные решения для вашего комфорта и безопасности.

      Автомобильные лампы Philips отличаются высокой устойчивостью к внешним воздействиям

      Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает неисправности на раннем сроке использования. Лампы Philips из кварцевого стекла, устойчивого к УФ-излучению, выдерживают более высокое давление внутри колбы и обеспечивают более яркий свет и долгий срок службы.

      Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

      Уже в течение 100 лет компания Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

      Непревзойденный белый свет, который максимально приближен к цветовой температуре светодиодных ламп

      Лампы головного света Philips Xenon WhiteVision — это прекрасный выбор для водителей, которые предпочитают четкий белый свет, как у светодиодных ламп. Обладая цветовой температурой светодиодных ламп, ксеноновые лампы Xenon WhiteVision идеально подходят для головного освещения. Благодаря запатентованной технологии покрытия Philips лампы Xenon WhiteVision излучают белый свет, который прекрасно заменяет светодиодный свет.

      Доступны в наиболее популярных типах ксеноновых ламп: D1S, D2S, D2R

      Чтобы узнать, какая лампа серии Xenon WhiteVision подойдет для Вашего автомобиля, зайдите на веб-сайт www.philips.com/automotive

      Технические характеристики

      • Информация об упаковке

        EAN3
        8727900374988
        EAN1
        8727900374971
        Тип упаковки
        C1

      • Электрические характеристики

        напряжение
        85  В
        мощность в ваттах
        35  Вт

      • Срок службы

        Срок службы
        До 2500 ч

      • Световые характеристики

        Цветовая температура
        5000  K
        Люмен
        3200 ±450  лм

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        85415WHVC1
        Код для заказа
        37497133

      • Информация об упаковке

        Высота
        5,7  см
        Длина
        11,1  см
        Ширина
        9,6  см
        Вес брутто одного изделия
        0,204  кг

      • Описание продукта

        Тип
        D1S
        Применение
        • Дальний свет
        • Ближний свет
        Обозначение
        D1S WhiteVision
        Соответствие нормам ECE
        ДА
        Линейка продукции
        Xenon WhiteVision
        Технология
        Ксенон
        Цоколь
        PK32d-2

      • Информация об упакованном продукте

        Количество упаковок
        1
        MOQ (для профессионалов)
        2
        Вес брутто одного изделия
        97  г
        Высота
        9,3  см
        Длина
        5,4  см
        Вес нетто одного изделия
        73,2  г
        Ширина
        • 5,4  см
        • 6,8  см

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        Стиль
        Характеристики изделия
        Эффект яркого белого светодиодного света

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты