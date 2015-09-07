85415WHVS1
Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид
Лампы из серии Philips Xenon WhiteVision обладают насыщенным белым светом в 6000 К, который увеличивает видимость на дороге. Идеальный выбор: ксеноновые лампы головного освещения, цветовая температура которых совпадает с температурой светодиодных ламп.Узнать обо всех преимуществах
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Благодаря цветовой температуре до 6000 К лампы Philips Xenon WhiteVision освещают дорогу кристально чистым белым светом. Благодаря запатентованной технологии покрытия Philips лампы Xenon WhiteVision создают эффект яркого голубого света у края дороги, что обеспечивает улучшенные условия видимости дорожных знаков и препятствий.
Лампы Xenon WhiteVision прошли сертификацию по стандарту ECE, и их яркий белый свет разрешен для использования на дорогах. Благодаря свету, похожему на свет светодиодных ламп, они обеспечивают превосходную видимость на дороге, не ослепляя встречных участников дорожного движения.
Непревзойденный белый свет с цветовой температурой 5000 К создает безупречные условия видимости дорожных знаков и разметки на дороге. Белый свет способствует концентрации внимания и помогает сосредоточиться на дороге в ночное время суток. Автомобильные решения для вашего комфорта и безопасности.
Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает неисправности на раннем сроке использования. Лампы Philips из кварцевого стекла, устойчивого к УФ-излучению, выдерживают более высокое давление внутри колбы и обеспечивают более яркий свет и долгий срок службы.
Уже в течение 100 лет компания Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.
Лампы головного света Philips Xenon WhiteVision — это прекрасный выбор для водителей, которые предпочитают четкий белый свет, как у светодиодных ламп. Обладая цветовой температурой светодиодных ламп, ксеноновые лампы Xenon WhiteVision идеально подходят для головного освещения. Благодаря запатентованной технологии покрытия Philips лампы Xenon WhiteVision излучают белый свет, который прекрасно заменяет светодиодный свет.
Чтобы узнать, какая лампа серии Xenon WhiteVision подойдет для Вашего автомобиля, зайдите на веб-сайт www.philips.com/automotive
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Световые характеристики
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