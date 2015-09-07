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    Xenon WhiteVision Ксеноновая лампа для фар головного освещения

    85415WHVS1

    Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид

    Лампы из серии Philips Xenon WhiteVision обладают насыщенным белым светом в 6000 К, который увеличивает видимость на дороге. Идеальный выбор: ксеноновые лампы головного освещения, цветовая температура которых совпадает с температурой светодиодных ламп.

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    Xenon WhiteVision Ксеноновая лампа для фар головного освещения

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    Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид

    Эффект яркого белого светодиодного света

    • Тип лампы: D1S
    • В упаковке: 1 шт.
    • 85 В, 35 Вт
    Кристально чистый белый свет для повышенной видимости

    Кристально чистый белый свет для повышенной видимости

    Благодаря цветовой температуре до 6000 К лампы Philips Xenon WhiteVision освещают дорогу кристально чистым белым светом. Благодаря запатентованной технологии покрытия Philips лампы Xenon WhiteVision создают эффект яркого голубого света у края дороги, что обеспечивает улучшенные условия видимости дорожных знаков и препятствий.

    Разрешено использовать на дорогах общей сети, насыщенный белый свет

    Лампы Xenon WhiteVision прошли сертификацию по стандарту ECE, и их яркий белый свет разрешен для использования на дорогах. Благодаря свету, похожему на свет светодиодных ламп, они обеспечивают превосходную видимость на дороге, не ослепляя встречных участников дорожного движения.

    Высокая контрастность для улучшения видимости и более безопасного вождения

    Непревзойденный белый свет с цветовой температурой 5000 К создает безупречные условия видимости дорожных знаков и разметки на дороге. Белый свет способствует концентрации внимания и помогает сосредоточиться на дороге в ночное время суток. Автомобильные решения для вашего комфорта и безопасности.

    Автомобильные лампы Philips отличаются высокой устойчивостью к внешним воздействиям

    Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает неисправности на раннем сроке использования. Лампы Philips из кварцевого стекла, устойчивого к УФ-излучению, выдерживают более высокое давление внутри колбы и обеспечивают более яркий свет и долгий срок службы.

    Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

    Уже в течение 100 лет компания Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

    Непревзойденный белый свет, который максимально приближен к цветовой температуре светодиодных ламп

    Лампы головного света Philips Xenon WhiteVision — это прекрасный выбор для водителей, которые предпочитают четкий белый свет, как у светодиодных ламп. Обладая цветовой температурой светодиодных ламп, ксеноновые лампы Xenon WhiteVision идеально подходят для головного освещения. Благодаря запатентованной технологии покрытия Philips лампы Xenon WhiteVision излучают белый свет, который прекрасно заменяет светодиодный свет.

    Доступны в наиболее популярных типах ксеноновых ламп: D1S, D2S, D2R

    Чтобы узнать, какая лампа серии Xenon WhiteVision подойдет для Вашего автомобиля, зайдите на веб-сайт www.philips.com/automotive

    • Особенности изделия

      Ожидаемые преимущества
      Стиль
      Характеристики изделия
      Эффект яркого белого светодиодного света

    • Описание продукта

      Применение
      • Дальний свет
      • Ближний свет
      Цоколь
      PK32d-2
      Обозначение
      D1S WhiteVision
      Соответствие нормам ECE
      ДА
      Линейка продукции
      Xenon WhiteVision
      Технология
      Ксенон
      Тип
      D1S

    • Срок службы

      Срок службы
      До 2500 ч

    • Световые характеристики

      Люмен
      3200 ±450  лм
      Цветовая температура
      5000  K

    • Электрические характеристики

      мощность в ваттах
      35  Вт
      напряжение
      85  В

    • Информация для заказа

      Регистрация заказа
      85415WHVS1
      Код для заказа
      37503933

    • Информация об упаковке

      Тип упаковки
      S1
      EAN1
      8727900375039
      EAN3
      8727900375046

    • Информация об упакованном продукте

      Ширина
      6,8  см
      Высота
      14  см
      Вес нетто одного изделия
      73,2  г
      Вес брутто одного изделия
      152,5  г
      Длина
      12.5  см
      Количество упаковок
      1
      MOQ (для профессионалов)
      2

    • Информация об упаковке

      Длина
      14,6  см
      Ширина
      13,1  см
      Высота
      14  см
      Вес брутто одного изделия
      0,305  кг

    Badge-D2C

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