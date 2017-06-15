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  • Безопасность и уверенность на дороге благодаря яркому свету Безопасность и уверенность на дороге благодаря яркому свету Безопасность и уверенность на дороге благодаря яркому свету
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    Xenon X-tremeVision gen2 Ксеноновая лампа для фар головного освещения

    85415XV2C1

    Безопасность и уверенность на дороге благодаря яркому свету

    Лампы X-tremeVision второго поколения, интенсивность света которых достигает максимума, — последняя разработка в области ксеноновых технологий. Превосходные характеристики освещения расширяют возможности водителей, поэтому вождение станет более комфортным и безопасным.

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    Xenon X-tremeVision gen2 Ксеноновая лампа для фар головного освещения

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    Безопасность и уверенность на дороге благодаря яркому свету

    Вы увидите каждый поворот, неровность и препятствие на дороге

    • Тип лампы: D1S
    • 85 В, 35 Вт
    • Количество ламп: 1 шт.
    Автомобильные лампы Philips производятся из высококачественного кварцевого стекла

    Автомобильные лампы Philips производятся из высококачественного кварцевого стекла

    Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла способны выдержать резкие колебания температуры. Лампы выдерживают высокое давление внутри колбы, поэтому такое кварцевое стекло обеспечивает более мощный свет, который, в свою очередь, улучшает условия вождения независимо от уровня освещенности дороги перед автомобилем.

    Улучшенная видимость для безопасного и комфортного вождения

    Освещение — важнейшее условие безопасного вождения. Повышение качества освещения помогает предотвратить аварийные ситуации. Лампа Xenon X-tremeVision второго поколения улучшает видимость, позволяя раньше замечать препятствия и дорожные знаки и реагировать заранее. При выборе спектрального состава излучения лампы учитывалась естественная цветочувствительность глаз, а цветовая температура 4800 К гарантирует комфортный для глаз свет, что делает вождение в ночное время более безопасным и комфортным.

    Компания Philips — разработчик инновационной технологии Xenon HID

    Лампы Xenon HID (High Intensity Discharge — разряд высокой интенсивности) производят в два раза больше света, обеспечивая лучшую видимость на дороге в любых условиях. В ходе исследований было выявлено, что свет автомобильных ксеноновых ламп помогает водителям сохранять концентрацию внимания и быстрее реагировать на препятствия и дорожные знаки, чем при использовании традиционных ламп. Интенсивный белый свет, схожий с дневным светом, лучше всего рассеивает темноту.

    Свет направляется на нужный участок перед автомобилем

    Помимо мощности ламп головного освещения, важна точная направленность света. В ксеноновых лампах Xenon X-tremeVision plus используется технология точного изгиба дуги в пределах 150–350 мкм. А это значит, что будет освещен именно тот участок дороги, который необходим, и вы не будете ослеплять водителей встречных автомобилей.

    Xenon X-tremeVision plus: превосходные характеристики освещенности

    В лампах Xenon X-tremeVision plus применена технология Philips Xenon, которая обеспечивает высокое качество освещения. Удлиненный луч света и до 150 % больше видимости позволяют заметить препятствия раньше и среагировать заранее. Благодаря улучшенной освещенности обочины вы раньше заметите потенциальную опасность, например пешехода или примыкающую дорогу. Эти лампы ярко освещают каждый поворот, неровность и препятствие на дороге, подойдут для самых сложных дорожных условий и понравятся даже самым требовательным водителям.

    Автомобильные лампы Philips защищены от повреждений, вызываемых УФ-излучением

    Специальная технология Philips c УФ-фильтром предохраняет фары головного освещения от вредного ультрафиолетового излучения, что делает кварцевое стекло Philips идеальным вариантом при любых условиях вождения. Дополнительный защитный слой обеспечивает долговечность ламп головного освещения.

    Автомобильные лампы Philips отмечены наградами

    Наши высококачественные и инновационные лампы для автомобильных фар удостоены наград и признаются экспертами в автомобильной отрасли.

    Philips — выбор большинства ведущих производителей автомобилей.

    Уже в течение 100 лет Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

    Мы соблюдаем стандарты качества, установленные нормами ECE

    Philips производит лучшую в своем классе автомобильную продукцию для рынка оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Изделия изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE. Вы действительно можете быть уверены в качестве изделий.

    • Особенности изделия

      Ожидаемые преимущества
      Больше света
      Характеристики изделия
      Откройте для себя все возможности света

    • Описание продукта

      Применение
      • Дальний свет
      • Ближний свет
      Цоколь
      PK32d-2
      Обозначение
      D1S X-tremeVision
      Соответствие нормам ECE
      ДА
      Линейка продукции
      Xenon X-tremeVision gen2
      Технология
      Ксенон
      Тип
      D1S

    • Срок службы

      Срок службы
      2500 ч.

    • Световые характеристики

      Люмен
      3200 ±450  лм
      Цветовая температура
      До 4800 К

    • Электрические характеристики

      мощность в ваттах
      35  Вт
      напряжение
      85  В

    • Информация для заказа

      Регистрация заказа
      85415XV2C1
      Код для заказа
      37701933

    • Информация об упаковке

      Тип упаковки
      C1
      EAN1
      8727900377019
      EAN3
      8727900377026

    • Информация об упакованном продукте

      Вес брутто одного изделия
      83  г
      Длина
      5  см
      Ширина
      5  см
      Высота
      9  см
      Количество упаковок
      1
      MOQ (для профессионалов)
      2

    • Информация об упаковке

      Длина
      11  см
      Ширина
      10  см
      Высота
      6  см

    Badge-D2C

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