Автомобильные лампы Philips производятся из высококачественного кварцевого стекла

Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла (нить накаливания 2650 ºC и стекло 800 ºC) способны выдержать резкие колебания температуры. Лампы выдерживают высокое внутреннее давление, поэтому такое кварцевое стекло обеспечивает более мощный свет, который, в свою очередь, улучшает условия вождения независимо от уровня освещенности дороги перед автомобилем.