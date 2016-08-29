85415XV2S1
Безопасность и уверенность на дороге благодаря яркому свету
Лампы X-tremeVision второго поколения, интенсивность света которых достигает максимума, — последняя разработка в области ксеноновых технологий. Превосходные характеристики освещения расширяют возможности водителей, поэтому вождение станет более комфортным и безопасным.Узнать обо всех преимуществах
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Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла (нить накаливания 2650 ºC и стекло 800 ºC) способны выдержать резкие колебания температуры. Лампы выдерживают высокое внутреннее давление, поэтому такое кварцевое стекло обеспечивает более мощный свет, который, в свою очередь, улучшает условия вождения независимо от уровня освещенности дороги перед автомобилем.
Лампы Xenon X-tremeVision второго поколения оснащены технологией Philips Xenon, которая обеспечивает высокое качество освещения. Удлиненный луч света и до 150 % лучшая видимость — лампы X-tremeVision второго поколения позволяют заметить препятствия раньше и среагировать заранее. Благодаря улучшенной освещенности обочины вы раньше заметите потенциальную опасность, например пешехода или примыкающую дорогу. Эти лампы ярко освещают каждый поворот, неровность и препятствие на дороге, подойдут для самых сложных дорожных условий и понравятся даже самым требовательным водителям.
Освещение — важнейшее условие безопасного вождения. Повышение качества освещения помогает предотвратить аварийные ситуации. Лампа Xenon X-tremeVision второго поколения улучшает видимость, позволяя раньше замечать препятствия и дорожные знаки и реагировать заранее. При выборе спектрального состава излучения лампы учитывалась естественная цветочувствительность глаз, а цветовая температура 4800 К гарантирует комфортный для глаз свет, что делает вождение в ночное время более безопасным и комфортным.
Помимо мощности ламп головного освещения, важна точная направленность света. В ксеноновых лампах Xenon X-tremeVision используется технология точного изгиба дуги с выравниванием 150–350 мкм. А значит, будет освещен именно нужный участок дороги и вы не будете ослеплять водителей встречных автомобилей.
Лампы Xenon HID (High Intensity Discharge — разряд высокой интенсивности) производят в два раза больше света, обеспечивая лучшую видимость на дороге в любых условиях. В ходе исследований было выявлено, что свет автомобильных ксеноновых ламп помогает водителям сохранять концентрацию внимания и быстрее реагировать на препятствия и дорожные знаки, чем при использовании традиционных ламп. Интенсивный белый свет, схожий с дневным светом, лучше всего рассеивает темноту.
Специальная технология Philips c УФ-фильтром предохраняет лампы головного освещения от вредного ультрафиолетового излучения, что делает кварцевое стекло Philips идеальным вариантом при любых условиях вождения. Дополнительный защитный слой обеспечивает долговечность ламп.
Уже более 100 лет лампы компании Philips занимают лидирующие позиции в сфере автомобильного освещения: мы внедряем технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены лампами Philips.
Наши высококачественные и инновационные лампы для автомобильных фар удостоены наград и признаются экспертами в автомобильной отрасли.
Philips производит лучшую в своем классе автомобильную продукцию для рынка оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Изделия изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE. Вы действительно можете быть уверены в качестве изделий.
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