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Vision

головное освещение

9005PRB1
  • Безопасность и уверенность на дороге Безопасность и уверенность на дороге Безопасность и уверенность на дороге
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    Vision головное освещение

    9005PRB1

    Безопасность и уверенность на дороге

    Лампы Vision обеспечивают видимость до 30 % лучше обычных автомобильных ламп, и гарантируют оптимальную мощность светового пучка, а за счет качества оригинальных комплектующих по привлекательной цене повышаются безопасность и комфорт. Узнать обо всех преимуществах

    Vision головное освещение

    Безопасность и уверенность на дороге

    Лампы Vision обеспечивают видимость до 30 % лучше обычных автомобильных ламп, и гарантируют оптимальную мощность светового пучка, а за счет качества оригинальных комплектующих по привлекательной цене повышаются безопасность и комфорт. Узнать обо всех преимуществах

    Безопасность и уверенность на дороге

    Лампы Vision обеспечивают видимость до 30 % лучше обычных автомобильных ламп, и гарантируют оптимальную мощность светового пучка, а за счет качества оригинальных комплектующих по привлекательной цене повышаются безопасность и комфорт. Узнать обо всех преимуществах

    Vision головное освещение

    Безопасность и уверенность на дороге

    Лампы Vision обеспечивают видимость до 30 % лучше обычных автомобильных ламп, и гарантируют оптимальную мощность светового пучка, а за счет качества оригинальных комплектующих по привлекательной цене повышаются безопасность и комфорт. Узнать обо всех преимуществах

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      Безопасность и уверенность на дороге

      Видимость до 30 % лучше по сравнению со стандартной лампой

      • Тип лампы: HB3
      • В упаковке: 1 шт.
      • 12 В, 65 Вт
      Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

      Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

      Уже в течение 100 лет компания Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

      Лампы Vision излучают на 30 % больше света по сравнению со стандартными галогенными лампами

      Наши лампы излучают максимально мощный направленный свет. Лампы Vision воспроизводят более длинный луч света для дополнительной безопасности и комфорта на дороге. Мы всегда предлагаем только лучшие и самые эффективные световые решения, ведь мы знаем, что однажды благодаря качеству наших лам удастся спасти чью-то жизнь.

      Безопасность на дороге зависит от того, насколько хорошо видно вас, и как хорошо вы видите других

      Освещение — важнейшее условие безопасного вождения и главный фактор, который действительно помогает избежать несчастных случаев. Цель Philips — улучшить общую видимость и освещенность на дорогах. Таким образом мы вносим свой вклад в повышение безопасности дорожного движения и предотвращение несчастных случаев.

      В целях безопасности заменяйте лампы обеих фар одновременно

      Мы настоятельно рекомендуем заменять одновременно обе лампы для автомобильных фар для качественного и равномерного освещения.

      Технические характеристики

      • Информация об упаковке

        EAN3
        8711500247254
        EAN1
        8711500247247

      • Информация об упакованном продукте

        Количество упаковок
        1
        MOQ (для профессионалов)
        10

      • Электрические характеристики

        напряжение
        12  В
        мощность в ваттах
        65  Вт

      • Срок службы

        Срок службы
        До 330 ч
        Срок службы
        До 400 ч

      • Описание продукта

        Технология
        Галоген
        Применение
        Два луча
        Цоколь
        P20d
        Соответствие DOT
        Да
        Линейка продукции
        Vision
        Тип
        HB3

      • Особенности изделия

        Характеристики изделия
        До 30% больше видимости
        Ожидаемые преимущества
        Больше света
        Характеристики изделия
        На 30 % больше света

      • Световые характеристики

        Цветовая температура
        До 3200 K

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