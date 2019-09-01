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    X-tremeVision G-force Выдержит вибрации 10G

    9005XVGB1

    Оцените идеальную видимость в поездках при любых условиях

    Автомобильные лампы Philips X-tremeVision G-force HB3 — одни из самых ярких ламп среди представленных на рынке. Они превосходят большинство прочих автомобильных ламп: на 130 % больше яркости, луч света длиннее. Следите за дорогой, реагируйте быстрее и водите безопаснее.

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    X-tremeVision G-force Выдержит вибрации 10G

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    Оцените идеальную видимость в поездках при любых условиях

    До 130 % более яркий свет

    • Тип лампы: HB3
    • 12 В, 60 Вт
    • Проверено: выдержит вибрации 10G
    • До 130% больше яркости
    • Количество ламп: 1 шт.

    До 130% больше яркости для увеличения обзора и сокращения времени реакции

    Безупречное освещение особенно важно на расстоянии: как правило, необходимо осветить 75–100 метров перед автомобилем. Лампы Philips X-tremeVision G-force обеспечивают до 130% больше света на дороге, улучшая тем самым видимость. Вы сможете раньше распознавать препятствия или потенциальные опасности (по сравнению с возможностями большинства других галогенных ламп головного освещения).

    Одна из самых ярких ламп для великолепного качества освещения

    Благодаря оптимизированной, высокоточной геометрии нитей накаливания, газу под высоким давлением (до 13 бар) и кварцевому стеклу с качественным покрытием и защитой от УФ-излучения лампы Philips X-tremeVision G-force задают новый стандарт автомобильного освещения. Непревзойденное качество служит гарантией идеальной видимости.

    Свет значительно белее для большего комфорта и безопасности

    Яркий белый свет температурой до 3450 К значительно белее света стандартных ламп головного освещения. Запатентованная технология Philips Gradient Coating обеспечивает более мощный световой поток. Один из высочайших показателей яркости и невероятный комфорт в темное время суток.

    Больше срок службы, выше уровень безопасности: лучше видите вы, лучше видят вас

    Любая потенциальная неисправность запасных частей — это риск для вас и вашего автомобиля. В первую очередь это относится к лампам головного освещения. Каждая перегоревшая лампа сокращает видимость и безопасность для вас и для водителей на встречной полосе. Надежные лампы Philips X-tremeVision G-force рассчитаны на более длительный срок службы. Они гарантируют отличный обзор дольше, чем другие лампы с улучшенными характеристиками.

    Высокая производительность обеспечивает больше света и продлевает срок службы

    Лампы головного освещения Philips X-tremeVision G-force отличаются выдающимися характеристиками: до 130% больше яркости и до 450 часов дольше срок службы*. Это делает лампы Philips X-tremeVision G-force лучше большинства решений конкурентов (*при стандартном напряжении 13,2 В).

    Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

    Бренд Philips в течение более 100 лет широко известна в автомобильной сфере за свои высокотехнологичные решения в области освещения. Качественные оригинальные комплектующие Philips разрабатываются с применением процессов строгого контроля качества (включая стандарты ISO), что обеспечивает неизменное соответствие самым высоким стандартам. Лампы X-tremeVision G-force совместимы с моделями автомобилей наиболее крупных производителей: Audi, BMW, Ford, GM, Toyota и Volkswagen. Для дополнительной информации см. руководство по выбору товара.

    • Особенности изделия

      Ожидаемые преимущества
      Больше света
      Характеристики изделия
      Больше света

    • Описание продукта

      Применение
      • Дальний свет
      • Ближний свет
      • Туман
      Цоколь
      P20d
      Обозначение
      9005XVGB1
      Соответствие нормам ECE
      ДА
      Линейка продукции
      X-tremeVision G-force
      Технология
      Галоген
      Тип
      HB3

    • Срок службы

      Срок службы
      450 часов

    • Световые характеристики

      Цветовая температура
      3350  K
      Люмен
      1860 ±12 %

    • Электрические характеристики

      напряжение
      12  В
      мощность в ваттах
      60 Вт

    • Информация для заказа

      Регистрация заказа
      9005XVGB1
      Код для заказа
      00121430

    • Информация об упаковке

      Тип упаковки
      Блистер
      EAN1
      8719018001214
      EAN3
      8719018001221

    • Информация об упакованном продукте

      Длина
      9.5  см
      Ширина
      4.86  см
      Высота
      12.9  см
      Количество упаковок
      1
      MOQ (для профессионалов)
      10
      Вес брутто одного изделия [г]
      22,7

    • Информация об упаковке

      Длина
      25.5  см
      Ширина
      19  см
      Высота
      13  см
      Вес брутто одного изделия
      0.47  кг

    Badge-D2C

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