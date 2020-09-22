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    X-tremeVision Pro150 Эффективность и долговечность

    9005XVPB1

    Высокая яркость для дополнительной безопасности

    Лампы Philips X-tremeVision Pro150 сочетают в себе превосходную яркость и долговечность, которая ранее считалась недоступной для ламп с подобными характеристиками. Они обеспечивают необходимый обзор, чтобы вы и ваши близкие чувствовали безопасность на дороге.

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    X-tremeVision Pro150 Эффективность и долговечность

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    Высокая яркость для дополнительной безопасности

    Лучшее сочетание мощности и долговечности

    • Тип лампы: HB3
    • 12 В, 60 Вт
    • До 150 % более яркий свет
    • До 450 ч
    • Количество ламп: 1 шт.

    Видеть больше, чтобы водить безопаснее

    Яркость ламп Philips X-tremeVision Pro150 увеличена на 150 %¹, благодаря чему обеспечивается превосходный обзор даже в темное время суток и при сложных погодных условиях. Более высокая яркость освещения и точность светового луча достигается за счет улучшенной конструкции нити накаливания и новой технологии изготовления кварцевого стекла Diamond Precision.

    До 450 часов использования при высокой производительности(2)

    Новый метод производства позволил увеличить светопропускную способность кварцевого стекла Philips Diamond Precision и придать ему отличную стойкость к экстремальным температурам и давлению. Особая смесь благородных газов предотвращает износ нити накаливания. Это гарантирует дополнительную яркость и увеличение ресурса ламп до 450 часов (для типа H7, HB3: 450 ч), что является рекордом для ламп с такими характеристиками.

    Холодный свет обеспечивает полный обзор и комфорт для глаз

    При вождении в темное время суток повышается нагрузка на глаза водителя, что может стать причиной снижения остроты зрения и общего утомления. Белый свет ламп Philips X-tremeVision Pro150 с температурой 3400 К (тип H7; HB3: 3500 К) обеспечивает высокую контрастность, что помогает водителям увереннее распознавать приближающиеся объекты. Благодаря улучшенной обзорности водитель дольше сохраняет концентрацию внимания, и вождение становится более комфортным и безопасным.

    Не экономьте на безопасности — заменяйте лампы парами

    Для максимальной эффективности рекомендуется одновременно заменять обе лампы головного освещения. Современные лампы обладают более высокой световой отдачей и производительностью, обеспечивая более безопасное вождение. Замена ламп парой позволит сэкономить время и средства, снизит риск перегорания оставшейся старой лампы и обеспечит сбалансированный и более яркий свет. Однако важнее всего то, что это поможет обеспечить безопасность на дорогах для вас и ваших близких.

    Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

    Компания Philips уже более 100 лет широко известна в автомобильной сфере благодаря своим высокотехнологичным решениям в области освещения. Качественные оригинальные комплектующие Philips разрабатываются с применением процессов строгого контроля качества (включая нормы ISO), что гарантирует неизменное соответствие самым высоким стандартам. Лампы Philips X-tremeVision Pro150 совместимы с моделями автомобилей самых крупных производителей, таких как Audi, BMW, Ford, GM, Toyota и Volkswagen. Для дополнительной информации см. руководство по выбору товара.

    • Особенности изделия

      Ожидаемые преимущества
      Больше света
      Характеристики изделия
      До 150 % более яркий свет

    • Описание продукта

      Применение
      • Дальний свет
      • Ближний свет
      • Передний противотуманный свет
      Цоколь
      P20d
      Обозначение
      HB3 9005 XVP 12 В 60 Вт P20d B1
      Соответствие нормам ECE
      ДА
      Линейка продукции
      X-tremeVision Pro150
      Технология
      Галоген
      Тип
      HB3

    • Срок службы

      Срок службы
      450 ч

    • Световые характеристики

      Цветовая температура
      3,5  K
      Яркость в люменах [лм]
      1860 ±12 %

    • Электрические характеристики

      мощность в ваттах
      60  Вт
      напряжение
      12  В

    • Информация для заказа

      Регистрация заказа
      9005XVPB1
      Код для заказа
      00557128

    • Информация об упаковке

      Тип упаковки
      B1
      EAN1
      8719018005571
      EAN3
      8719018005588

    • Информация об упакованном продукте

      Длина
      9.5  см
      Ширина
      3.6  см
      Высота
      12.9  см
      Количество упаковок
      1
      MOQ (для профессионалов)
      5

    • Информация об упаковке

      Длина
      15.0  см
      Ширина
      13.5  см
      Высота
      13.0  см
      Вес брутто одного изделия
      0.203  кг

    Badge-D2C

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