9006PRB1
Безопасность и уверенность на дороге
Лампы Vision обеспечивают видимость до 30 % лучше обычных автомобильных ламп, и гарантируют оптимальную мощность светового пучка, а за счет качества оригинальных комплектующих по привлекательной цене повышаются безопасность и комфорт.Узнать обо всех преимуществах
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Уже в течение 100 лет компания Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.
Наши лампы излучают максимально мощный направленный свет. Лампы Vision воспроизводят более длинный луч света для дополнительной безопасности и комфорта на дороге. Мы всегда предлагаем только лучшие и самые эффективные световые решения, ведь мы знаем, что однажды благодаря качеству наших лам удастся спасти чью-то жизнь.
Освещение — важнейшее условие безопасного вождения и главный фактор, который действительно помогает избежать несчастных случаев. Цель Philips — улучшить общую видимость и освещенность на дорогах. Таким образом мы вносим свой вклад в повышение безопасности дорожного движения и предотвращение несчастных случаев.
Мы настоятельно рекомендуем заменять одновременно обе лампы для автомобильных фар для качественного и равномерного освещения.
Особенности изделия
Описание продукта
Срок службы
Световые характеристики
Электрические характеристики
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