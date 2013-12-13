Ключевые слова для поиска

  • Безопасность и уверенность на дороге Безопасность и уверенность на дороге Безопасность и уверенность на дороге

    Vision головное освещение

    9006PRB1

    Безопасность и уверенность на дороге

    Лампы Vision обеспечивают видимость до 30 % лучше обычных автомобильных ламп, и гарантируют оптимальную мощность светового пучка, а за счет качества оригинальных комплектующих по привлекательной цене повышаются безопасность и комфорт.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Vision головное освещение

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Безопасность и уверенность на дороге

    Видимость до 30 % лучше по сравнению со стандартной лампой

    • Тип лампы: HB4
    • В упаковке: 1 шт.
    • 12 В, 55 Вт
    Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

    Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

    Уже в течение 100 лет компания Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

    Лампы Vision излучают на 30 % больше света по сравнению со стандартными галогенными лампами

    Наши лампы излучают максимально мощный направленный свет. Лампы Vision воспроизводят более длинный луч света для дополнительной безопасности и комфорта на дороге. Мы всегда предлагаем только лучшие и самые эффективные световые решения, ведь мы знаем, что однажды благодаря качеству наших лам удастся спасти чью-то жизнь.

    Безопасность на дороге зависит от того, насколько хорошо видно вас, и как хорошо вы видите других

    Освещение — важнейшее условие безопасного вождения и главный фактор, который действительно помогает избежать несчастных случаев. Цель Philips — улучшить общую видимость и освещенность на дорогах. Таким образом мы вносим свой вклад в повышение безопасности дорожного движения и предотвращение несчастных случаев.

    В целях безопасности заменяйте лампы обеих фар одновременно

    Мы настоятельно рекомендуем заменять одновременно обе лампы для автомобильных фар для качественного и равномерного освещения.

    • Особенности изделия

      Ожидаемые преимущества
      Больше света
      Характеристики изделия
      До 30% больше видимости
      Характеристики изделия
      На 30 % больше света

    • Описание продукта

      Применение
      Два луча
      Цоколь
      P22d
      Соответствие DOT
      Да
      Линейка продукции
      Vision
      Технология
      Галоген
      Тип
      HB4

    • Срок службы

      Срок службы
      До 980 ч<br>

    • Световые характеристики

      Цветовая температура
      До 3200 K<br>

    • Электрические характеристики

      напряжение
      12  В
      мощность в ваттах
      55  Вт

    • Информация об упаковке

      EAN1
      8711500247261
      EAN3
      8711500247278

    • Информация об упакованном продукте

      Количество упаковок
      1
      MOQ (для профессионалов)
      10

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.