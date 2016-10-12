9007C1
Безопасность и уверенность на дороге
Нашим лампам головного освещения отдают предпочтение крупнейшие производители автомобилей. Лучшее в своем классе качество по доступной цене.Узнать обо всех преимуществах
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Уже в течение 100 лет компания Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.
Мы предлагаем лучшие в своем классе продукты и услуги Philips для рынка автомобилестроения и послепродажного обслуживания автомобилей. Наши продукты производятся из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение для автомобилистов. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000).
Как выбрать лампу на 12 В для той или иной задачи? В ассортименте Philips Automotive есть автомобильные лампы на любой случай: лампы для номерных знаков, задние габаритные/стояночные фонари, лампы для перчаточного ящика, лампы для салона, сигнальные лампы, передние габаритные огни.
Для симметричного распределения освещения рекомендуется производить замену ламп парами.
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