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Высокая яркость для дополнительной безопасности
Лампы Philips X-tremeVision Pro150 сочетают в себе превосходную яркость и долговечность, которая ранее считалась недоступной для ламп с подобными характеристиками. Они обеспечивают необходимый обзор, чтобы вы и ваши близкие чувствовали безопасность на дороге.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Яркость ламп Philips X-tremeVision Pro150 увеличена на 150 %¹, благодаря чему обеспечивается превосходный обзор даже в темное время суток и при сложных погодных условиях. Более высокая яркость освещения и точность светового луча достигается за счет улучшенной конструкции нити накаливания и новой технологии изготовления кварцевого стекла Diamond Precision.
Новый метод производства позволил увеличить светопропускную способность кварцевого стекла Philips Diamond Precision и придать ему отличную стойкость к экстремальным температурам и давлению. Особая смесь благородных газов предотвращает износ нити накаливания. Это гарантирует дополнительную яркость и увеличение ресурса ламп до 450 часов (для типа H7, HIR2: 300 ч), что является рекордом для ламп с такими характеристиками.
Благодаря увеличению дальности светового луча до 70 м лампы Philips X-tremeVision Pro150 позволяют водителю быстрее реагировать на потенциальные опасности. Большее расстояние обзора гарантирует дополнительную безопасность для вас и ваших пассажиров.
При вождении в темное время суток повышается нагрузка на глаза водителя, что может стать причиной снижения остроты зрения и общего утомления. Белый свет ламп Philips X-tremeVision Pro150 с температурой 3400 К (тип H7; HIR2: 3350 К) обеспечивает высокую контрастность, что помогает водителям увереннее распознавать приближающиеся объекты. Благодаря улучшенной обзорности водитель дольше сохраняет концентрацию внимания, и вождение становится более комфортным и безопасным.
Для максимальной эффективности рекомендуется одновременно заменять обе лампы головного освещения. Современные лампы обладают более высокой световой отдачей и производительностью, обеспечивая более безопасное вождение. Замена ламп парой позволит сэкономить время и средства, снизит риск перегорания оставшейся старой лампы и обеспечит сбалансированный и более яркий свет. Однако важнее всего то, что это поможет обеспечить безопасность на дорогах для вас и ваших близких.
Компания Philips уже более 100 лет широко известна в автомобильной сфере благодаря своим высокотехнологичным решениям в области освещения. Качественные оригинальные комплектующие Philips разрабатываются с применением процессов строгого контроля качества (включая нормы ISO), что гарантирует неизменное соответствие самым высоким стандартам. Лампы Philips X-tremeVision Pro150 совместимы с моделями автомобилей самых крупных производителей, таких как Audi, BMW, Ford, GM, Toyota и Volkswagen. Для дополнительной информации см. руководство по выбору товара.
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