Не экономьте на безопасности — заменяйте лампы парами

Для максимальной эффективности рекомендуется одновременно заменять обе лампы головного освещения. Современные лампы обладают более высокой световой отдачей и производительностью, обеспечивая более безопасное вождение. Замена ламп парой позволит сэкономить время и средства, снизит риск перегорания оставшейся старой лампы и обеспечит сбалансированный и более яркий свет. Однако важнее всего то, что это поможет обеспечить безопасность на дорогах для вас и ваших близких.