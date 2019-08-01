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  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха 2 в 1 1000i и 2000i Оригинальный фильтр для очистителя воздуха 2 в 1 1000i и 2000i Оригинальный фильтр для очистителя воздуха 2 в 1 1000i и 2000i

    Серии 1000i и 2000i 2 в 1 Фильтр HEPA NanoProtect

    FY1410/30

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    Оригинальный фильтр для очистителя воздуха 2 в 1 1000i и 2000i

    Оригинальные сменные фильтры для очистителя воздуха 2 в 1: HEPA NanoProtect для очистки от загрязнителей, вирусов, аллергенов и бактерий

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    Серии 1000i и 2000i 2 в 1 Фильтр HEPA NanoProtect

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    Оригинальный фильтр для очистителя воздуха 2 в 1 1000i и 2000i

    Эффективно задерживает 99,97 % наночастиц (1)

    • Совместимо с сериями 1000i и 2000i
    • В комплекте: 1 фильтр
    • Срок службы 2 года
    • Оригинальный фильтр Philips
    Совместимо с устройствами Philips серий 1000i и 2000i

    Совместимо с устройствами Philips серий 1000i и 2000i

    Сменные фильтры для очистителей воздуха Philips 2 в 1 серий 1000i и 2000i: AC1214, AC1215, AC1217, AC2721, AC2726, AC2729. Модель очистителя воздуха можно посмотреть на нижней части устройства.

    Длительный срок службы фильтра до 2 лет

    Длительный срок службы фильтра до 2 лет

    Фильтры обеспечивают эффективную работу до 2 лет (2),чтобы вы тратили меньше денег и времени на замену.

    Оригинальный фильтр Philips для оптимальной эффективности

    Оригинальный фильтр Philips для оптимальной эффективности

    Оригинальный фильтр Philips предназначен именно для вашего прибора — всегда используйте оригинальные фильтры Philips для оптимальной эффективности.

    Фильтрация HEPA задерживает 99,97 % мельчайших частиц

    Фильтрация HEPA задерживает 99,97 % мельчайших частиц

    Фильтр HEPA NanoProtect задерживает 99,97 % частиц размером до 0,003 мкм (1), защищая вас от загрязнителей, вирусов, аллергенов и бактерий

    • Общие характеристики

      Тип продукта
      Фильтр HEPA NanoProtect
      В комплекте
      Фильтр, 1 шт.
      HEPA NanoProtect
      Да
      Фильтр предварительной очистки
      Нет
      Активированный уголь
      Нет
      Срок службы
      До 2 лет

    • Производительность

      Фильтрация частиц
      99,97 % при размере 0,003 мкм

    • Вес и габариты

      Высота изделия
      360 мм
      Вес продукта
      0,29 кг
      Ширина изделия
      275 мм
      Длина изделия
      28 мм
      Длина упаковки
      550 мм
      Ширина упаковки
      290 мм
      Высота упаковки
      375 мм
      Вес в упаковке
      0,439 кг

    • Замена

      Для очистителей воздуха Philips
      AC1214, AC1215, AC1217,​ AC2721, AC2726, AC2729
      Для очистителей воздуха Philips 2 в 1
      AC1214, AC1215, AC1217, AC272X

    Badge-D2C

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    • (1) Из воздуха, который проходит через фильтр; протестировано согласно стандарту DIN71460 с аэрозольными частицами хлорида натрия размером 0,003 мкм и 0,3 мкм, институт iUTA
    • (2) Рассчитанное среднее значение; срок службы фильтра зависит от качества воздуха и частоты использования.

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