Позаботьтесь о том, чем вы дышите

Отслеживайте качество воздуха когда и где угодно. Этот климатический комплекс "2 в 1" эффективно увлажняет и очищает воздух от загрязнений, вредных газов, частиц, бактерий и вирусов в помещениях площадью до 65 м².