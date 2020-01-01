AC2729/51
Позаботьтесь о том, чем вы дышите
Отслеживайте качество воздуха когда и где угодно. Этот климатический комплекс "2 в 1" эффективно увлажняет и очищает воздух от загрязнений, вредных газов, частиц, бактерий и вирусов в помещениях площадью до 65 м².Узнать обо всех преимуществах
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3-слойная фильтрация с NanoProtect HEPA, активированным углем и фильтром предварительной очистки задерживает 99,97 % мельчайших частиц размером до 0,003 мкм (3), защищая вас от частиц PM2.5, бактерий (4), пыльцы, пыли, перхоти животных, газов и других загрязняющих веществ.
Задерживает аэрозольные частицы, включая содержащие респираторные вирусы. Независимое тестирование проводилось Airmid Healthgroup и показало, что фильтр задерживает до 99,9 % содержащихся в воздухе вирусов и аэрозольных частиц (5).
Технология NanoCloud увлажняет воздух тихо и эффективно, устраняя до 99% бактерий (6). Естественное парообразование в ходе работы NanoCloud создает невидимую сеть из наномолекул очищенного водяного пара. Малый размер этих молекул обеспечивает равномерное увлажнение воздуха и затрудняет прикрепление к ним бактерий и минеральных частиц, что предотвращает распространение бактерий и белой пыли в помещении (7).
Быстрое увлажнение воздуха с показателем подачи воды 500 мл/ч (2). Прибор определяет уровень влажности воздуха и работает автоматически для достижения оптимального уровня. Выберите 40, 50, 60 или 70 % в качестве целевого уровня влажности, и увлажнитель будет работать автоматически для его поддержания.
Датчик AeraSense сканирует воздух 1000 раз в секунду и быстро отображает данные о качестве воздуха в вашем доме. На дисплее отображается числовая концентрация аллергенов и частиц PM2.5, а цветовое кольцо показывает общий уровень качества.
Очистители воздуха Philips проходят 170 обязательных строгих тестов перед тем, как покинуть территорию фабрики. Они в том числе тестируются на прочность, чтобы обеспечивать непрерывную работу 24/7.
В ночном режиме индикаторы горят менее ярко, а очиститель работает практически бесшумно, чтобы вы могли спокойно спать.
Переключайтесь между режимом "2 в 1" и только очисткой одним касанием кнопки. В автоматическом режиме датчики выбирают нужную скорость очистки согласно показателям качества воздуха в вашем доме. Запускайте очиститель в любом автоматическом режиме (обычный / аллергены), ночном режиме или одном из 4 уровней скорости (1, 2, 3 и Турбо), чтобы полностью управлять потоком воздуха и уровнем шума.
Отслеживайте качество воздуха и управляйте очистителем воздуха в любое время и откуда угодно с приложением Air+. Получайте уведомления о низком уровне качества воздуха.
Благодаря энергоэффективной системе очиститель воздуха обеспечивает потребление мощности всего 35 Вт. Это сравнимо с показателями для одной лампы накаливания.
Ключевая характеристики очистителя воздуха — это CADR (эффективность очистки воздуха), то есть количество очищенного за 1 час воздуха. Чем выше CADR, тем быстрее очистка. Для очистки более грязного воздуха нужен прибор с высоким CADR. Этот очиститель воздуха имеет CADR 250 м3/ч (1) и может эффективно очищать воздух в помещении площадью до 65 м2 (2).
Особенности
Страна изготовления
Энергоэффективность
Логистические данные
Отображение качества воздуха
Подключения
Сменные фильтры
Технические характеристики
Вес и габариты
Дизайн и отделка
Обслуживание
Производительность
Удобство использования
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