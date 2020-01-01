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    2000i Series Климатический комплекс

    AC2729/51

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    Позаботьтесь о том, чем вы дышите

    Отслеживайте качество воздуха когда и где угодно. Этот климатический комплекс "2 в 1" эффективно увлажняет и очищает воздух от загрязнений, вредных газов, частиц, бактерий и вирусов в помещениях площадью до 65 м².

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    2000i Series Климатический комплекс

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    Позаботьтесь о том, чем вы дышите

    Удаляет бактерии, вирусы и аллергены и увлажняет воздух

    • Удаляет 99,97 % мельчайших частиц размером до 0,003 мкм*
    • Размер комнаты: очищает помещения площадью до 65 м²
    • Технология NanoCloud: гигиеничное увлажнение
    • Совместимо с приложением Air+
    Фильтр HEPA удерживает 99,97 % частиц размером 0,003 мкм (3)

    Фильтр HEPA удерживает 99,97 % частиц размером 0,003 мкм (3)

    3-слойная фильтрация с NanoProtect HEPA, активированным углем и фильтром предварительной очистки задерживает 99,97 % мельчайших частиц размером до 0,003 мкм (3), защищая вас от частиц PM2.5, бактерий (4), пыльцы, пыли, перхоти животных, газов и других загрязняющих веществ.

    Удаляет из воздуха до 99,9 % вирусов и аэрозольных частиц

    Удаляет из воздуха до 99,9 % вирусов и аэрозольных частиц

    Задерживает аэрозольные частицы, включая содержащие респираторные вирусы. Независимое тестирование проводилось Airmid Healthgroup и показало, что фильтр задерживает до 99,9 % содержащихся в воздухе вирусов и аэрозольных частиц (5).

    Технология NanoCloud: гигиеничное увлажнение без лишних усилий

    Технология NanoCloud: гигиеничное увлажнение без лишних усилий

    Технология NanoCloud увлажняет воздух тихо и эффективно, устраняя до 99% бактерий (6). Естественное парообразование в ходе работы NanoCloud создает невидимую сеть из наномолекул очищенного водяного пара. Малый размер этих молекул обеспечивает равномерное увлажнение воздуха и затрудняет прикрепление к ним бактерий и минеральных частиц, что предотвращает распространение бактерий и белой пыли в помещении (7).

    Автоматическое увлажнение до 500 мл/ч и 4 режима

    Автоматическое увлажнение до 500 мл/ч и 4 режима

    Быстрое увлажнение воздуха с показателем подачи воды 500 мл/ч (2). Прибор определяет уровень влажности воздуха и работает автоматически для достижения оптимального уровня. Выберите 40, 50, 60 или 70 % в качестве целевого уровня влажности, и увлажнитель будет работать автоматически для его поддержания.

    AeraSense точно распознает и отображает качество воздуха

    AeraSense точно распознает и отображает качество воздуха

    Датчик AeraSense сканирует воздух 1000 раз в секунду и быстро отображает данные о качестве воздуха в вашем доме. На дисплее отображается числовая концентрация аллергенов и частиц PM2.5, а цветовое кольцо показывает общий уровень качества.

    Тщательно проверенное качество, которому можно доверять

    Тщательно проверенное качество, которому можно доверять

    Очистители воздуха Philips проходят 170 обязательных строгих тестов перед тем, как покинуть территорию фабрики. Они в том числе тестируются на прочность, чтобы обеспечивать непрерывную работу 24/7.

    Ночной режим для максимально тихой работы

    Ночной режим для максимально тихой работы

    В ночном режиме индикаторы горят менее ярко, а очиститель работает практически бесшумно, чтобы вы могли спокойно спать.

    Режим "2 в 1" и только очистка воздуха в автоматических и ручных режимах

    Режим "2 в 1" и только очистка воздуха в автоматических и ручных режимах

    Переключайтесь между режимом "2 в 1" и только очисткой одним касанием кнопки. В автоматическом режиме датчики выбирают нужную скорость очистки согласно показателям качества воздуха в вашем доме. Запускайте очиститель в любом автоматическом режиме (обычный / аллергены), ночном режиме или одном из 4 уровней скорости (1, 2, 3 и Турбо), чтобы полностью управлять потоком воздуха и уровнем шума.

    Отслеживание и управление в приложении

    Отслеживание и управление в приложении

    Отслеживайте качество воздуха и управляйте очистителем воздуха в любое время и откуда угодно с приложением Air+. Получайте уведомления о низком уровне качества воздуха.

    Низкое потребление энергии

    Низкое потребление энергии

    Благодаря энергоэффективной системе очиститель воздуха обеспечивает потребление мощности всего 35 Вт. Это сравнимо с показателями для одной лампы накаливания.

    До 250 м3/ч CADR: очистка помещений площадью до 65 м2

    До 250 м3/ч CADR: очистка помещений площадью до 65 м2

    Ключевая характеристики очистителя воздуха — это CADR (эффективность очистки воздуха), то есть количество очищенного за 1 час воздуха. Чем выше CADR, тем быстрее очистка. Для очистки более грязного воздуха нужен прибор с высоким CADR. Этот очиститель воздуха имеет CADR 250 м3/ч (1) и может эффективно очищать воздух в помещении площадью до 65 м2 (2).

    • Особенности

      Режимы
      3 автоматических режима
      Скорость работы вентилятора
      4 настройки скорости вручную
      Таймер
      1–12  hour(s)

    • Страна изготовления

      Страна изготовления
      Китай

    • Энергоэффективность

      Максимальное энергопотребление
      35  W
      Энергопотребление в режиме ожидания
      <2  W
      Напряжение
      220-240  V

    • Логистические данные

      EAN F-box
      8710103882916
      Код 12NC
      8834 729 50010

    • Отображение качества воздуха

      Технология AeraSense
      Да
      Отчеты о качестве воздуха
      • Кольцо-индикатор
      • цифровой
      Уровень содержания частиц (PM2.5)
      Да
      Индекс содержания аллергенов в помещении (IAI)
      Да
      Уровень влажности
      Да

    • Подключения

      Приложение, подключается через Wi-Fi
      Air+
      Совместимость со смартфонами
      Устройства iPhone и Android

    • Сменные фильтры

      Угольный фильтр
      FY1413 - до 12 мес.
      Увлажняющий фильтр
      FY2425 - до 6 мес.
      NanoProtect HEPA
      FY1410 - до 24 мес.

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      1,8  m
      Напряжение
      220  V
      Частота
      50  Hz

    • Вес и габариты

      Размер упаковки (Д x Ш x В)
      445*310*689  mm
      Вес изделия
      8,00  kg
      Размеры изделия (Д х Ш х В)
      396 * 230 * 580 мм
      Вес, включая упаковку
      9,9  kg
      Цвет
      Белый
      Резервуар для воды
      3.5  l

    • Дизайн и отделка

      Цвет панели управления
      Черный 7 C
      Материал основного корпуса
      АБС-пластик
      Тип панели управления
      Сенсорная панель

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Производительность

      Размер комнаты
      до 30 м² (GB/T) / 65 м² (NRCC)  m²
      CADR (частицы)
      250  m³/h
      Слои фильтра
      HEPA, угольный, предварительной очистки
      Удаляет бактерии
      99,9  %
      Удаление частиц размером до 0,3 мкм
      99,97  %
      Удаление мельчайших частиц
      99,97 % размером 3  nm
      Улавливает вирус H1N1
      99,9  %
      CADR (частицы, GB/T) (1)
      250 м³/ч
      Скорость увлажнения (8)
      500 мл/ч
      Фильтрация частиц (3)
      99,97 % при размере 0,003 мкм
      Фильтрация вирусов и аэрозолей (5)
      99,9%
      Технология VitaShield
      Да
      Фильтрация аллергенов (10)
      99,97 %
      Размер помещения для увлажнения (9)
      До 68 м²
      Технология NanoCloud (6)
      До 99 % меньше бактерий
      Размер помещения для очистки (2)
      До 30 м²

    • Удобство использования

      Автоматические режимы
      Обычный / Аллергены
      Длина шнура
      1,8  m
      Ночной режим
      Да
      Уровни влажности
      40%, 50%, 60%, 70%
      Ручные режимы скорости
      1, 2, 3, Турбо
      Транспортировка
      4 колесика
      Блокировка от детей
      Да
      Таймер
      1~12 часов

    Badge-D2C

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    • Показатель CADR: протестирован независимой организацией в соответствии с GB/T 18801-2015
    • Уровень увлажнения: протестирован в соответствии с GB/T 23332 во внутренней камере для климатических испытаний Philips в 2017 году. Размер камеры составляет 25 м2, начальная температура — 20 ±2 °C, относительная влажность — 30 ±3 %.
    • Тестирование на коэффициент уменьшения количества микробов проведено организацией Airmid Healthgroup Ltd.; в воздухе тестовой камеры объемом 28,5 м³ содержался вирус гриппа рода А (H1N1).
    • Предотвращает образования белого налета и мокрых пятен: тестирование независимого исследовательского центра "Determination of deposition of minerals from liquid droplets on furniture" (Определение осадка минеральных веществ из капель воды на мебели), стандарт DIN 44973, IUTA e.V., проверка оседания минеральных веществ, содержащихся в каплях жидкости, на мебели в течение 3 часов.
    • Профессиональный датчик: по сравнению с датчиком Grim и промышленным инфракрасным датчиком.
    • Удаление бактерий: протестировано Институтом контрольно-измерительных и тестовых технологий Шанхая (SIMT) в камере 30 м3 в соответствии с GB21551.3-2010. Для тестирования использован штамм Staphylococcus albsp 8032.
    • Размер помещения: рассчитан в соответствии с GB/T18801-2015.
    • Протестировано в 2017 году сторонней лабораторией посредством распыления хлористого натрия (размер частиц равен 3 нм в соответствии с DIN71460-1).
    • Протестировано в 2017 году сторонней лабораторией с использованием фильтрующего материала при скорости 5,33 см/с (1-кратная фильтрация).
    • Концентрация бактерий в воздухе зависит от различных факторов, включая вентиляцию, размер и планировку помещения.
    • Результаты получены на основе тестирования распространения бактерии Staphylococcus Albus из прибора. Во время тестирования в резервуар для воды была добавлена стерилизованная вода с указанной бактерией (фильтры — при наличии — были извлечены из прибора).
    • В помещении площадью 20 м²; гипотетическое время, указанное для одного сеанса очистки из следующего расчета: показатель CADR, 250 м³/ч разделить на объем помещения 48 м³ (при условии, что площадь помещения равна 20 м², а высота потолка — 2,4 м).

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