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    Цилиндр CO2 к сифону для газирования

    ADD915/10

    Пусть жизнь бьет ключом!

    Наслаждайтесь вкусной газированной водой в любое время с сифоном для газирования Philips GoZero. Всего три действия — наполните, поверните и нажмите! Стильный дизайн с отделкой из полированной нержавеющей стали.

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    Цилиндр CO2 к сифону для газирования

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    Пусть жизнь бьет ключом!

    • Полный цилиндр CO2

    Позволяет забыть об одноразовых пластиковых бутылках

    Одного цилиндра газирования хватит на 60 литров вкусной газированной воды, что заменит вам 120 одноразовых бутылок по 0,5 литра.

    • Характеристики цилиндра

      Емкость
      425 г
    Badge-D2C

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    • 425 г, цилиндр CO2 на 60 л газированной воды (зависит от уровня газирования)
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