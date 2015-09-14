Чувствуйте себя увереннее на дороге благодаря автомобильному видеорегистратору Philips, который поможет исключить возникновение непредвиденных ситуаций на дороге. Уникальные функции для вашей безопасности: обнаружение столкновений, срочная запись данных и предупреждения об усталости.
с системой обнаружения столкновений и функцией срочной записи данных
Full HD 1080p
Автоматическое обнаружение столкновения
Индекс и показатель уровня утомляемости
Резервная запись данных
Автоматическая запись сразу после включения зажигания
Запись начинается автоматически после того, как вы включите зажигание.
Автоматическая запись при столкновении и экстренная запись
При столкновении автоматически включается функция экстренной записи для обеспечения неопровержимых доказательств и защиты от перезаписи.
Индекс и показатель уровня утомляемости
Индекс усталости отображает изменение физического состояния водителя. Когда водителю необходим отдых, включается автоматическая система звуковых и визуальных оповещений.
Высокая детализация благодаря разрешению 1080p Full HD
Высокая детализация изображения благодаря разрешению 1080p Full HD
Моментальное воспроизведение для получения достоверных данных
Моментальное видеовоспроизведение для определения точных данных. Неопровержимые доказательства для быстрого решения вопросов о возмещении страховых убытков
Резервная запись данных для сохранения важной информации
Функция резервной записи от Philips — это удобно расположенные кнопки, с помощью которых вы при необходимости сможете быстро запечатлеть и сохранить данные о дорожной обстановке. Одна кнопка расположена на самом устройстве, вторая — на адаптере прикуривателя автомобиля.
Качественное изображение в режиме ночного видения
Высокая детализация изображения как в дневное, так и в ночное время суток благодаря улучшенному режиму ночного видения.
Качество оригинальных комплектующих
Благодаря богатому опыту разработки автомобильных технологий компания Philips создает эффективные и надежные встроенные решения высокого качества. Устойчивость к воздействию вибраций и высоких температур (сертификация CE/FCC) для безопасной установки, а также удобные регулируемые решения для прочного крепления устройств.
Широкоугольный объектив 156°
Широкоугольный объектив 156° охватывает больший диапазон