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    ADR810 Автомобильный видеорегистратор

    ADR81BLX1

    Ваш личный ангел-хранитель на дороге

    Чувствуйте себя увереннее на дороге благодаря автомобильному видеорегистратору Philips, который поможет исключить возникновение непредвиденных ситуаций на дороге. Уникальные функции для вашей безопасности: обнаружение столкновений, срочная запись данных и предупреждения об усталости.

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    ADR810 Автомобильный видеорегистратор

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    Ваш личный ангел-хранитель на дороге

    с системой обнаружения столкновений и функцией срочной записи данных

    • Full HD 1080p
    • Автоматическое обнаружение столкновения
    • Индекс и показатель уровня утомляемости
    • Резервная запись данных
    Автоматическая запись сразу после включения зажигания

    Автоматическая запись сразу после включения зажигания

    Запись начинается автоматически после того, как вы включите зажигание.

    Автоматическая запись при столкновении и экстренная запись

    Автоматическая запись при столкновении и экстренная запись

    При столкновении автоматически включается функция экстренной записи для обеспечения неопровержимых доказательств и защиты от перезаписи.

    Индекс и показатель уровня утомляемости

    Индекс и показатель уровня утомляемости

    Индекс усталости отображает изменение физического состояния водителя. Когда водителю необходим отдых, включается автоматическая система звуковых и визуальных оповещений.

    Высокая детализация благодаря разрешению 1080p Full HD

    Высокая детализация благодаря разрешению 1080p Full HD

    Высокая детализация изображения благодаря разрешению 1080p Full HD

    Моментальное воспроизведение для получения достоверных данных

    Моментальное воспроизведение для получения достоверных данных

    Моментальное видеовоспроизведение для определения точных данных. Неопровержимые доказательства для быстрого решения вопросов о возмещении страховых убытков

    Резервная запись данных для сохранения важной информации

    Резервная запись данных для сохранения важной информации

    Функция резервной записи от Philips — это удобно расположенные кнопки, с помощью которых вы при необходимости сможете быстро запечатлеть и сохранить данные о дорожной обстановке. Одна кнопка расположена на самом устройстве, вторая — на адаптере прикуривателя автомобиля.

    Качественное изображение в режиме ночного видения

    Качественное изображение в режиме ночного видения

    Высокая детализация изображения как в дневное, так и в ночное время суток благодаря улучшенному режиму ночного видения.

    Качество оригинальных комплектующих

    Качество оригинальных комплектующих

    Благодаря богатому опыту разработки автомобильных технологий компания Philips создает эффективные и надежные встроенные решения высокого качества. Устойчивость к воздействию вибраций и высоких температур (сертификация CE/FCC) для безопасной установки, а также удобные регулируемые решения для прочного крепления устройств.

    Широкоугольный объектив 156°

    Широкоугольный объектив 156°

    Широкоугольный объектив 156° охватывает больший диапазон

    • Особенности изделия

      Ожидаемые преимущества
      Ваш помощник на дороге
      Характеристики изделия
      с функцией резервной записи данных

    • Описание продукта

      Диапазон диафрагмы
      F/2.0
      Автоматическая настройка экспозиции
      Да
      Авторегулировка баланса белого
      Да
      Автоматическая запись
      Да
      Обнаружение столкновений
      Да
      Автоматическая отметка даты и времени
      Да
      Обозначение
      ADR810
      Дисплей
      2,7", ЖК-дисплей
      Резервное копирование файла
      Да
      Формат файлов
      Сжатие видеоданных .MOV, H.264
      Фиксированный объектив
      Широкоугольный объектив 156°
      G-датчик
      Да
      Датчик изображения
      2,1 МП, CMOS
      Улучшенная видимость в ночное время суток
      Да
      Интерфейс
      Mini USB 2.0, HDMI, динамик
      Внутренняя память
      64 МБ, SPI Flash
      Языки
      Английский, китайский, японский
      Автоотключение ЖК-дисплея
      Да
      Использовать при температуре
      от - 10 до 65  °C
      Запоминающее устройство с произвольной выборкой
      64 М x 16 бит (1 Гбит/с) DDR2 SDRAM
      Запись медиаконтента (внешняя память)
      Карта памяти Micro SD (до 32 ГБ)
      Время записи
      160 мин при 16 ГБ (для Full HD)
      Непрерывная циклическая запись
      Да
      Температура хранения
      -20 ~ 70  °C
      Технология
      Видеорегистратор
      Видеоразрешение
      Full HD (1920 x 1080p), 30 кадров/с

    • Логистические данные

      Кол-во в упаковке
      1
      Артикул
      ADR81BLX1
      Код изделия (Китай)
      17216030
      EAN (Китай)
      6947939172160

    • Аксессуары в комплекте

      Аксессуары
      Кабель 12 В, кронштейн
      Питание
      Автомобильный адаптер 12 В
      Длина кабеля питания
      4  м

    • Вес и габариты

      Вес продукта
      83  г
      Размеры изделия (Д х Ш х В)
      106,7 x 50,0 x 32,5  миллиметра
      Вес упаковки (включая устройство)
      370  г

    • Информация об упаковке

      EAN1
      6947939173983
      EAN3
      6947939173990

    Badge-D2C

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