AUT3268/10
Передовая система фильтрации RO и более вкусная вода
Благодаря передовой технологии фильтрации RO эти 4-ступенчатая система фильтрации задерживает частицы размером до 0,0001 мкм. Резервуар объемом 10,5 литра обеспечит хранение большого количества воды. Поток 2 л/мин обеспечит фильтрацию нужного объема воды всего за несколько секунд.Узнать обо всех преимуществах
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4-этапная система фильтрации задерживает широкий ряд загрязняющих веществ, обеспечивая долговечность и производительность. Фильтр CP задерживает большие частицы и устраняет хлор, пестициды и химические вещества. Затем фильтр RO устраняет полностью растворившиеся в воде твердые вещества. После этого вода проходит через минерализационный фильтр, где насыщается минералами и получает более приятный вкус.
Тщательная фильтрация методом обратного осмоса эффективно фильтрует загрязняющие частицы размером до 0,0001 мкм, гарантируя чистоту питьевой воды.
Минерализационный элемент насыщает воду полезными минералами, включая кальций и магний, улучшает ее вкус и восстанавливает кислотный баланс pH, что делает воду более полезной.
Быстрый поток воды 2 л/мин позволяет получить стакан чистой питьевой воды всего за несколько секунд.
Минимальное количество трубок и фланцев для удобной установки системы фильтрации. Удобная и гигиеничная замена фильтра благодаря системе QuickTwist, не требующей дополнительных инструментов и очистки.
Долговечные фильтры сэкономят вам средства на покупку воды Фильтр RO: ресурс до 11 000 л и срок службы 24–36 месяцев Фильтр PP/CB: ресурс до 5500 л и срок службы до 12 месяцев Минерализационный фильтр: ресурс до 1850 л и срок службы до 12 месяцев***
Вам больше не придется покупать воду в бутылках для питья или приготовления пищи. Вкусная и полезная вода теперь доступна прямо у вас дома. Экономия и экологичность — вместо нескольких тысяч одноразовых пластиковых бутылок.
Благодаря умной функции автоматической очистки поддерживается фильтрующая способность мембраны обратного осмоса.
Действие фильтра
Технические характеристики фильтра
Общие характеристики
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