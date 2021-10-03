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  • Передовая система фильтрации RO и более вкусная вода Передовая система фильтрации RO и более вкусная вода Передовая система фильтрации RO и более вкусная вода
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    Система фильтрации воды с установкой под раковиной

    AUT3268/10

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    Передовая система фильтрации RO и более вкусная вода

    Благодаря передовой технологии фильтрации RO эти 4-ступенчатая система фильтрации задерживает частицы размером до 0,0001 мкм. Резервуар объемом 10,5 литра обеспечит хранение большого количества воды. Поток 2 л/мин обеспечит фильтрацию нужного объема воды всего за несколько секунд.

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    Система фильтрации воды с установкой под раковиной

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    Передовая система фильтрации RO и более вкусная вода

    • 4-ступенчатая фильтрация RO
    • Быстрый поток 2,1 л/мин
    Современная многоэтапная система фильтрации для оптимального результата

    Современная многоэтапная система фильтрации для оптимального результата

    4-этапная система фильтрации задерживает широкий ряд загрязняющих веществ, обеспечивая долговечность и производительность. Фильтр CP задерживает большие частицы и устраняет хлор, пестициды и химические вещества. Затем фильтр RO устраняет полностью растворившиеся в воде твердые вещества. После этого вода проходит через минерализационный фильтр, где насыщается минералами и получает более приятный вкус.

    Фильтрация частиц до 0,0001 мкм методом обратного осмоса (RO)

    Фильтрация частиц до 0,0001 мкм методом обратного осмоса (RO)

    Тщательная фильтрация методом обратного осмоса эффективно фильтрует загрязняющие частицы размером до 0,0001 мкм, гарантируя чистоту питьевой воды.

    Минерализационный элемент насыщает воду минералами и обеспечивает кислотный баланс pH

    Минерализационный элемент насыщает воду минералами и обеспечивает кислотный баланс pH

    Минерализационный элемент насыщает воду полезными минералами, включая кальций и магний, улучшает ее вкус и восстанавливает кислотный баланс pH, что делает воду более полезной.

    Быстрый поток воды 2 л/мин

    Быстрый поток воды 2 л/мин

    Быстрый поток воды 2 л/мин позволяет получить стакан чистой питьевой воды всего за несколько секунд.

    Быстрая установка и замена фильтра

    Быстрая установка и замена фильтра

    Минимальное количество трубок и фланцев для удобной установки системы фильтрации. Удобная и гигиеничная замена фильтра благодаря системе QuickTwist, не требующей дополнительных инструментов и очистки.

    Экономичный фильтр с длительным сроком службы

    Экономичный фильтр с длительным сроком службы

    Долговечные фильтры сэкономят вам средства на покупку воды Фильтр RO: ресурс до 11 000 л и срок службы 24–36 месяцев Фильтр PP/CB: ресурс до 5500 л и срок службы до 12 месяцев Минерализационный фильтр: ресурс до 1850 л и срок службы до 12 месяцев***

    Вместо нескольких тысяч одноразовых пластиковых бутылок

    Вместо нескольких тысяч одноразовых пластиковых бутылок

    Вам больше не придется покупать воду в бутылках для питья или приготовления пищи. Вкусная и полезная вода теперь доступна прямо у вас дома. Экономия и экологичность — вместо нескольких тысяч одноразовых пластиковых бутылок.

    Оптимальная эффективность благодаря автоочистке мембраны

    Оптимальная эффективность благодаря автоочистке мембраны

    Благодаря умной функции автоматической очистки поддерживается фильтрующая способность мембраны обратного осмоса.

    • Действие фильтра

      Точность фильтра
      до 0,0001 мкм
      Задержание хлора
      до 99 %
      Удаление взвесей
      Да
      Снижение жесткости воды
      Y
      Удаление бактерий
      до 99,99 %
      Удаление пестицидов
      до 99 %
      Удаление ЛОС
      до 99 %
      Удаление вирусов
      до 99,99 %
      Удаление тяжелых металлов
      до 99 %
      Удаление химических соединений
      до 99 %
      Удаление осадка
      Да

    • Технические характеристики фильтра

      Материал фильтра
      • Угольный блок
      • Минерализационный элемент
      • Мембрана 75GPD RO
      • Полипропилен
      Срок службы фильтра
      • Фильтр RO: 24–36 месяцев
      • PP+CB+минерализационный: 6–12 месяцев

    • Общие характеристики

      Габариты продукта
      378*130*425 мм  миллиметра
      Объем резервуара для воды
      10,5 л
      Температура подачи воды
      5–38  °C
      Скорость потока (л/мин)
      2 л/мин
      Коэффициент слива воды
      1:2
      Два режима подачи воды
      --
      Мощность
      --
      Размер резервуара
      Диаметр: 237*370 мм
      Давление подачи воды
      0,3–0,7 МПа

    • Инструменты безопасности

      Оповещение о замене фильтра
      --
      Детектор утечки
      --
      Автоматическая очистка
      --

    Badge-D2C

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    Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

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    • ** Assuming 10L/day. Actual filter lifetime depends on the daily usage and local tap water quality.
    • ** Из расчета 10 л/день. Фактический срок службы фильтра зависит от объемов повседневного использования и качества местной водопроводной воды.
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