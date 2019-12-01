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  • Чистая вода без лишних усилий Чистая вода без лишних усилий Чистая вода без лишних усилий

    Картридж фильтра

    AWP261/10

    Чистая вода без лишних усилий

    Благодаря многоступенчатой системе ультрафильтрации этот фильтр задерживает хлор, мелкие частицы, микропластики и до 99,9 % бактерий*, чтобы вы могли пить чистую и вкусную воду с полезными минералами.

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    Картридж фильтра

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    Чистая вода без лишних усилий

    Система ультрафильтрации задерживает 99,9 % бактерий

    Просто утилизируйте цельный фильтр после использования

    Удобство и безопасность — утилизируйте цельный фильтр после использования, чтобы избежать вторичного загрязнения.

    Эффективно задерживает 99,9 % бактерий

    3-этапная система фильтрации состоит из слоя нетканого материала, слоя гранулированного активированного угля (ГАУ) и мембраны с системой полых волокон — система эффективно задерживает хлор, пестициды, химические соединения и до 99,9 % бактерий*. Она также очищает воду от частиц пластика размером до 0,01 мкм, в то же время не лишая ее полезных минералов.

    • Действие фильтра

      Уменьшение содержания растворимого свинца
      --
      Устранение частиц пластика
      Да
      Задержание хлора
      Да
      Уничтожение бактерий
      Да, до 99,9 %*
      Снижение жесткости воды
      --

    • Технические характеристики фильтра

      Материал основного фильтра
      • Ионообменная смола
      • Мембрана с системой полых волокон
      Ресурс фильтра
      200 л

    • Условия подачи воды

      Давление воды на входе
      (атмосферное) 0–1  бар
      Качество воды на входе
      Водопроводная вода
      Температура воды на входе
      5–38  °C

    • Общие характеристики

      Совместимые модели
      • AWP2950
      • AWP2970

    • Страна изготовления

      Фильтр
      Китай

    Badge-D2C

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    • *Основано на результатах тестов, проведенных международным сертификационным агентством BV в лабораторных условиях.
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