AWP261/10
Чистая вода без лишних усилий
Благодаря многоступенчатой системе ультрафильтрации этот фильтр задерживает хлор, мелкие частицы, микропластики и до 99,9 % бактерий*, чтобы вы могли пить чистую и вкусную воду с полезными минералами.
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Удобство и безопасность — утилизируйте цельный фильтр после использования, чтобы избежать вторичного загрязнения.
3-этапная система фильтрации состоит из слоя нетканого материала, слоя гранулированного активированного угля (ГАУ) и мембраны с системой полых волокон — система эффективно задерживает хлор, пестициды, химические соединения и до 99,9 % бактерий*. Она также очищает воду от частиц пластика размером до 0,01 мкм, в то же время не лишая ее полезных минералов.
Действие фильтра
Технические характеристики фильтра
Условия подачи воды
Общие характеристики
Страна изготовления
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