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  • Наслаждайтесь полезной водой Наслаждайтесь полезной водой Наслаждайтесь полезной водой

    Сменный фильтр

    AWP950/10

    Наслаждайтесь полезной водой

    Фильтр-минерализатор насыщает очищенную воду полезными минералами, восстанавливает ее кислотно-щелочной баланс (pH) и улучшает вкус.

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    Сменный фильтр

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    Наслаждайтесь полезной водой

    Насыщает очищенную воду полезными минералами

    • Для использования с UTS
    • Минерализационный элемент
    • Угольный фильтр

    Эффективен, как 2 фильтра

    Комбинированный фильтр 2 в 1 состоит из хлопкового фильтра PP и подвергаемого сжатию активированного угля — он эффективно поглощает крупные частицы, ржавчину, остаточный хлор, красители, неприятные запахи и микроорганизмы.

    Предотвращает вторичное загрязнение

    Встроенный сменный фильтр устраняет риски загрязнения внутренних компонентов системы.

    • Технические характеристики фильтра

      Точность фильтра
      10 мкм

    • Условия подачи воды

      Качество воды на входе
      Водопроводная вода
      Давление воды на входе
      0,1–0,4 МПа  бар
      Температура воды на входе
      5–38  °C

    • Общие характеристики

      Материал основного фильтра
      Активированный уголь
      Рекомендованный срок службы фильтра
      3 месяца

    • Страна происхождения

      Сменный фильтр-картридж
      Китай

    Badge-D2C

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