AWP950/10
Наслаждайтесь полезной водой
Фильтр-минерализатор насыщает очищенную воду полезными минералами, восстанавливает ее кислотно-щелочной баланс (pH) и улучшает вкус.Узнать обо всех преимуществах
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Комбинированный фильтр 2 в 1 состоит из хлопкового фильтра PP и подвергаемого сжатию активированного угля — он эффективно поглощает крупные частицы, ржавчину, остаточный хлор, красители, неприятные запахи и микроорганизмы.
Встроенный сменный фильтр устраняет риски загрязнения внутренних компонентов системы.
Технические характеристики фильтра
Условия подачи воды
Общие характеристики
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