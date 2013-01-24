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ЖК-монитор

BDL4230ET/00
Общая оценка / 5
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    ЖК-монитор

    BDL4230ET/00
    Общая оценка / 5

    Еще большая вовлеченность аудитории

    Воспроизводите важную информацию или рекламные ролики с невероятной четкостью благодаря дисплею BDL4230ET. А интерактивный сенсорный экран позволит вашим клиентам принять максимальное участие в действии. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    ЖК-монитор

    Еще большая вовлеченность аудитории

    Воспроизводите важную информацию или рекламные ролики с невероятной четкостью благодаря дисплею BDL4230ET. А интерактивный сенсорный экран позволит вашим клиентам принять максимальное участие в действии. Узнать обо всех преимуществах

    Еще большая вовлеченность аудитории

    Воспроизводите важную информацию или рекламные ролики с невероятной четкостью благодаря дисплею BDL4230ET. А интерактивный сенсорный экран позволит вашим клиентам принять максимальное участие в действии. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    ЖК-монитор

    Еще большая вовлеченность аудитории

    Воспроизводите важную информацию или рекламные ролики с невероятной четкостью благодаря дисплею BDL4230ET. А интерактивный сенсорный экран позволит вашим клиентам принять максимальное участие в действии. Узнать обо всех преимуществах

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      Еще большая вовлеченность аудитории

      благодаря ЖК-дисплею с сенсорным экраном 107 см (42")

      • 107 см (42")
      • Multi-touch
      • Full-HD
      SmartPower для экономии электроэнергии

      SmartPower для экономии электроэнергии

      Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.

      Оптическая сенсорная технология Multi-Touch расширяет интерактивное взаимодействие

      Датчики по краю экрана не только гарантируют идеальную четкость, но и обеспечивают многоточечный сенсорный ввод, что позволяет использовать разнообразные интерактивные приложения.

      Специальная подставка на задней панели для установки ПК

      При размещении рекламных панелей в большинстве случаев используются профессиональные компьютеры. Для их установки часто требуется значительно увеличивать глубину размещения монитора и прокладывать множество проводов. Поэтому для данной модели дисплея на задней панели предусмотрена специальная подставка, которая подойдет для установки большинства моделей профессиональных компьютеров небольшого размера. Система размещения кабелей позволяет аккуратно расположить провода.

      ЖК-дисплей Full HD 1920x1080р

      Этот дисплей имеет разрешение, определяемое как Full HD. Благодаря современной технологии ЖКД имеет разрешение высокой четкости 1920Х1080р и обеспечивает изображение самого лучшего качества для сигналов высокой четкости на входе до 1080 строк. Технология создает великолепное изображение с прогрессивной разверткой без мерцания с оптимальной яркостью и прекрасными цветами. Живое и четкое изображение обеспечивает прекрасное восприятие при просмотре.

      Яркость автоматически настраивается с учетом окружающих внешних условий

      Настройка параметров дисплея в соответствии с уровнем освещенности без вмешательства пользователя.

      Усовершенствованная функция антипрогорания

      Статичные изображения, остающиеся на экране в течение продолжительного времени могут стать причиной остаточного изображения или прогорания на ЖК-экранах. Хотя сохранение остаточного изображения на ЖК-экранах не является постоянным явлением, желательно этого избежать, особенно в местах круглосуточной работы мониторов.

      Дистанционное управление и настройка через протокол RS232

      Дистанционное управление позволяет пользователю удаленно настраивать дисплеи через протокол RS232. Благодаря использованию команд CEC пользователь может полностью контролировать все дисплеи в сети в любой момент времени.

      Совместимость со стандартами RoHS по защите окружающей среды

      Дисплеи Philips разработаны и произведены в соответствии с жесткими стандартами Restriction of Hazardous Substances (RoHS), ограничивающими применение свинца и других, вредных для окружающей среды веществ.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        107  см
        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        42  (дюймы)
        Разрешение панели
        1920 x 1080р
        Оптимальное разрешение
        1920 x 1080 при 60 Гц
        Яркость
        500  кд/м²
        Коэфф. контрастности (типич.)
        1400:1
        Время отклика (типич.)
        5  мс
        Формат изображения
        16:9
        Угол просмотра (по горизонтали)
        178  градусов
        Угол просмотра (по вертикали)
        178  градусов
        Цвета дисплея
        1,06 млрд. цветов
        Улучшение изображения
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • 3D гребенчатый фильтр
        • Компенсация движ., деинтерлейсинг
        • Прогрессивное сканирование
        • 3D MA деинтерлейсинг
        • Динамическое повышение контрастности
        Шаг пикселей
        0,48 мм x 0,48 мм

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные форматы
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
        • 1024 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60 Гц
        • 1280 x 1024, 60 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        • 1366 x 768, 60 Гц
        • 1440 x 900, 60 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 1920 x 1200, 60 Гц
        Видеоформаты
        • 480i, 60 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц
        • 1080i; 50, 60 Гц
        • 1080p, 50, 60 Гц

      • Подключения

        ПК
        • Вход VGA D-Sub 15HD
        • Выход VGA D-Sub 15HD
        • DVI-D x1
        • RS232 D-Sub9
        • Выход RS232 D-sub9
        • 3,5 мм аудиовход для ПК x1
        • USB тип B
        А/В вход
        • HDMI x1
        • Композитный (BNC) x1
        • Разъем S-video x1
        • Аудио (Л/П) x2
        А/В выход
        • Композитный (BNC) x1
        • Аудиовход (Л/П) x1
        Другие подключения
        • AC-выход
        • Разъем для внешнего динамика
        • Компонентный RCA x1

      • Комфорт

        Ориентация
        Ландшафтный
        Ячеечная матрица
        До 5x5
        Изображение в изображении
        PIP
        Функции сохранения экрана
        Сдвиг пикселей, уменьшение уровня яркости
        Сквозной канал сигнала
        • RS232
        • VGA
        Управление с клавиатуры
        • Скрытое
        • Блокируемый
        Сигнал пульта ДУ
        Блокируемый
        Простая установка
        • Выход AC
        • Ручки для переноски
        • Специальная подставка
        Энергосберегающие функции
        • Датчик освещения Ambient
        • Smart Power
        Характеристики изображения
        Улучшенный контроль цветности
        Упаковка
        Коробка для многократного использования
        Возможность сетевого управления
        RS232

      • Размеры

        Крепление для специальной подставки
        160 x 300 x 55 мм
        Специальная подставка (дюймы) (ШxВxГ)
        6,3 x 11,81 x 2,17"
        Ширина устройства
        993  миллиметра
        Высота устройства
        586  миллиметра
        Глубина устройства
        120  миллиметра
        Ширина устройства (в дюймах)
        39,1  (дюймы)
        Высота устройства (в дюймах)
        23,1  (дюймы)
        Глубина устройства (в дюймах)
        4,7  (дюймы)
        Высота с подставкой
        666  миллиметра
        Глубина с подставкой
        319  миллиметра
        Высота устройства (с подставкой) (дюймы)
        26,2  (дюймы)
        Глубина устройства (с подставкой) (дюймы)
        12,6  (дюймы)
        Вес продукта
        27  кг
        Вес изделия (фунты)
        59,4  фунта
        Крепление VESA
        200 x 200 мм/200 x 400 мм
        Толщина рамки
        30 мм (1,2")

      • Условия эксплуатации

        Диапазон температур (эксплуатация)
        0—40  °C
        Относительная влажность
        5—90  %
        Среднее время между отказами
        60 000  часов

      • Питание

        Потребление (в режиме работы)
        Тип: 182 Вт
        Энергопотребление в режиме ожидания
        < 1 Вт

      • Звук

        Встроенные АС
        2 x 12 Вт (8 Ом)

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Пульт ДУ
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Кабель VGA
        • Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
        • Краткое руководство пользователя
        Подставка
        BM05411 + BM00001

      • Прочее

        Гарантия
        Европа/Северная Америка: 3 года
        Языки экранных меню
        • Английский
        • Французский
        • Немецкий
        • Итальянский
        • Польский
        • Турецкий
        • Русский
        • Упрощенный китайский
        Подтвержденное соответствие нормативам
        • CE
        • FCC класс B
        • CCC
        • RoHS

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Пульт ДУ
      • Батарейки для пульта ДУ
      • Шнур питания сети переменного тока
      • Кабель VGA
      • Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
      • Краткое руководство пользователя

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