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Дисплей D-Line

BDL4235DL/00
Общая оценка / 5
  • Демонстрируйте ваш рекламный контент на стильном Демонстрируйте ваш рекламный контент на стильном Демонстрируйте ваш рекламный контент на стильном
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    Дисплей D-Line

    BDL4235DL/00
    Общая оценка / 5

    Демонстрируйте ваш рекламный контент на стильном

    Максимально эффективная подача контента при снижении совокупной стоимости владения — просто и очень стильно. Благодаря прямой светодиодной LED-подсветке этот дисплей с диагональю 42" обеспечивает великолепное качество изображения Full HD при низком потреблении электроэнергии. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Максимально эффективная подача контента при снижении совокупной стоимости владения — просто и очень стильно. Благодаря прямой светодиодной LED-подсветке этот дисплей с диагональю 42" обеспечивает великолепное качество изображения Full HD при низком потреблении электроэнергии. Узнать обо всех преимуществах

    Демонстрируйте ваш рекламный контент на стильном

    Максимально эффективная подача контента при снижении совокупной стоимости владения — просто и очень стильно. Благодаря прямой светодиодной LED-подсветке этот дисплей с диагональю 42" обеспечивает великолепное качество изображения Full HD при низком потреблении электроэнергии. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Дисплей D-Line

    Демонстрируйте ваш рекламный контент на стильном

    Максимально эффективная подача контента при снижении совокупной стоимости владения — просто и очень стильно. Благодаря прямой светодиодной LED-подсветке этот дисплей с диагональю 42" обеспечивает великолепное качество изображения Full HD при низком потреблении электроэнергии. Узнать обо всех преимуществах

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      Демонстрируйте ваш рекламный контент на стильном

      светодиодном LED-дисплее Full HD

      • 42"
      • Прямая светодиодная подсветка
      • Full-HD
      SmartPower для экономии электроэнергии

      SmartPower для экономии электроэнергии

      Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.

      Оптимизированный браузер Opera с поддержкой HTML5 для цифровых рекламных дисплеев

      Оптимизированный браузер Opera с поддержкой HTML5 для цифровых рекламных дисплеев

      Технология Full HD LED для великолепного качества изображения

      Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.

      Технология IPS с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

      В IPS-дисплеях от Philips используется передовая технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра практически под любым углом — даже в портретном режиме! IPS-дисплеи обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что особенно важно, если вы пользуетесь профессиональными приложениями для создания видеостен и приложениями из панели меню, требующими четкой цветопередачи и стабильной яркости.

      Пакет ПО Smart Control

      Управляйте всеми рекламными дисплеями в сети с помощью мощного ПО, которое позволяет централизованно изменять настройки дисплея через разъем RJ45 или RS232. Smart Control позволяет настроить видеовход, изменить настройки цвета, указать идентификатор дисплея при создании видеостен и даже определить состояние каждого дисплея, обеспечивая все необходимые функции для управления дисплеями из одного центрального местоположения.

      Просто подключите дисплей и запустите потоковую передачу через DLNA

      Простая отправка и потоковая передача контента с мобильных устройств или из медиаплеера прямо на дисплей любого медиаустройства с поддержкой DLNA. Подключите каждое из устройств с помощью Ethernet-кабеля и управляйте контентом в режиме реального времени по локальной сети. Просто подключите дисплей и начните передачу контента.

      Воспроизведение медиафайлов с USB

      Воспроизводите медиафайлы через порт USB. Просто подключите накопитель USB и создавайте свой рекламный контент и транслируйте его там, где вам удобно. Благодаря широкому набору поддерживаемых медиаформатов этот мощный медиаплеер обеспечивает великолепное качество изображения и отличается универсальностью.

      Показывайте то, что нравится и когда хотите

      Вы можете с легкостью составить расписание для показа контента, чтобы ваши зрители смогли вовремя получить всю необходимую информацию. Комбинируйте и управляйте контентом, поступающим через разные источники сигнала — USB, VGA, DVI и HDMI. Для этого нужно лишь создать один или несколько списков воспроизведения и воспользоваться функцией расписания, которая позволяет управлять показом контента 24 часа в день, 7 дней в неделю.

      Множество функций. Один провод

      Один кабель HDMI позволяет полностью управлять дисплеем, передавая как все оперативные команды, так и видеосигнал. Такая уникальная функция значительно упрощает и повышает удобство эксплуатации и обслуживания дисплея. Благодаря командам управления бытовой электроникой (CEC) поиск важной информации о дисплее превращается в простую детскую забаву.

      Энергопотребление ниже, чем в среднем у аналогичных продуктов

      Снижение количества электроэнергии, необходимого для работы устройства.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Диагональ экрана (в дюймах)
        41,92  дюйма
        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        106,47  см
        Разрешение панели
        1920 x 1080р
        Оптимальное разрешение
        1920 x 1080 при 60 Гц
        Яркость
        400  кд/м²
        Коэфф. контрастности (типич.)
        1000:1
        Динамическая контрастность
        500 000:1
        Время отклика (типич.)
        6  мс
        Формат изображения
        16:9
        Угол просмотра (по горизонтали)
        178  градусов
        Угол просмотра (по вертикали)
        178  градусов
        Шаг пикселей
        0,4833 x 0,4833 мм
        Цвета дисплея
        16,7 млн
        Обработка поверхности
        Антибликовое покрытие
        Улучшение изображения
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • 3D гребенчатый фильтр
        • Компенсация движ., деинтерлейсинг
        • 3D MA деинтерлейсинг
        • Динамическое повышение контрастности

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные форматы
        • 1920 x 1200, 60 Гц
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1440 x 900, 60 Гц
        • 1366 x 768, 60 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 1024, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц
        • 1024 x 768, 60 Гц
        • 800 x 600, 60, 72, 75 Гц
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
        Видеоформаты
        • 480i, 60 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц
        • 1080i; 50, 60 Гц
        • 1080p, 50, 60 Гц

      • Подключения

        Видеовход
        • DVI-D
        • HDMI
        • VGA (аналоговый D-Sub)
        • USB
        • Компонентный (RCA)
        • Композитный (RCA)
        Аудиовход
        • Разъем 3,5 мм
        • Аудио левый/правый (RCA)
        Цифровой аудиовыход
        • SPDIF
        • Аудио левый/правый (RCA)
        Внешнее управление
        • RJ45
        • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм
        • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм

      • Функции управления

        Размещение
        • Ландшафтный
        • Портретная
        Сквозной канал сигнала
        • RS232
        • Проходной вход IR
        Возможность сетевого управления
        • RJ45
        • RS232
        • HDMI (один провод)
        Энергосберегающие функции
        Smart Power
        Управление с клавиатуры
        • Скрытое
        • Блокируемый
        Другие удобства
        Ручки для переноски
        Упаковка
        Коробка для многократного использования

      • Размеры

        Ширина устройства
        991,6  мм
        Высота устройства
        584,0  мм
        Глубина устройства
        113,9  мм
        Ширина рамки
        28,5 мм
        Вес продукта
        15,21  кг
        Крепление VESA
        200 x 200 мм, 400 x 200 мм

      • Условия эксплуатации

        Диапазон температур (эксплуатация)
        5~40  °C
        Диапазон температур (хранение)
        от -20 до 60  °C
        Относительная влажность
        20–80  %
        Среднее время между отказами
        50 000  часов

      • Питание

        Электропитание
        100~240 В перем. тока, 50/60 Гц
        Потребление (в режиме работы)
        51,5 Вт (метод проверки EnergyStar 6.0)
        Энергопотребление в режиме ожидания
        <0,5 Вт

      • Звук

        Встроенные АС
        2 x 7 Вт (среднеквадр.)

      • Мультимедийные приложения

        USB — воспроизведение видео
        • 3G2
        • 3GP
        • ASF
        • ASX
        • AVI
        • DAT
        • DivX
        • F4V
        • FLV
        • M2TS
        • M4V
        • MK3D
        • MKV
        • MOV
        • MP4
        • MPE
        • MPEG
        • MPG
        • MTS
        • QT
        • TRP
        • TS
        • TTS
        • VOB
        • WEBM
        • WMV
        • XviD
        USB — воспроизведение изображений
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • JPG
        USB — воспроизведение аудио
        • AAC
        • AC3
        • AIF
        • AIFF
        • Технология AMR
        • EC3
        • M4A
        • MP3
        • OGA
        • OGG
        • WAV
        • WMA

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Пульт ДУ
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Кабель VGA
        • Руководство пользователя на CD-ROM
        • Краткое руководство
        • Кабель RS232
        Подставка
        BM04642 (дополнительно)

      • Прочее

        Языки экранных меню
        • Английский
        • Французский
        • Немецкий
        • Испанский
        • Польский
        • Турецкий
        • Русский
        • Упрощенный китайский
        • Итальянский
        • Традиционный китайский
        Подтвержденное соответствие нормативам
        • CE
        • FCC класс B
        • UL/cUL
        • CCC
        • C-Tick
        • RoHS
        • GOST
        • BSMI
        • CB
        Гарантия
        Гарантия на 3 года

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Пульт ДУ
      • Батарейки для пульта ДУ
      • Шнур питания сети переменного тока
      • Кабель VGA
      • Руководство пользователя на CD-ROM
      • Краткое руководство
      • Кабель RS232

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