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Signage Solutions

Дисплей E-Line

BDL4260EL/00
Общая оценка / 5
  • На связи с аудиторией 24 часа в сутки, 7 дней в неделю На связи с аудиторией 24 часа в сутки, 7 дней в неделю На связи с аудиторией 24 часа в сутки, 7 дней в неделю
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    Signage Solutions Дисплей E-Line

    BDL4260EL/00
    Общая оценка / 5

    На связи с аудиторией 24 часа в сутки, 7 дней в неделю

    Оцените неоспоримые преимущества энергоэффективного дисплея Signage Solution: широкие возможности подключения, управления содержимым и минимальная стоимость владения благодаря функциям удаленного управления. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Signage Solutions Дисплей E-Line

    На связи с аудиторией 24 часа в сутки, 7 дней в неделю

    Оцените неоспоримые преимущества энергоэффективного дисплея Signage Solution: широкие возможности подключения, управления содержимым и минимальная стоимость владения благодаря функциям удаленного управления. Узнать обо всех преимуществах

    На связи с аудиторией 24 часа в сутки, 7 дней в неделю

    Оцените неоспоримые преимущества энергоэффективного дисплея Signage Solution: широкие возможности подключения, управления содержимым и минимальная стоимость владения благодаря функциям удаленного управления. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Signage Solutions Дисплей E-Line

    На связи с аудиторией 24 часа в сутки, 7 дней в неделю

    Оцените неоспоримые преимущества энергоэффективного дисплея Signage Solution: широкие возможности подключения, управления содержимым и минимальная стоимость владения благодаря функциям удаленного управления. Узнать обо всех преимуществах

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      На связи с аудиторией 24 часа в сутки, 7 дней в неделю

      С инновациями Smart Collection

      • 42"
      • Боковая светодиодная подсветка
      • Full-HD
      Управляйте сетью удаленно с помощью SmartControl

      Управляйте сетью удаленно с помощью SmartControl

      SmartControl позволяет удаленно управлять сетью дисплеев через RJ45 и RS232C. Вы можете легко изменять все настройки для дисплеев, в том числе настройки разрешения, яркости и контрастности изображения, а также копировать настройки для всей сети.

      Простое и удобное управление контентом благодаря SmartCMS

      Простое и удобное управление контентом благодаря SmartCMS

      Удобная и простая система управления цифровым рекламным контентом, которая используется исключительно в дисплеях Philips Signage Solutions. SmartCMS позволяет создавать и организовывать контент более чем на 24 часа каждый день. Просто создайте свою сеть, организуйте контент, распланируйте список воспроизведения и приступайте к работе!

      Подключайтесь и управляйте контентом через облачное хранилище с помощью HTML5

      Подключайтесь и управляйте контентом через облачное хранилище с помощью HTML5

      Подключайтесь и управляйте контентом через облачное хранилище с помощью встроенного браузера HTML5. Организуйте рекламный контент в режиме онлайн и подключитесь к нему через дисплей или всю настроенную сеть. Просто подключитесь к сети с помощью интернет-кабеля RJ45 и установите соединение с дисплеем через соответствующий URL-адрес. Теперь можно приступать к работе с облачным контентом.

      Благодаря функции отказоустойчивости ваш контент будет всегда под защитой

      Благодаря функции отказоустойчивости ваш контент будет всегда под защитой

      При использовании контента в рекламных целях необходимо быть уверенным в его постоянной доступности. Даже если проблемы с воспроизведением кажутся маловероятными, стоит воспользоваться функцией отказоустойчивости. Она обеспечивает постоянную защиту контента и с помощью инновационной технологии запускает воспроизведение с резервной копии в случае неисправности медиаплеера. Функция отказоустойчивости запускается автоматически при сбое в работе основного источника входного сигнала. Просто выберите основной источник входного сигнала и установите подключение для системы отказоустойчивости. Теперь вы можете быть уверены, что ваш контент надежно защищен.

      Распланируйте воспроизведение контента так, как вам нравится с помощью SmartPlayer

      Распланируйте воспроизведение контента так, как вам нравится с помощью SmartPlayer

      Превратите свое устройство USB в по-настоящему экономичную рекламную панель. Просто сохраните нужный контент (видео, аудио, изображения) на USB-носителе и подключите к дисплею. Создайте список воспроизведения, укажите время воспроизведения контента с помощью экранного меню и пользуйтесь собственными списками воспроизведения в любое время и в любом месте.

      SmartPower для экономии электроэнергии

      SmartPower для экономии электроэнергии

      Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.

      Создан для круглосуточной работы

      Создан для круглосуточной работы

      Бизнес не засыпает ни на минуту, именно поэтому мы создали рекламные дисплеи, которые могут работать 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Высококачественные компоненты гарантируют безотказную круглосуточную работу моделей этой серии.

      Технология Full HD LED для великолепного качества изображения

      Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.

      Технология IPS с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

      В IPS-дисплеях от Philips используется передовая технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра практически под любым углом — даже в портретном режиме! IPS-дисплеи обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что особенно важно, если вы пользуетесь профессиональными приложениями для создания видеостен и приложениями из панели меню, требующими четкой цветопередачи и стабильной яркости.

      Опциональный слот OPS

      Открытая спецификация подключения (Open Pluggable Specification) — это промышленный стандарт слота, к которому можно подключить OPS-совместимый медиаплеер. Благодаря этому вы можете выполнять обновление или заменять используемые устройства в любое удобное время. Теперь вы легко сможете трансформировать дисплей в универсальное цифровое решение для воспроизведения рекламного контента.

      Просто подключите дисплей и запустите потоковую передачу через DLNA

      Простая отправка и потоковая передача контента с мобильных устройств или из медиаплеера прямо на дисплей любого медиаустройства с поддержкой DLNA. Подключите каждое из устройств с помощью Ethernet-кабеля и управляйте контентом в режиме реального времени по локальной сети. Просто подключите дисплей и начните передачу контента.

      • Изображение/дисплей

        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        106.73  см
        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        42.02  (дюймы)
        Формат изображения
        16:9
        Разрешение панели
        1920 x 1080р
        Шаг пикселей
        0,4845 x 0,4845 мм
        Оптимальное разрешение
        1920 x 1080 при 60 Гц
        Яркость
        450  кд/м²
        Цвета дисплея
        1073,7 млн
        Коэфф. контрастности (типич.)
        1300:1
        Динамическая контрастность
        500 000:1
        Время отклика (типич.)
        12  мс
        Угол просмотра (по горизонтали)
        178  градусов
        Угол просмотра (по вертикали)
        178  градусов
        Улучшение изображения
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • 3D гребенчатый фильтр
        • Компенсация движ., деинтерлейсинг
        • 3D MA деинтерлейсинг
        • Динамическое повышение контрастности
        • Прогрессивное сканирование

      • Подключения

        Цифровой аудиовыход
        • Аудио левый/правый (RCA)
        • Разъем для внешней АС
        Видеовход
        • DisplayPort (1.2)
        • HDMI (x 2)
        • DVI-D
        • VGA (аналоговый D-Sub)
        • USB
        • Компонентный (RCA)
        • Композитный (RCA)
        Аудиовход
        • Разъем 3,5 мм
        • Аудио левый/правый (RCA)
        Другие подключения
        OPS
        Видеовыход
        • DisplayPort
        • DVI-I
        • VGA (аналоговый D-Sub)
        Внешнее управление
        • RJ45
        • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм
        • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм

      • Комфорт

        Ориентация
        • Ландшафтный
        • Портретная
        Ячеечная матрица
        До 10 x 10
        Функции сохранения экрана
        Сдвиг пикселей, уменьшение уровня яркости
        Управление с клавиатуры
        • Скрытое
        • Блокируемый
        Сквозной канал сигнала
        • DVI
        • RS232
        • Проходной вход IR
        • VGA
        • DisplayPort
        Простая установка
        • Специальная подставка
        • Выход AC
        Энергосберегающие функции
        Smart Power
        Другие удобства
        Ручки для переноски
        Возможность сетевого управления
        • RJ45
        • RS232
        • Один провод (HDMI-CEC)
        • Карта стандарта OPS RS232
        • HDMI (один провод)

      • Звук

        Встроенные АС
        Среднеквадратичная мощность 2 x 10 Вт

      • Мощность

        Электропитание
        100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
        Потребление (в режиме работы)
        104,49 Вт (метод проверки EnergyStar 6.0)
        Энергопотребление в режиме ожидания
        < 0,4 Вт

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные форматы
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 1440 x 900, 60 Гц
        • 1366 x 768, 60 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц
        • 1024 x 768, 60 Гц
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
        Видеоформаты
        • 1080p, 50, 60 Гц
        • 1080i; 50, 60 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 480i, 60 Гц

      • Размеры

        Крепление для специальной подставки
        100 x 100 мм, 100 x 200 мм
        Ширина устройства
        965,8  миллиметра
        Вес продукта
        18,3  кг
        Высота устройства
        558,8  миллиметра
        Глубина устройства
        69  миллиметра
        Настенное крепление
        400 x 200 мм, 200 x 200 мм
        Ширина рамки
        15,8 мм

      • Условия эксплуатации

        Высота
        0–3000 м
        Диапазон температур (эксплуатация)
        0–40  °C
        Среднее время между отказами
        60 000  часов
        Относительная влажность
        20–80  %
        Диапазон температур (хранение)
        от -20 до 60  °C

      • Мультимедийные приложения

        USB — воспроизведение видео
        • M2TS
        • M4V
        • MK3D
        • MKV
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • MTS
        • TS
        • TTS
        • VOB
        • WMV
        USB — воспроизведение изображений
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • JPG
        USB — воспроизведение аудио
        • AAC
        • AIF
        • AIFF
        • M4A
        • MP3
        • WAV
        • WMA
        • ASF
        • LPCM
        • M3U
        • MP4

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Пульт ДУ
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Кабель VGA
        • Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
        • Краткое руководство пользователя
        • Кабель RS232
        Дополнительные аксессуары
        • Комплект для калибровки цвета (CCK4602)
        • Ресивер HDBaseT OPS (CRD25)
        Подставка
        BM04642 (дополнительно)

      • Прочее

        Языки экранных меню
        • Английский
        • Французский
        • Немецкий
        • Испанский
        • Польский
        • Турецкий
        • Русский
        • Итальянский
        • Упрощенный китайский
        • Традиционный китайский
        • Арабский
        • Японский
        Гарантия
        Гарантия на 3 года
        Подтвержденное соответствие нормативам
        • CE
        • FCC класс B
        • UL/cUL
        • CCC
        • C-Tick
        • RoHS
        • GOST
        • BSMI
        • CB
        • J-Moss
        • PSE
        • VCCI

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Пульт ДУ
      • Батарейки для пульта ДУ
      • Шнур питания сети переменного тока
      • Кабель VGA
      • Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
      • Краткое руководство пользователя
      • Кабель RS232
      • Дополнительные аксессуары: Комплект для калибровки цвета (CCK4602)
      • Дополнительные аксессуары: Ресивер HDBaseT OPS (CRD25)

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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