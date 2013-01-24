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Рекламный дисплей

BDL4771V/00
Общая оценка / 5
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    Рекламный дисплей

    BDL4771V/00
    Общая оценка / 5

    Демонстрируйте рекламный контент на стильном

    Оцените сочетание невероятного качества изображения и высокой производительности. Вы можете быть уверены: ваш рекламный контент привлечет еще больше внимания. Узнать обо всех преимуществах

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    Рекламный дисплей

    Демонстрируйте рекламный контент на стильном

    Оцените сочетание невероятного качества изображения и высокой производительности. Вы можете быть уверены: ваш рекламный контент привлечет еще больше внимания. Узнать обо всех преимуществах

    Демонстрируйте рекламный контент на стильном

    Оцените сочетание невероятного качества изображения и высокой производительности. Вы можете быть уверены: ваш рекламный контент привлечет еще больше внимания. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Рекламный дисплей

    Демонстрируйте рекламный контент на стильном

    Оцените сочетание невероятного качества изображения и высокой производительности. Вы можете быть уверены: ваш рекламный контент привлечет еще больше внимания. Узнать обо всех преимуществах

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      высокопроизводительном дисплее

      • 119 см (47")
      • Full-HD
      Шлейфовое соединение DVI

      Шлейфовое соединение DVI

      Создайте цифровую видеостену из 150 дисплеев в конфигурации 15 x 10 с помощью шлейфового соединения DVI. Просто подключите DVI-выход одного дисплея к DVI-входу другого и получите невероятные впечатления от просмотра.

      SmartPower для экономии электроэнергии

      SmartPower для экономии электроэнергии

      Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.

      Множество функций. Один провод

      Один кабель HDMI позволяет полностью управлять дисплеем, передавая как все оперативные команды, так и видеосигнал. Такая уникальная функция значительно упрощает и повышает удобство эксплуатации и обслуживания дисплея. Благодаря командам управления бытовой электроникой (CEC) поиск важной информации о дисплее превращается в простую детскую забаву.

      Управление по сети: RJ45

      Удобное управление дисплеем через порт LAN (RJ45). Разъем RJ45 позволяет настроить каждый дисплей отдельно или просмотреть состояние каждого из них быстро и без лишних операций.

      Порт дисплея для поддержки более быстрой графики

      Оцените кристально чистое изображение благодаря интерфейсу DisplayPort с широкополосной передачей графики. Помимо передачи видео высокой четкости, интерфейс DisplayPort также выполняет передачу аудио, устраняя необходимость в дополнительных кабелях.

      ЖК-дисплей Full HD 1920x1080р

      Этот дисплей имеет разрешение, определяемое как Full HD. Благодаря современной технологии ЖКД имеет разрешение высокой четкости 1920Х1080р и обеспечивает изображение самого лучшего качества для сигналов высокой четкости на входе до 1080 строк. Технология создает великолепное изображение с прогрессивной разверткой без мерцания с оптимальной яркостью и прекрасными цветами. Живое и четкое изображение обеспечивает прекрасное восприятие при просмотре.

      Тонкая рамка и стильный дизайн

      Тонкая рамка панели придает ей особую элегантность, делая эту модель универсальным решением для любого интерьера. Кроме того, данная конструкция идеально подходит для матричных видеостен.

      Специальная подставка на задней панели для установки ПК

      При размещении рекламных панелей в большинстве случаев используются профессиональные компьютеры. Для их установки часто требуется значительно увеличивать глубину размещения монитора и прокладывать множество проводов. Поэтому для данной модели дисплея на задней панели предусмотрена специальная подставка, которая подойдет для установки большинства моделей профессиональных компьютеров небольшого размера. Система размещения кабелей позволяет аккуратно расположить провода.

      Проходной вход VGA

      Создайте видеостену, подключив до 150 экранов через последовательное соединение VGA, и оцените непревзойденное качество изображения. Для установки видеостены не требуется особых усилий и дополнительного оборудования, но при этом она неизменно притягивает взгляды аудитории.

      Улучшенная функция увеличения поддерживает используемую ячеечную матрицу

      Встроенная функция увеличения обеспечивает простое применение функции видеостены без использования дорогого дополнительного оборудования. Использование различных конфигураций и создание невероятной видеостены — нет ничего проще.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        119,4  см
        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        47  (дюймы)
        Разрешение панели
        1920 x 1080р
        Оптимальное разрешение
        1920 x 1080 при 60 Гц
        Яркость
        700  кд/м²
        Коэфф. контрастности (типич.)
        1200:1
        Время отклика (типич.)
        9  мс
        Формат изображения
        16:9
        Угол просмотра (по горизонтали)
        178  градусов
        Угол просмотра (по вертикали)
        178  градусов
        Шаг пикселей
        0,54 x 0,54 мм
        Цвета дисплея
        1,07 млрд. цветов
        Улучшение изображения
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • Компенсация движ., деинтерлейсинг
        • Прогрессивное сканирование
        • Динамическое повышение контрастности

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Пульт ДУ
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Кабель VGA
        • Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
        • Краткое руководство пользователя
        Дополнительные аксессуары
        Настольная подставка

      • Подключения

        ПК
        • Вход VGA D-Sub 15HD
        • Выход VGA D-Sub 15HD
        • RJ45
        • RS232 D-Sub9
        • Выход RS232 D-sub9
        А/В вход
        • DVI-D x1
        • Компонентный (BNC) x1
        Другие подключения
        • DisplayPort
        • DVI-выход
        • USB
        • HDMI
        • AC-выход
        А/В выход
        Аудиовход (Л/П) x1

      • Комфорт

        Ориентация
        • Портретная
        • Ландшафтный
        Ячеечная матрица
        До 5 x 5
        Изображение в изображении
        • PBP
        • PIP
        • POP
        Сквозной канал сигнала
        • DVI
        • VGA
        • RS232
        Управление с клавиатуры
        • Скрытое
        • Блокируемый
        Сигнал пульта ДУ
        Блокируемый
        Энергосберегающие функции
        • Датчик освещения Ambient
        • Smart Power
        Упаковка
        Коробка для многократного использования
        Возможность сетевого управления
        • RS232
        • RJ45

      • Размеры

        Толщина рамки
        20 мм
        Ширина устройства
        1080  миллиметра
        Ширина устройства (в дюймах)
        41,6  (дюймы)
        Высота устройства
        625,2  миллиметра
        Высота устройства (в дюймах)
        23,0  (дюймы)
        Глубина устройства
        127  миллиметра
        Вес продукта
        29  кг
        Вес изделия (фунты)
        63,9  фунта
        Крепление VESA
        200 x 400 мм
        Глубина устройства (в дюймах)
        5,1  (дюймы)

      • Прочее

        Языки экранных меню
        • Английский
        • Французский
        • Немецкий
        • Итальянский
        • Польский
        • Турецкий
        • Русский
        • Упрощенный китайский
        Подтвержденное соответствие нормативам
        • CE
        • FCC класс B
        • UL/cUL
        • CCC
        • RoHS
        Гарантия
        Гарантия три года по всему миру

      • Условия эксплуатации

        Диапазон температур (эксплуатация)
        0—40  °C
        Относительная влажность
        5—90  %
        Среднее время между отказами
        60 000  часов

      • Питание

        Потребление (в режиме работы)
        Станд. 155 Вт
        Энергопотребление в режиме ожидания
        < 1 Вт

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные форматы
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
        • 1024 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60 Гц
        • 1280 x 1024, 60 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        • 1366 x 768, 60 Гц
        • 1440 x 900, 60 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 1920 x 1200, 60 Гц
        Видеоформаты
        • 480i, 60 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц
        • 1080i; 50, 60 Гц
        • 1080p, 50, 60 Гц

      • Звук

        Встроенные АС
        Среднеквадратичная мощность 2 x 12 Вт

      • Размеры упаковки

        EAN
        87 12581 65062 9
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Картон

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Пульт ДУ
      • Батарейки для пульта ДУ
      • Шнур питания сети переменного тока
      • Кабель VGA
      • Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
      • Краткое руководство пользователя
      • Дополнительные аксессуары: Настольная подставка

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