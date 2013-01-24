Другие продукты в комплекте
- Пульт ДУ
- Батарейки для пульта ДУ
- Шнур питания сети переменного тока
- Кабель VGA
- Кабель RS232
- Кабель с ИК-датчиком (1,8 м)
- Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
- Краткое руководство пользователя
- Направляющие штыри
- Выравнивающие панели
- Дополнительные аксессуары: Комплект для выравнивания
- Дополнительные аксессуары: Комплект для калибровки цвета (CCK4601)
- Дополнительные аксессуары: Ресивер HDBaseT OPS (CRD25)
- Дополнительные аксессуары: Настольная подставка