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Оцените неоспоримые преимущества дисплея высокой яркости Signage Solution: широкие возможности подключения, управления содержимым и минимальная стоимость владения благодаря функциям удаленного управления. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
На этот продукт распространяется льгота по НДС
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Signage Solutions Дисплей V-Line
На связи с аудиторией 24 часа в сутки, 7 дней в неделю
Оцените неоспоримые преимущества дисплея высокой яркости Signage Solution: широкие возможности подключения, управления содержимым и минимальная стоимость владения благодаря функциям удаленного управления. Узнать обо всех преимуществах
На связи с аудиторией 24 часа в сутки, 7 дней в неделю
Оцените неоспоримые преимущества дисплея высокой яркости Signage Solution: широкие возможности подключения, управления содержимым и минимальная стоимость владения благодаря функциям удаленного управления. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
На этот продукт распространяется льгота по НДС
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Signage Solutions Дисплей V-Line
На связи с аудиторией 24 часа в сутки, 7 дней в неделю
Оцените неоспоримые преимущества дисплея высокой яркости Signage Solution: широкие возможности подключения, управления содержимым и минимальная стоимость владения благодаря функциям удаленного управления. Узнать обо всех преимуществах
На связи с аудиторией 24 часа в сутки, 7 дней в неделю
С инновациями Smart Collection
55"
Боковая светодиодная подсветка
Full-HD
700 кд/м²
Управляйте сетью удаленно с помощью SmartControl
SmartControl позволяет удаленно управлять сетью дисплеев через RJ45 и RS232C. Вы можете легко изменять все настройки для дисплеев, в том числе настройки разрешения, яркости и контрастности изображения, а также копировать настройки для всей сети.
Простое и удобное управление контентом благодаря SmartCMS
Удобная и простая система управления цифровым рекламным контентом, которая используется исключительно в дисплеях Philips Signage Solutions. SmartCMS позволяет создавать и организовывать контент более чем на 24 часа каждый день. Просто создайте свою сеть, организуйте контент, распланируйте список воспроизведения и приступайте к работе!
Благодаря функции отказоустойчивости ваш контент будет всегда под защитой
При использовании контента в рекламных целях необходимо быть уверенным в его постоянной доступности. Даже если проблемы с воспроизведением кажутся маловероятными, стоит воспользоваться функцией отказоустойчивости. Она обеспечивает постоянную защиту контента и с помощью инновационной технологии запускает воспроизведение с резервной копии в случае неисправности медиаплеера. Функция отказоустойчивости запускается автоматически при сбое в работе основного источника входного сигнала. Просто выберите основной источник входного сигнала и установите подключение для системы отказоустойчивости. Теперь вы можете быть уверены, что ваш контент надежно защищен.
Подключайтесь и управляйте контентом через облачное хранилище с помощью HTML5
Подключайтесь и управляйте контентом через облачное хранилище с помощью встроенного браузера HTML5. Организуйте рекламный контент в режиме онлайн и подключитесь к нему через дисплей или всю настроенную сеть. Просто подключитесь к сети с помощью интернет-кабеля RJ45 и установите соединение с дисплеем через соответствующий URL-адрес. Теперь можно приступать к работе с облачным контентом.
Распланируйте воспроизведение контента так, как вам нравится с помощью SmartPlayer
Превратите свое устройство USB в по-настоящему экономичную рекламную панель. Просто сохраните нужный контент (видео, аудио, изображения) на USB-носителе и подключите к дисплею. Создайте список воспроизведения, укажите время воспроизведения контента с помощью экранного меню и пользуйтесь собственными списками воспроизведения в любое время и в любом месте.
SmartPower для экономии электроэнергии
Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.
Технология Full HD LED для великолепного качества изображения
Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.
Технология IPS с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений
В IPS-дисплеях от Philips используется передовая технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра практически под любым углом — даже в портретном режиме! IPS-дисплеи обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что особенно важно, если вы пользуетесь профессиональными приложениями для создания видеостен и приложениями из панели меню, требующими четкой цветопередачи и стабильной яркости.
Высокая яркость для более четкого изображения
Наслаждайтесь более четким изображением в местах с более ярким окружающим освещением благодаря панели 700 нит. Ваша аудитория получит необычайные впечатления от просмотра и оценит лучшее качество изображения в местах, удаленных от прямого солнечного света, и все же более светлых по сравнению с обычными.
Опциональный слот OPS
Открытая спецификация подключения (Open Pluggable Specification) — это промышленный стандарт слота, к которому можно подключить OPS-совместимый медиаплеер. Благодаря этому вы можете выполнять обновление или заменять используемые устройства в любое удобное время. Теперь вы легко сможете трансформировать дисплей в универсальное цифровое решение для воспроизведения рекламного контента.
Просто подключите дисплей и запустите потоковую передачу через DLNA
Простая отправка и потоковая передача контента с мобильных устройств или из медиаплеера прямо на дисплей любого медиаустройства с поддержкой DLNA. Подключите каждое из устройств с помощью Ethernet-кабеля и управляйте контентом в режиме реального времени по локальной сети. Просто подключите дисплей и начните передачу контента.
Изображение/дисплей
Размер экрана по диагонали (метрич.)
139
см
Размер экрана по диагонали (в дюймах)
54.6
(дюймы)
Формат изображения
16:9
Разрешение панели
1920 x 1080р
Шаг пикселей
0,63 x 0,63 мм
Оптимальное разрешение
1920 x 1080 при 60 Гц
Яркость
700
кд/м²
Цвета дисплея
1073,3 млн
Коэфф. контрастности (типич.)
4000:1
Динамическая контрастность
500 000:1
Время отклика (типич.)
6,5
мс
Угол просмотра (по горизонтали)
178
градусов
Угол просмотра (по вертикали)
178
градусов
Улучшение изображения
Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
3D гребенчатый фильтр
Компенсация движ., деинтерлейсинг
Прогрессивное сканирование
3D MA деинтерлейсинг
Динамическое повышение контрастности
Подключения
Цифровой аудиовыход
Аудио левый/правый (RCA)
Разъем для внешней АС
Видеовход
DisplayPort (1.2)
HDMI (x 2)
DVI-D
VGA (аналоговый D-Sub)
USB
Компонентный (RCA)
Композитный (RCA)
Аудиовход
Разъем 3,5 мм
Аудио левый/правый (RCA)
Другие подключения
OPS
Видеовыход
DisplayPort
DVI-I
VGA (аналоговый D-Sub)
Внешнее управление
RJ45
Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм
Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм
Комфорт
Ориентация
Ландшафтный
Портретная
Ячеечная матрица
До 10 x 10
Функции сохранения экрана
Сдвиг пикселей, уменьшение уровня яркости
Управление с клавиатуры
Скрытое
Блокируемый
Сквозной канал сигнала
RS232
DVI
Проходной вход IR
VGA
DisplayPort
Простая установка
Специальная подставка
Выход AC
Энергосберегающие функции
Smart Power
Другие удобства
Ручки для переноски
Возможность сетевого управления
RJ45
RS232
Один провод (HDMI-CEC)
Карта стандарта OPS RS232
HDMI (один провод)
Звук
Встроенные АС
2 x 10 Вт (среднеквадр.)
Мощность
Электропитание
100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
Потребление (в режиме работы)
110 Вт (метод проверки EnergyStar 6.0)
Энергопотребление в режиме ожидания
< 0,5 Вт
Поддерживаемое разрешение дисплея
Компьютерные форматы
1920 x 1200, 60 Гц
1920 x 1080, 60 Гц
1440 x 900, 60 Гц
1366 x 768, 60 Гц
1360 x 768, 60 Гц
1280 x 800, 60 Гц
1280 x 768, 60 Гц
1024 x 768, 60 Гц
800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
Видеоформаты
1080p, 50, 60 Гц
1080i; 50, 60 Гц
720p, 50, 60 Гц
576i, 50 Гц
576p, 50 Гц
480p, 60 Гц
480i, 60 Гц
Размеры
Крепление для специальной подставки
100 x 100 мм, 100 x 200 мм
Ширина устройства
1244,4
миллиметра
Вес продукта
30,2
кг
Высота устройства
715,2
миллиметра
Глубина устройства
69
миллиметра
Настенное крепление
400 x 400 мм, 400 x 200 мм, 200 x 200 мм
Ширина рамки
15,8 мм
Условия эксплуатации
Высота
0–3000 м
Диапазон температур (эксплуатация)
0—40
°C
Среднее время между отказами
60 000
часов
Относительная влажность
5—90
%
Диапазон температур (хранение)
от -20 до 60
°C
Мультимедийные приложения
USB — воспроизведение видео
M2TS
M4V
MK3D
MKV
MP4
MPEG
MPG
MTS
TS
TTS
VOB
WMV
USB — воспроизведение изображений
BMP
GIF
JPEG
JPG
USB — воспроизведение аудио
AAC
AIF
AIFF
M4A
MP3
WAV
WMA
ASF
LPCM
M3U
MP4
Аксессуары
Входящие в комплект аксессуары
Пульт ДУ
Батарейки для пульта ДУ
Шнур питания сети переменного тока
Кабель VGA
Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
Краткое руководство пользователя
Кабель RS232
Дополнительные аксессуары
Комплект для калибровки цвета (CCK4602)
Ресивер HDBaseT OPS (CRD25)
Подставка
BM05462 (дополнительно)
Прочее
Языки экранных меню
Английский
Французский
Немецкий
Итальянский
Польский
Турецкий
Русский
Испанский
Упрощенный китайский
Традиционный китайский
Арабский
Японский
Гарантия
Гарантия на 3 года
Подтвержденное соответствие нормативам
CE
FCC класс B
CCC
RoHS
UL/cUL
C-Tick
BSMI
CB
GOST
J-Moss
PSE
VCCI
Что входит в комплект?
Другие продукты в комплекте
Пульт ДУ
Батарейки для пульта ДУ
Шнур питания сети переменного тока
Кабель VGA
Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
Краткое руководство пользователя
Кабель RS232
Дополнительные аксессуары: Комплект для калибровки цвета (CCK4602)
Дополнительные аксессуары: Ресивер HDBaseT OPS (CRD25)