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Дисплей E-Line

BDL6520EL/00
Общая оценка / 5
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    Дисплей E-Line

    BDL6520EL/00
    Общая оценка / 5

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    Максимально эффективная подача контента при снижении совокупной стоимости владения. Дисплей с диагональю 65" обеспечивает великолепное качество изображения HD и низкое потребление электроэнергии. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Дисплей E-Line

    Завладейте вниманием аудитории

    Максимально эффективная подача контента при снижении совокупной стоимости владения. Дисплей с диагональю 65" обеспечивает великолепное качество изображения HD и низкое потребление электроэнергии. Узнать обо всех преимуществах

    Завладейте вниманием аудитории

    Максимально эффективная подача контента при снижении совокупной стоимости владения. Дисплей с диагональю 65" обеспечивает великолепное качество изображения HD и низкое потребление электроэнергии. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Дисплей E-Line

    Завладейте вниманием аудитории

    Максимально эффективная подача контента при снижении совокупной стоимости владения. Дисплей с диагональю 65" обеспечивает великолепное качество изображения HD и низкое потребление электроэнергии. Узнать обо всех преимуществах

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      Благодаря восхитительному широкому экрану

      • 65"
      • Боковая светодиодная подсветка
      • Full-HD
      SmartPower для экономии электроэнергии

      SmartPower для экономии электроэнергии

      Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.

      Создан для круглосуточной работы

      Создан для круглосуточной работы

      Бизнес не засыпает ни на минуту, именно поэтому мы создали рекламные дисплеи, которые могут работать 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Высококачественные компоненты гарантируют безотказную круглосуточную работу моделей этой серии.

      Технология Full HD LED для великолепного качества изображения

      Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.

      Дисплей AMVA — это широкий угол обзора, сверхвысокая контрастность и яркость изображения

      В светодиодном дисплее Philips AMVA применена передовая технология многозонного вертикального совмещения, которая обеспечивает сверхвысокий коэффициент статического контраста, формируя более яркую и живую картинку. На этом дисплее без труда можно работать в стандартных офисных программах, но особенно эффективен такой экран при использовании графических приложений с высокими требованиями. Технология оптимизированной обработки пикселей расширяет угол обзора до 178/178 градусов, и в результате вы видите четкое изображение даже в портретном режиме.

      Пакет ПО Smart Control

      Управляйте всеми рекламными дисплеями в сети с помощью мощного ПО, которое позволяет централизованно изменять настройки дисплея через разъем RJ45 или RS232. Smart Control позволяет настроить видеовход, изменить настройки цвета, указать идентификатор дисплея при создании видеостен и даже определить состояние каждого дисплея, обеспечивая все необходимые функции для управления дисплеями из одного центрального местоположения.

      Интерфейс OPS (Open Pluggable Specification)

      Интерфейс OPS, разработанный для видеоустройств высокой четкости, предназначен для зарядки или обновления простых детских игр медиаплеера. Просто подключите медиаплеер к дисплею — вот и все! Не важно, используется ли медиаплеер начального, среднего или высокого уровня, интерфейс OPS полностью совместим с ним и обеспечивает более низкие показатели TCO в течение более длительного периода.

      Специальная подставка на задней панели для установки ПК

      При размещении рекламных панелей в большинстве случаев используются профессиональные компьютеры. Для их установки часто требуется значительно увеличивать глубину размещения монитора и прокладывать множество проводов. Поэтому для данной модели дисплея на задней панели предусмотрена специальная подставка, которая подойдет для установки большинства моделей профессиональных компьютеров небольшого размера. Система размещения кабелей позволяет аккуратно расположить провода.

      Функция приостановки изображения во время демонстрации контента

      Функция приостановки изображения позволяет незаметно для зрителей сменить на компьютере отображаемый контент. Когда вы вновь будете готовы запустить видеотрансляцию, просто отключите функцию приостановки изображения.

      Энергопотребление ниже, чем в среднем у аналогичных продуктов

      Снижение количества электроэнергии, необходимого для работы устройства.

      Работа в портретном положении

      Этот дисплей также можно надежно и безопасно установить в портретное положение.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Диагональ экрана (в дюймах)
        64,5  дюйма
        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        163,9  см
        Разрешение панели
        1920 x 1080р
        Оптимальное разрешение
        1920 x 1080 при 60 Гц
        Яркость
        360  кд/м²
        Коэфф. контрастности (типич.)
        4000:1
        Формат изображения
        16:9
        Время отклика (типич.)
        8  мс
        Шаг пикселей
        0,74 x 0,74 мм
        Цвета дисплея
        1,07 млрд. цветов
        Угол просмотра (по горизонтали)
        178  градусов
        Угол просмотра (по вертикали)
        178  градусов
        Обработка поверхности
        Антибликовое покрытие
        Улучшение изображения
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • 3D гребенчатый фильтр
        • 3D MA деинтерлейсинг
        • Динамическое повышение контрастности
        • Компенсация движ., деинтерлейсинг

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные форматы
        • 1920 x 1200, 60 Гц
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1440 x 900, 60 Гц
        • 1366 x 768, 60 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 1024, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц
        • 1024 x 768, 60 Гц
        • 800 x 600, 60, 72, 75 Гц
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
        Видеоформаты
        • 1080i; 50, 60 Гц
        • 1080p, 50, 60 Гц
        • 480i, 60 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц

      • Подключения

        Видеовход
        • DVI-D
        • HDMI
        • VGA (аналоговый D-Sub)
        • S-Video (Y/C mini DIN) 1x
        • Компонентный (BNC)
        • Композитный (BNC)
        Видеовыход
        • VGA (аналоговый D-Sub)
        • Композитный (BNC)
        Аудиовход
        • Разъем 3,5 мм
        • Аудио левый/правый (RCA)
        Цифровой аудиовыход
        • Аудио левый/правый (RCA)
        • Разъем для внешней АС
        Внешнее управление
        • RJ45
        • RS232C (вход/выход) D-Sub9
        Другие подключения
        • OPS
        • AC-выход

      • Размеры

        Ширина устройства
        1552,0  мм
        Высота устройства
        927,1  мм
        Глубина устройства
        93,0  мм
        Ширина рамки
        59 мм
        Вес продукта
        52  кг
        Крепление VESA
        600 x 400 мм
        Крепление для специальной подставки
        100 x 100 мм, 100 x 200 мм

      • Функции управления

        Размещение
        • Ландшафтный
        • Портретная
        Изображение в изображении
        • PBP
        • PIP
        • POP
        Возможность сетевого управления
        • RJ45
        • RS232
        • HDMI (один провод)
        Сквозной канал сигнала
        • VGA
        • RS232
        Энергосберегающие функции
        Smart Power
        Простая установка
        • Выход AC
        • Специальная подставка
        Ячеечная матрица
        До 5 x 5
        Характеристики изображения
        Улучшенный контроль цветности
        Сигнал пульта ДУ
        Блокируемый
        Управление с клавиатуры
        • Скрытое
        • Блокируемый
        Функции контроля безопасности
        • Контроль нагрева
        • Датчик температуры
        Другие удобства
        Ручки для переноски
        Упаковка
        Коробка для многократного использования

      • Питание

        Электропитание
        100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
        Потребляемая мощность (типич.)
        250  Вт
        Энергопотребление в режиме ожидания
        <0,5 Вт

      • Звук

        Встроенные АС
        Среднеквадратичная мощность 2 x 10 Вт

      • Условия эксплуатации

        Диапазон температур (эксплуатация)
        5~40  °C
        Диапазон температур (хранение)
        от -20 до 60  °C
        Относительная влажность
        10—90  %
        Среднее время между отказами
        50 000  часов

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Краткое руководство
        • Пульт ДУ
        • Руководство пользователя на CD-ROM
        • Кабель VGA
        • Кабель RS232

      • Прочее

        Языки экранных меню
        • Английский
        • Французский
        • Немецкий
        • Итальянский
        • Полировка
        • Русский
        • Испанский
        • Турецкий
        • Упрощенный китайский
        • Традиционный китайский
        Подтвержденное соответствие нормативам
        • CE
        • FCC класс B
        • UL/cUL
        • CCC
        • C-Tick
        • RoHS
        • GOST
        Гарантия
        Гарантия на 3 года

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Шнур питания сети переменного тока
      • Батарейки для пульта ДУ
      • Краткое руководство
      • Пульт ДУ
      • Руководство пользователя на CD-ROM
      • Кабель VGA
      • Кабель RS232

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