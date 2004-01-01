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Signage Solutions Дисплей U-Line

BDL9870EU/00
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    Signage Solutions Дисплей U-Line

    BDL9870EU/00

    Завладейте вниманием аудитории

    Впечатления от просмотра станут намного ярче благодаря экрану, разрешение которого в четыре раза превышает разрешение обычных дисплеев. На ультрашироком экране 98" воспроизводится невероятно качественное и реалистичное изображение 3840 x 2160 пикселей, открывая перед вами окно в совершенно новый мир.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Signage Solutions Дисплей U-Line

    Завладейте вниманием аудитории

    Впечатления от просмотра станут намного ярче благодаря экрану, разрешение которого в четыре раза превышает разрешение обычных дисплеев. На ультрашироком экране 98" воспроизводится невероятно качественное и реалистичное изображение 3840 x 2160 пикселей, открывая перед вами окно в совершенно новый мир.

    Завладейте вниманием аудитории

    Впечатления от просмотра станут намного ярче благодаря экрану, разрешение которого в четыре раза превышает разрешение обычных дисплеев. На ультрашироком экране 98" воспроизводится невероятно качественное и реалистичное изображение 3840 x 2160 пикселей, открывая перед вами окно в совершенно новый мир.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Signage Solutions Дисплей U-Line

    Завладейте вниманием аудитории

    Впечатления от просмотра станут намного ярче благодаря экрану, разрешение которого в четыре раза превышает разрешение обычных дисплеев. На ультрашироком экране 98" воспроизводится невероятно качественное и реалистичное изображение 3840 x 2160 пикселей, открывая перед вами окно в совершенно новый мир.

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      Завладейте вниманием аудитории

      Благодаря ультраширокому экрану

      • 98"
      • Прямая светодиодная подсветка
      • Ultra HD
      Управляйте сетью удаленно с помощью SmartControl

      Управляйте сетью удаленно с помощью SmartControl

      SmartControl позволяет удаленно управлять сетью дисплеев через RJ45 и RS232C. Вы можете легко изменять все настройки для дисплеев, в том числе настройки разрешения, яркости и контрастности изображения, а также копировать настройки для всей сети.

      Благодаря функции отказоустойчивости ваш контент будет всегда под защитой

      Благодаря функции отказоустойчивости ваш контент будет всегда под защитой

      При использовании контента в рекламных целях необходимо быть уверенным в его постоянной доступности. Даже если проблемы с воспроизведением кажутся маловероятными, стоит воспользоваться функцией отказоустойчивости. Она обеспечивает постоянную защиту контента и с помощью инновационной технологии запускает воспроизведение с резервной копии в случае неисправности медиаплеера. Функция отказоустойчивости запускается автоматически при сбое в работе основного источника входного сигнала. Просто выберите основной источник входного сигнала и установите подключение для системы отказоустойчивости. Теперь вы можете быть уверены, что ваш контент надежно защищен.

      SmartPower для экономии электроэнергии

      SmartPower для экономии электроэнергии

      Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.

      Создан для круглосуточной работы

      Создан для круглосуточной работы

      Бизнес не засыпает ни на минуту, именно поэтому мы создали рекламные дисплеи, которые могут работать 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Высококачественные компоненты гарантируют безотказную круглосуточную работу моделей этой серии.

      Подключение OPS (дополнительно) для создания универсального решения

      Подключение OPS (дополнительно) для создания универсального решения

      Теперь вы можете трансформировать дисплей в универсальное цифровое решение и создать интеллектуальную защищенную сеть взаимосвязанных дисплеев. Открытая спецификация подключения (Open Pluggable Specification) — это промышленный стандарт слота, к которому можно подключить OPS-совместимый медиаплеер. Беспроводное подключение позволяет устанавливать, использовать и проводить обслуживание аппаратного обеспечения в любое время.

      QuadViewer позволяет воспроизводить контент с четырех различных источников

      QuadViewer позволяет воспроизводить контент с четырех различных источников

      Удобное управление экранным пространством: теперь вы можете воспроизводить контент с четырех различных источников на одном экране. QuadViewer — идеальное решение для диспетчерских служб, бизнес-центров и конференц-залов.

      Подключайтесь и управляйте контентом через облачное хранилище с помощью HTML5

      Подключайтесь и управляйте контентом через облачное хранилище с помощью HTML5

      Подключайтесь и управляйте контентом через облачное хранилище с помощью встроенного браузера HTML5. Организуйте рекламный контент в режиме онлайн и подключитесь к нему через дисплей или всю настроенную сеть. Просто подключитесь к сети с помощью интернет-кабеля RJ45 и установите соединение с дисплеем через соответствующий URL-адрес. Теперь можно приступать к работе с облачным контентом.

      Распланируйте воспроизведение контента так, как вам нравится с помощью SmartPlayer

      Распланируйте воспроизведение контента так, как вам нравится с помощью SmartPlayer

      Превратите свое устройство USB в по-настоящему экономичную рекламную панель. Просто сохраните нужный контент (видео, аудио, изображения) на USB-носителе и подключите к дисплею. Создайте список воспроизведения, укажите время воспроизведения контента с помощью экранного меню и пользуйтесь собственными списками воспроизведения в любое время и в любом месте.

      4K Ultra HD: непревзойденное качество изображения в высоком разрешении

      Невероятные впечатления от просмотра благодаря разрешению дисплеев Signage Solutions, которое в 4 раза превосходит Full HD. Разрешение 3840 x 2160 пикселей создает четкое и реалистичное изображение, открывая окно в новый мир.

      Работа в портретном положении

      Этот дисплей также можно надежно и безопасно установить в портретное положение.

      • Взаимодействие

        Цифровой аудиовыход
        • Разъем 3,5 мм
        • Разъем для внешней АС
        Видеовход
        • VGA (аналоговый D-Sub)
        • DisplayPort (1.2)
        • DVI-D
        • HDMI (x 3)
        • Компонентный (BNC)
        • Композитный (BNC)
        Аудиовход
        Разъем 3,5 мм
        Другие подключения
        USB
        Видеовыход
        DisplayPort
        Внешнее управление
        • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм
        • RJ45

      • Изображение/дисплей

        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        247.7  см
        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        98  (дюймы)
        Формат изображения
        16:9
        Шаг пиксела
        0,5622 x 0,5622 мм
        Оптимальное разрешение
        3840 x 2160 при 60 Гц
        Яркость
        500  кд/м²
        Цвета дисплея
        1073 млн
        Коэфф. контрастности (типич.)
        1300:1
        Динамическая контрастность
        500 000:1
        Время отклика (типич.)
        8  мс
        Угол просмотра (по горизонтали)
        178  градусов
        Угол просмотра (по вертикали)
        178  градусов
        Улучшение изображения
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • 3D гребенчатый фильтр
        • 3D MA деинтерлейсинг
        • Динамическое повышение контрастности
        • Компенсация движ., деинтерлейсинг
        • Прогрессивное сканирование
        Технология панели
        IPS

      • Удобство

        Ориентация
        • Ландшафтный
        • Портретная
        Функции сохранения экрана
        Сдвиг пикселей, низкая яркость
        Управление с клавиатуры
        • Скрытое
        • Блокируемый
        Сигнал пульта ДУ
        Блокируемый
        Сквозной канал сигнала
        • RS232
        • DisplayPort
        Простая установка
        Специальная подставка
        Энергосберегающие функции
        Smart Power
        Другие удобства
        Ручки для переноски
        Возможность сетевого управления
        • RS232
        • HDMI (один провод)
        • LAN (RJ45)

      • Звук

        Встроенные АС
        Среднеквадратичная мощность 2 x 10 Вт

      • Мощность

        Электропитание
        100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
        Потребляемая мощность (типич.)
        500  Вт
        Энергопотребление в режиме ожидания
        <0,5 Вт

      • Размеры

        Крепление для специальной подставки
        100 x 200 мм, M4
        Ширина устройства
        2193,20  миллиметра
        Масса продукта
        91,4  кг
        Высота устройства
        1248,20  миллиметра
        Глубина устройства
        89,8  миллиметра
        Настенное крепление
        800 x 500 мм, M8
        Ширина рамки
        16,0 мм

      • Условия эксплуатации

        Диапазон температур (эксплуатация)
        5~40  °C
        Среднее время между отказами
        50 000  часов
        Относительная влажность
        20–80  %
        Диапазон температур (хранение)
        от -20 до 60  °C

      • Принадлежности

        Входящие в комплект аксессуары
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Краткое руководство пользователя
        • Пульт ДУ
        • Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
        • Кабель RS232
        • Кабель HDMI
        Дополнительные принадлежности
        • Комплект для калибровки цвета (CCK4602)
        • Комплект для выравнивания
        • Ресивер HDBaseT OPS (CRD25)

      • Прочее

        Языки экранных меню
        • Английский
        • Французский
        • Немецкий
        • Итальянский
        • Польский
        • Русский
        • Испанский
        • Турецкий
        • Упрощенный китайский
        • Традиционный китайский
        • Арабский
        • Японский
        Гарантия
        Гарантия на 3 года
        Подтвержденное соответствие нормативам
        • CE
        • UL/cUL
        • CCC
        • C-Tick
        • RoHS
        • GOST
        • FCC класса A

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Шнур питания сети переменного тока
      • Батарейки для пульта ДУ
      • Краткое руководство пользователя
      • Пульт ДУ
      • Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
      • Кабель RS232
      • Кабель HDMI
      • Дополнительные аксессуары: Комплект для калибровки цвета (CCK4602)
      • Дополнительные аксессуары: Комплект для выравнивания
      • Дополнительные аксессуары: Ресивер HDBaseT OPS (CRD25)

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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