BHB864/00
Простое решение для идеальных локонов
Наши новые щипцы для завивки позволяют легко получать идеальные классические локоны. Корпус с турмалиновым керамическим покрытием обеспечивает защиту и ослепительный блеск волос, предотвращая спутывание. Благодаря высокой температуре 200 °C превосходные локоны можно создавать одним движением.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гладкий керамический корпус предотвращает повреждение волос при укладке. Турмалиновое покрытие придает локонам гладкость и сияние.
Высокая температура укладки позволяет создать любую прическу и придать локонам великолепный вид.
Средний корпус 25 мм для классических локонов
Удлиненный корпус для удобной укладки даже длинных и густых волос.
Наконечник стайлера изготовлен из особого термоизолирующего материала, поэтому он остается холодным; и вы легко сможете прикасаться к нему, что обеспечивает удобство укладки.
Подставка обеспечивает безопасность при использовании щипцов для завивки
Стайлер быстро нагревается и готов к использованию всего через 60 секунд после включения.
Все под контролем: функция блокировки кнопок исключает возможность случайного изменения температуры.
Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.
Этот стайлер оснащен функцией автоматического отключения, разработанной в целях безопасности. Если оставить прибор включенным, он автоматически выключится через 60 минут.
Удобство использования благодаря шнуру питания длиной 1,8 м.
Philips предлагает полную гарантию на 2 года и обеспечивает надежную работу прибора в течение долгого времени.
Цифровой дисплей с 8 настройками температуры позволяет контролировать и настраивать температуру для вашего типа волос, защищая их от повреждения.
Технические характеристики
Особенности
Обслуживание
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.