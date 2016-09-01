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  • Простое решение для идеальных локонов Простое решение для идеальных локонов Простое решение для идеальных локонов

    StyleCare Щипцы для завивки

    BHB864/00

    Простое решение для идеальных локонов

    Наши новые щипцы для завивки позволяют легко получать идеальные классические локоны. Корпус с турмалиновым керамическим покрытием обеспечивает защиту и ослепительный блеск волос, предотвращая спутывание. Благодаря высокой температуре 200 °C превосходные локоны можно создавать одним движением.

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    StyleCare Щипцы для завивки

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    Простое решение для идеальных локонов

    • Средний корпус 25 мм
    • Турмалиновая керамика
    • Цифровая настройкa температуры
    Турмалиновая керамика для идеальной гладкости и сияния

    Турмалиновая керамика для идеальной гладкости и сияния

    Гладкий керамический корпус предотвращает повреждение волос при укладке. Турмалиновое покрытие придает локонам гладкость и сияние.

    Температура до 200 °C для идеального результата

    Температура до 200 °C для идеального результата

    Высокая температура укладки позволяет создать любую прическу и придать локонам великолепный вид.

    Средний корпус 25 мм для классических локонов

    Средний корпус 25 мм для классических локонов

    Средний корпус 25 мм для классических локонов

    Корпус удлинен на 30 % для укладки длинных и густых волос

    Корпус удлинен на 30 % для укладки длинных и густых волос

    Удлиненный корпус для удобной укладки даже длинных и густых волос.

    В целях безопасности наконечник не нагревается

    В целях безопасности наконечник не нагревается

    Наконечник стайлера изготовлен из особого термоизолирующего материала, поэтому он остается холодным; и вы легко сможете прикасаться к нему, что обеспечивает удобство укладки.

    Безопасная подставка для удобства использования

    Безопасная подставка для удобства использования

    Подставка обеспечивает безопасность при использовании щипцов для завивки

    Быстрый нагрев, готовность к использованию через 60 секунд

    Быстрый нагрев, готовность к использованию через 60 секунд

    Стайлер быстро нагревается и готов к использованию всего через 60 секунд после включения.

    Функция блокировки кнопок предотвращает случайное включение/выключение прибора

    Функция блокировки кнопок предотвращает случайное включение/выключение прибора

    Все под контролем: функция блокировки кнопок исключает возможность случайного изменения температуры.

    Шарнир предотвращает спутывание шнура

    Шарнир предотвращает спутывание шнура

    Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.

    Функция автоотключения для безопасного использования

    Функция автоотключения для безопасного использования

    Этот стайлер оснащен функцией автоматического отключения, разработанной в целях безопасности. Если оставить прибор включенным, он автоматически выключится через 60 минут.

    Сетевой шнур 1,8 м

    Сетевой шнур 1,8 м

    Удобство использования благодаря шнуру питания длиной 1,8 м.

    2 года гарантии по всему миру

    2 года гарантии по всему миру

    Philips предлагает полную гарантию на 2 года и обеспечивает надежную работу прибора в течение долгого времени.

    8 цифровых режимов температуры для полного контроля

    Цифровой дисплей с 8 настройками температуры позволяет контролировать и настраивать температуру для вашего типа волос, защищая их от повреждения.

    • Технические характеристики

      Напряжение
      В мире  В
      Длина шнура
      1,8 м
      Время нагрева
      60 сек.
      Покрытие корпуса
      Турмалиновая керамика
      Размер корпуса
      25 мм
      Количество настроек температуры
      8
      Температурный диапазон
      130 °C – 200 °C
      Тип регулировки температуры
      ЖК

    • Особенности

      Автоотключение
      через 60 мин.
      Фиксатор
      Да
      Шнур на шарнире
      Да
      Подставка
      Да

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    Badge-D2C

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