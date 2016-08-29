Ключевые слова для поиска

  • Красивые локоны Красивые локоны Красивые локоны
  • Play Pause

    StyleCare Щипцы для завивки Sublime Ends

    BHB868/00

    Красивые локоны

    Sublime Ends — наши первые щипцы для завивки, призванные защищать ломкие кончики во время укладки. Благодаря нашей ведущей технологии SplitStop вы можете создавать мягкие локоны, не беспокоясь о вреде для волос. Больше никаких сомнений, покажите себя во всем блеске!

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    StyleCare Щипцы для завивки Sublime Ends

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Красивые локоны

    До 95 % меньше секущихся кончиков*

    • Увеличенный корпус 32 мм
    • Технология SplitStop
    • Кератиновое покрытие
    • Цифровая настройкa температуры
    Технология SplitStop для предотвращения секущихся кончиков

    Технология SplitStop для предотвращения секущихся кончиков

    Мы разработали новое решение для борьбы с секущимися кончиками — технологию SplitStop. Уникальное сочетание оптимальной степени нагрева и минимального уровня трения обеспечивает здоровые волосы от корней до самых кончиков. Оптимальное и равномерное распределение тепла по корпусу прибора без внезапных скачков температуры во время укладки. Гладкий керамический корпус снижает давление на кончики волос. Идеальная прическа и более здоровые кончики, полные жизни.

    Кератиновое покрытие для дополнительного ухода

    Кератиновое покрытие для дополнительного ухода

    Кератин — важная составляющая волос, которая делает их сильными, здоровыми и красивыми. Керамический материал покрыт кератином для дополнительной защиты.

    Температура до 200 °C для идеального результата

    Температура до 200 °C для идеального результата

    Высокая температура укладки позволяет создать любую прическу и придать локонам великолепный вид.

    Корпус удлинен на 30 % для укладки длинных и густых волос

    Корпус удлинен на 30 % для укладки длинных и густых волос

    Удлиненный корпус для удобной укладки даже длинных и густых волос.

    В целях безопасности наконечник не нагревается

    В целях безопасности наконечник не нагревается

    Наконечник стайлера изготовлен из особого термоизолирующего материала, поэтому он остается холодным; и вы легко сможете прикасаться к нему, что обеспечивает удобство укладки.

    Безопасная подставка для удобства использования

    Безопасная подставка для удобства использования

    Подставка обеспечивает безопасность при использовании щипцов для завивки

    Быстрый нагрев, готовность к использованию через 60 секунд

    Быстрый нагрев, готовность к использованию через 60 секунд

    Стайлер быстро нагревается и готов к использованию всего через 60 секунд после включения.

    Функция блокировки кнопок предотвращает случайное включение/выключение прибора

    Функция блокировки кнопок предотвращает случайное включение/выключение прибора

    Все под контролем: функция блокировки кнопок исключает возможность случайного изменения температуры.

    Шарнир предотвращает спутывание шнура

    Шарнир предотвращает спутывание шнура

    Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.

    Функция автоотключения для безопасного использования

    Функция автоотключения для безопасного использования

    Этот стайлер оснащен функцией автоматического отключения, разработанной в целях безопасности. Если оставить прибор включенным, он автоматически выключится через 60 минут.

    Сетевой шнур 1,8 м

    Сетевой шнур 1,8 м

    Удобство использования благодаря шнуру питания длиной 1,8 м.

    Удлиненный корпус 32 мм для мягких локонов

    Удлиненный корпус 32 мм для мягких локонов

    8 цифровых режимов температуры для полного контроля

    Цифровой дисплей с 8 настройками температуры позволяет контролировать и настраивать температуру для вашего типа волос, защищая их от повреждения.

    • Технические характеристики

      Напряжение
      В мире  В
      Длина шнура
      1,8 м
      Время нагрева
      60 сек.
      Покрытие корпуса
      Керамико-кератиновое покрытие
      Размер корпуса
      32 мм
      Количество настроек температуры
      8
      Температурный диапазон
      130 °C – 200 °C
      Тип регулировки температуры
      ЖК

    • Особенности

      Автоотключение
      через 60 мин.
      Фиксатор
      Да
      Шнур на шарнире
      Да
      Подставка
      Да

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    • по результатам проводившихся в течение двух лет исследований, воссоздающих условия завивки волос среднестатистической жительницы Европы при температуре 180 °C; предотвращение появления секущихся кончиков
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.