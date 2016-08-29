Технология SplitStop для предотвращения секущихся кончиков

Мы разработали новое решение для борьбы с секущимися кончиками — технологию SplitStop. Уникальное сочетание оптимальной степени нагрева и минимального уровня трения обеспечивает здоровые волосы от корней до самых кончиков. Оптимальное и равномерное распределение тепла по корпусу прибора без внезапных скачков температуры во время укладки. Гладкий керамический корпус снижает давление на кончики волос. Идеальная прическа и более здоровые кончики, полные жизни.