BHB868/00
Красивые локоны
Sublime Ends — наши первые щипцы для завивки, призванные защищать ломкие кончики во время укладки. Благодаря нашей ведущей технологии SplitStop вы можете создавать мягкие локоны, не беспокоясь о вреде для волос. Больше никаких сомнений, покажите себя во всем блеске!Узнать обо всех преимуществах
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Мы разработали новое решение для борьбы с секущимися кончиками — технологию SplitStop. Уникальное сочетание оптимальной степени нагрева и минимального уровня трения обеспечивает здоровые волосы от корней до самых кончиков. Оптимальное и равномерное распределение тепла по корпусу прибора без внезапных скачков температуры во время укладки. Гладкий керамический корпус снижает давление на кончики волос. Идеальная прическа и более здоровые кончики, полные жизни.
Кератин — важная составляющая волос, которая делает их сильными, здоровыми и красивыми. Керамический материал покрыт кератином для дополнительной защиты.
Высокая температура укладки позволяет создать любую прическу и придать локонам великолепный вид.
Удлиненный корпус для удобной укладки даже длинных и густых волос.
Наконечник стайлера изготовлен из особого термоизолирующего материала, поэтому он остается холодным; и вы легко сможете прикасаться к нему, что обеспечивает удобство укладки.
Подставка обеспечивает безопасность при использовании щипцов для завивки
Стайлер быстро нагревается и готов к использованию всего через 60 секунд после включения.
Все под контролем: функция блокировки кнопок исключает возможность случайного изменения температуры.
Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.
Этот стайлер оснащен функцией автоматического отключения, разработанной в целях безопасности. Если оставить прибор включенным, он автоматически выключится через 60 минут.
Удобство использования благодаря шнуру питания длиной 1,8 м.
Цифровой дисплей с 8 настройками температуры позволяет контролировать и настраивать температуру для вашего типа волос, защищая их от повреждения.
Технические характеристики
Особенности
Обслуживание
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