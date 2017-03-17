Защитные лепестки для создания восхитительных, стойких локонов, как в салоне

С этими щипцами для завивки легко создавать совершенные стойкие локоны. Благодаря инновационным защитным лепесткам пряди оборачиваются вокруг корпуса, будто над ними трудится профессиональный стилист. Каждая прядь завивается равномерно с одной и той же температурой, поэтому результат всегда идеален. И все это происходит автоматически — достаточно нажать на кнопку!