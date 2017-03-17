BHB876/00
Создавайте локоны своей мечты
Теперь вы легко можете создать локоны своей мечты благодаря инновационной интеллектуальной системе автоматических щипцов для завивки StyleCare Prestige от Philips. Создавайте локоны своей мечты: можно захватывать более широкие пряди, сокращая время укладки в два раза*Узнать обо всех преимуществах
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Наслаждайтесь безупречными укладками с интеллектуальной системой завивки, оснащенной новыми функциями. Создавайте восхитительные стойкие локоны одним нажатием кнопки благодаря двум защитным лепесткам с автоматическим вращением. Они бережно закручивают каждую прядь, будто ваши волосы находятся в надежных руках профессионального стилиста. Технология усовершенствованной завивки обеспечивает стойкость при более щадящей температуре. Щипцы удобны в использовании благодаря длинному корпусу, вертикальной ручке и открытой конструкции, повторяющей естественное направление роста волос.
Рабочая поверхность щипцов увеличена на 113 %* и захватывает в два раза больше волос. Создавать идеальные локоны теперь еще проще и быстрее.
С этими щипцами для завивки легко создавать совершенные стойкие локоны. Благодаря инновационным защитным лепесткам пряди оборачиваются вокруг корпуса, будто над ними трудится профессиональный стилист. Каждая прядь завивается равномерно с одной и той же температурой, поэтому результат всегда идеален. И все это происходит автоматически — достаточно нажать на кнопку!
Вы можете создавать различные укладки с помощью 27 комбинаций настроек (3 настройки времени, 3 настройки температуры, 3 направления завивки). Комбинируйте настройки направления, температуры и времени, чтобы создать желаемый образ.
Инновационная конструкция с открытым корпусом и двумя вертикальными защитными лепестками обеспечивает стойкую и бережную укладку. В просторной камере вращающиеся лепестки аккуратно наматывают волосы на корпус, не повреждая их. Лепестки расположены вертикально, следуя за естественным направлением волос, чтобы волосы не застревали в щипцах. Вы можете больше не волноваться о сохранности волос во время укладки.
Защитное керамическое покрытие с кератиновым напылением для более бережного ухода за волосами.
Технология усовершенствованной завивки позволяет создать безупречные стойкие локоны при щадящей температуре. Благодаря сочетанию формы, защитных лепестков и керамико-кератинового покрытия для эффективного использования тепла ваша укладка всегда получается идеальной.
3 настройки температуры (170 °C/190 °C/210 °C) и 3 настройки времени (12 сек./10 сек./8 сек.) позволяют создавать великолепные свободные или упругие локоны на разных типах волос. Например, при высокой температуре и длительной завивке получатся более тугие локоны — идеально для густых волос. Низкая температура в сочетании с небольшой длительностью завивки позволит создать превосходную укладку на волосах, которым требуется особенно бережный уход.
3 регулируемых направления завивки локона (налево, направо и автоматическая настройка) позволяют экспериментировать с укладками. Создавайте симметричные локоны, закрученные вправо или влево, или используйте функцию автоматической завивки в двух направлениях для максимально естественного образа.
Наша усовершенствованная форма предотвращает получение ожогов во время укладки. Вы можете не бояться обжечься, так как специально разработанная конструкция, в отличие от конструкции обычных щипцов для завивки, полностью изолирует тепло: нагревается только та зона, в которой происходит укладка волос.
Щипцы легко удерживать в вертикальном положении для создания идеальных симметричных локонов. Кнопки управления удобно расположены прямо на ручке. Благодаря изогнутой форме камеры для локонов можно использовать щипцы близко к коже головы.
Эти щипцы для завивки оснащены интеллектуальной индикацией. Индикатор завершения завивки сообщает о готовности локона с помощью звуковых сигналов. Эта инновационная функция позволяет создавать великолепную стойкую укладку без перегрева волос. Щипцы автоматически отключаются для защиты волос от спутывания внутри камеры.
Тип волос
Аксессуары
Технические характеристики
Особенности
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