Укладка без ожогов

Наша усовершенствованная форма предотвращает получение ожогов во время укладки. Вы можете не бояться обжечься, так как специально разработанная конструкция, в отличие от конструкции обычных щипцов для завивки, полностью изолирует тепло: нагревается только та зона, в которой происходит укладка волос.