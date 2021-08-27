Автоматическое создание локонов
Представляем автоматические щипцы для завивки Philips с технологией SenseIQ. SenseIQ обеспечит завивку локонов всего за несколько секунд и сохранит 95 % естественной силы ваших волос**. Прекрасные и шелковистые локоны при каждой укладке. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Автоматическое создание локонов
Представляем автоматические щипцы для завивки Philips с технологией SenseIQ. SenseIQ обеспечит завивку локонов всего за несколько секунд и сохранит 95 % естественной силы ваших волос**. Прекрасные и шелковистые локоны при каждой укладке. Узнать обо всех преимуществах
Автоматическое создание локонов
Представляем автоматические щипцы для завивки Philips с технологией SenseIQ. SenseIQ обеспечит завивку локонов всего за несколько секунд и сохранит 95 % естественной силы ваших волос**. Прекрасные и шелковистые локоны при каждой укладке. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Автоматическое создание локонов
Представляем автоматические щипцы для завивки Philips с технологией SenseIQ. SenseIQ обеспечит завивку локонов всего за несколько секунд и сохранит 95 % естественной силы ваших волос**. Прекрасные и шелковистые локоны при каждой укладке. Узнать обо всех преимуществах
Активный цифровой датчик измеряет температуру ваших волос более 36 000 раз*** за сеанс укладки, чтобы вы могли наслаждаться персонализированным процессом.
Интеллектуальный микропроцессор управляет технологией SenseiQ. Он постоянно анализирует и подстраивает температуру. Меняя уровень нагрева в зависимости от состояния волос, автоматические щипцы позволяют избежать перегрева, но в то же время всегда обеспечивают достойный уровень завивки.
Восхитительные стойкие локоны одним нажатием кнопки. Особая усовершенствованная технология позволяет закручивать каждую прядь, будто ваши волосы находятся в руках профессионального стилиста. Салонная укладка в комфортной домашней обстановке.
Ваши волосы достойны грамотного ухода. Благодаря автоматическим щипцам для завивки Philips вы получите уникальную систему, сохраняющую 95 % естественной силы ваших волос** и в 3 раза больше влаги**** — все ради здоровых, пышных и шелковистых волос.
Эти автоматические щипцы для завивки отличаются уникальной конструкцией с открытым удлиненным корпусом. Это позволяет завивать в два раза больше волос одним движением.*
Уникальные защитные лепестки щипцов для завивки помогают создавать стильные локоны для долгое время. Они поворачиваются, следуя направлению роста ваших волос и бережно оборачивая их.
Отрицательно заряженные ионы позволяют снять статическое электричество и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате ваши волосы гладкие, сияющие и шелковистые.
Ультрагладкий цилиндр обеспечивает скольжение волос по его поверхности. Никакого трения и выдирания волос — лишь простая и эффективная завивка.
Мягкие волны или упругие кудри? Мы гарантируем — любая укладка получится невероятно стильной. Просто установите температуру (170, 190 или 210 °C), время (12, 10 или 8 сек.) и настройки завивки для стабильного создания желаемого образа.
Эти автоматические щипцы для завивки оснащены специальной функцией уведомления. Они оповещают о готовности локона с помощью продолжительного звукового сигнала. Эта инновационная функция позволяет создать потрясающие стойкие локоны без повреждения волос
Аксессуар для очистки корпуса достаточно мягкий, чтобы обеспечить бережную обработку внутренних компонентов премиальных щипцов для завивки, однако эффективно устраняет волоски и прочие предметы с корпуса.
Особенности
Аксессуары
Тип волос
Технические характеристики
Обслуживание
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