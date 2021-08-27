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8000 Series

Автоматические щипцы с SenseIQ

BHB886/00
Общая оценка / 5
  • Автоматическое создание локонов Автоматическое создание локонов Автоматическое создание локонов
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    8000 Series Автоматические щипцы с SenseIQ

    BHB886/00
    Общая оценка / 5

    Автоматическое создание локонов

    Представляем автоматические щипцы для завивки Philips с технологией SenseIQ. SenseIQ обеспечит завивку локонов всего за несколько секунд и сохранит 95 % естественной силы ваших волос**. Прекрасные и шелковистые локоны при каждой укладке. Узнать обо всех преимуществах

    8000 Series Автоматические щипцы с SenseIQ

    Автоматическое создание локонов

    Представляем автоматические щипцы для завивки Philips с технологией SenseIQ. SenseIQ обеспечит завивку локонов всего за несколько секунд и сохранит 95 % естественной силы ваших волос**. Прекрасные и шелковистые локоны при каждой укладке. Узнать обо всех преимуществах

    Автоматическое создание локонов

    Представляем автоматические щипцы для завивки Philips с технологией SenseIQ. SenseIQ обеспечит завивку локонов всего за несколько секунд и сохранит 95 % естественной силы ваших волос**. Прекрасные и шелковистые локоны при каждой укладке. Узнать обо всех преимуществах

    8000 Series Автоматические щипцы с SenseIQ

    Автоматическое создание локонов

    Представляем автоматические щипцы для завивки Philips с технологией SenseIQ. SenseIQ обеспечит завивку локонов всего за несколько секунд и сохранит 95 % естественной силы ваших волос**. Прекрасные и шелковистые локоны при каждой укладке. Узнать обо всех преимуществах

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      Автоматическое создание локонов

      Прекрасные локоны без перегрева

      • Интеллектуальная система завивки
      • В два раза более быстрая укладка*
      • Сохраняют 95 % силы волос**
      • Завивка волос всего за 8 секунд
      Определяет температуру волос

      Определяет температуру волос

      Активный цифровой датчик измеряет температуру ваших волос более 36 000 раз*** за сеанс укладки, чтобы вы могли наслаждаться персонализированным процессом.

      Подстраивает температуру завивки

      Подстраивает температуру завивки

      Интеллектуальный микропроцессор управляет технологией SenseiQ. Он постоянно анализирует и подстраивает температуру. Меняя уровень нагрева в зависимости от состояния волос, автоматические щипцы позволяют избежать перегрева, но в то же время всегда обеспечивают достойный уровень завивки.

      Интеллектуальная система завивки для укладки без усилий

      Интеллектуальная система завивки для укладки без усилий

      Восхитительные стойкие локоны одним нажатием кнопки. Особая усовершенствованная технология позволяет закручивать каждую прядь, будто ваши волосы находятся в руках профессионального стилиста. Салонная укладка в комфортной домашней обстановке.

      Уникальный уход за волосами

      Уникальный уход за волосами

      Ваши волосы достойны грамотного ухода. Благодаря автоматическим щипцам для завивки Philips вы получите уникальную систему, сохраняющую 95 % естественной силы ваших волос** и в 3 раза больше влаги**** — все ради здоровых, пышных и шелковистых волос.

      Удлиненный корпус — в 2 раза более быстрая укладка*

      Удлиненный корпус — в 2 раза более быстрая укладка*

      Эти автоматические щипцы для завивки отличаются уникальной конструкцией с открытым удлиненным корпусом. Это позволяет завивать в два раза больше волос одним движением.*

      Защитные лепестки повторяют направление роста волос

      Защитные лепестки повторяют направление роста волос

      Уникальные защитные лепестки щипцов для завивки помогают создавать стильные локоны для долгое время. Они поворачиваются, следуя направлению роста ваших волос и бережно оборачивая их.

      Гладкие волосы без статического электричества

      Гладкие волосы без статического электричества

      Отрицательно заряженные ионы позволяют снять статическое электричество и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате ваши волосы гладкие, сияющие и шелковистые.

      Для бережной завивки волос

      Для бережной завивки волос

      Ультрагладкий цилиндр обеспечивает скольжение волос по его поверхности. Никакого трения и выдирания волос — лишь простая и эффективная завивка.

      3 настройки температуры и 3 настройки времени для разных типов завивки

      3 настройки температуры и 3 настройки времени для разных типов завивки

      Мягкие волны или упругие кудри? Мы гарантируем — любая укладка получится невероятно стильной. Просто установите температуру (170, 190 или 210 °C), время (12, 10 или 8 сек.) и настройки завивки для стабильного создания желаемого образа.

      Автоматическое звуковое уведомление о готовности локонов

      Автоматическое звуковое уведомление о готовности локонов

      Эти автоматические щипцы для завивки оснащены специальной функцией уведомления. Они оповещают о готовности локона с помощью продолжительного звукового сигнала. Эта инновационная функция позволяет создать потрясающие стойкие локоны без повреждения волос

      Аксессуар для очистки корпуса обеспечит чистоту и плавную работу прибора

      Аксессуар для очистки корпуса обеспечит чистоту и плавную работу прибора

      Аксессуар для очистки корпуса достаточно мягкий, чтобы обеспечить бережную обработку внутренних компонентов премиальных щипцов для завивки, однако эффективно устраняет волоски и прочие предметы с корпуса.

      • Особенности

        Автоматическое вращение
        Да
        Направления вращения
        Да
        Покрытие нагревательных элементов
        Ультрагладкая поверхность
        Автоотключение
        через 60 мин.
        Шнур на шарнире
        Да
        Петелька для подвешивания
        Да

      • Аксессуары

        Аксессуар для очистки корпуса
        Да

      • Тип волос

        Тип волос
        Да

      • Технические характеристики

        Температура укладки
        170 °C/190 °C/210 °C
        Направления завивки
        Направо / чередование / налево
        Настройки времени
        8 сек./10 сек./12 сек.
        Напряжение
        Универсальное  В
        Время разогрева
        30 сек.
        Длина кабеля
        2 м

      • Обслуживание

        Гарантия
        2 г

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          Отзывы

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          • в сравнении с Philips HPS940
          • * при настройках: 170 °C, 12 секунд, средний результат после 3 месяцев использования
          • ** 50 раз/сек. на средний 12-минутный сеанс завивки
          • *** по сравнению с щипцами для завивки Philips BHB864, одинаковый результат укладки

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